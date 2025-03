Miturile despre munca la stat și diferența față de cea la privat. Dezbatere virală

Posturile de bugetar sunt cele mai vânate la noi în țară. Mulți români sunt convinși că munca la stat este mai puțin solicitantă decât cea din privat, iar beneficiile mai numeroase, inclusiv mai mult timp liber și o siguranță sporită a locului de muncă.

În România, o slujbă la stat, este un vis pentru mulți români. De altfel, sunt destui corporatiști care caută posturi de bugetar, mai ales după vârsta de 40 de ani. Deși salariile se pot dovedi mai mici decât la marile companii, comfortul vieții de bugetar se dovedește a fost mai prețios, spun mulți români pe rețelele sociale. În special este vorba despre numărul mare de zile libere și cumva siguranța mai mare a job-ului. În plus, în societatea românească persistă ideea că în domeniul bugetar munca este mai lejeră și stresul mai mic decât la privat, mai ales în corporații.

Pe platformele de rețele sociale, părerile sunt însă împărțite. Unii români spun că nu există viață de bugetar și că de fapt sunt mai multe dezavantaje decât beneficii, în timp ce alții ar face orice numai să ajungă să lucreze la stat, doborâți de stresul din privat.

„După ce a plecat de la corporație poate să doarmă liniștită nopțile”

Discuția a pornit pe platforma de socializare Reddit. Un internaut a cerut părerea celorlalți privind o schimbare radicală de serviciu. Mai precis, acesta își dorește, ca mulți alți români, să obțină o slujbă la stat. „Am depus dosarul pentru un concurs la stat, dupa 13 ani de corporații, am zis sa îmi incerc norocul. Mai este cineva care a făcut miscarea asta?”, întreabă utilizatorul Reddit.

Răspunsurile nu s-au lăsat așteptate. Părerile sunt însă împărțite. Unii internauți spun că viața de bugetar este vis față de munca de corporatist și îl îndeamnă pe utilizator să nu mai stea pe gânduri. „O fostă colegă a plecat de curând la stat. Este aproape de pensionare. A zis ca în sfârșit acum, după ce a plecat de la corporație poate să doarmă nopțile, că e mai liniștită”, se arată într-un răspuns.

„Mama a făcut asta. Are mai puțin de muncă și salariul mai mare, vinerea program scurt. Îi pare rău că a stat atât în firme, că de-abia la 50 a făcut mișcarea”, spune un altul. Sunt totodată mulți români care spun că munca la multinaționale, corporații și în general în privat te poate secătui de puteri. Tocmai de aceea un post de bugetar este un adevărat scop în carieră. „Munca la corporație mă seacă de puteri și începe să-mi piară și ultimul dram de speranță că voi putea vreodată să mă culc noaptea fără să-mi doresc să nu mă mai trezesc niciodată”, mărturisește, pe același subiect, un alt utilizator Reddit. „I did it. Concurs, intrat la stat pe un post de executie din corporate. Pentru mine personal s-a meritat. Salariul a scazut considerabil, stresul si bătaie de cap mi se par în limitele normale, nu se compară cu ce era prin multinațional.”, își descrie experiența un alt român.

„Să nu faci greșeala asta, să lucrezi la stat”

De cealaltă parte sunt utilizatorii care spun că munca la stat este stresantă din cauza birocrației, fără posibilități reale de avansare dacă nu te pui bine cu șefii și nu ești foarte docil. În plus, unii utilizatori spun că munca la stat este plictisitoare și prost plătită față de companiile importante din zona privată. „Am fost bugetar o scurtă perioadă. Mi s-a părut oribil, foarte mult de muncă, niciodată programul nu era de 8 ore, niciodată nu erau fonduri să lucrezi cum trebuie și trebuia să mai aduc și eu lucruri, atmosferă de stres 90% din timp, salariul foarte mic, sporuri pauză. Când am ajuns în privat mă simțeam ca în rai”, recomandă un utilizator.

„Dacă este vorba de administrație numai este de ceva vreme o pâine de mâncat, nu-ți recomand, mult de lucru, birocrație maximă, plus mult „susu pusu” la șefi, că tu doar execuți”, completează un alt internaut.

Sunt și cei care spun că sistemul de stat este sufocat de pile și în condițiile acestea un specialist s-ar simți destul de stingher. „Cunosc un caz ce a plecat la o unitate teritorială după 5 ani de corporație, si singurul avantaj este experiența de lucru dobândită în timp. Salariul este la fel, totul în jur este pe pile și relații, condiții mizere de lucru, citez “m-am întors în 2005” și efectiv dacă nu pupi nu poți să te dezvolți…din ultima discuție, a spus că speră să mai reziste un an și apoi se reorientează ori spre mediul corporatist ori să devină antreprenor”, relatează un alt utilizator Reddit.

Niciun bugetar nu seamănă cu altul

Alți utilizatori cu experiență în domeniul bugetar spun că există multe mituri în legătură cu munca la stat. În primul rând niciun bugetar nu seamănă cu altul. Sunt diferite categorii. Dacă în unele domenii munca este mai lejeră, în alte ramuri se muncește mult și responsabilitatea este foarte mare. Salariile sunt la fel, așa că, spun o parte a internauților, contează foarte mult orașul în care lucrezi la stat și cât de scumpă este viața în acel loc. Dacă pentru un angajat din administrație la Vaslui sau Botoșani, de exemplu, salariul se poate dovedi decent, chiar bun, pentru un angajat, pe același post, de la București, Cluj sau Iași leafa se poate dovedi problematică, neîndestulătoare. La care se adaugă chiriile și cheltuielile cu transportul de la locul de muncă până acasă.

„Depinde, la central e mult mai mult de muncă și de obicei deficit de personal iar salariul nu e adaptat la piața din privat din localitatea unde ai activitatea (salariul la Vaslui e identic cu cel de la Cluj sau București). La instituțiile locale sau teritoriale e mai lejer față de ministere sau alte entități mai mari dar e și mult mai politizat și mai plin de pile. Nu există o "viată de bugetar", sunt 1.300.000 de oameni în sistemul bugetar, cei ce lucrează la autorizații la Bucuresti au o viață total diferită față de cei de la casa de pensii din Tulcea”, precizează un utilizator. În plus, totul depinde de aspirațiile celui care dorește să se angajeze.

„Una dintre probele de la concurs este, deci, să ai pile”

O parte a celor care au răspuns postării inițiale spun că ai nevoie de pile pentru a obține un post la buget. Indiferent de cât de bine pregătit ești. Unii și-au împărtășit experiențele și spun că au pierdut vremea degeaba învățând pentru concurs fiindcă toate locurile erau ocupate de pilele cuiva. „Este posibil sa ajungi sa lucrezi la stat fără sa ai pile? Toate încercările mele de a lucra la stat au eșuat pentru ca mereu ma nimeream la concurs cu cineva care era pila cuiva și avea întâietate. Zile de concediu irosite și nopți nedormite învățând pentru concurs… degeaba”, se confesează un internaut. Alții au răspuns spunând că un concurs este la noroc. Dacă postul este important și foarte căutat, pilele sunt prioritare, dacă nu, atunci norocul este de partea celui care reușește să obțină notă mare la concurs.

„Problema e că daca e o persoană cu pile în față și e doar un post diponibil poți să fii cel mai pregătit că tot nu o să iei postul. E cu hit & miss. Așa a prins și o prietenă concurs la stat și erau 2 locuri disponibile și vreo 9 candidati. Cele 2 erau pe pile asa că a învățat deageaba câteva săptămâni și s-a pregătit chiar intens cu toate mizeriile ce s-au cerut pentru postul ăla, inclusiv articole și Constituția României. Dacă e un post fără cerere și nu e nimeni cu pile, da poți intra altfel vorba lui Iohannis - GHINION”, adaugă un alt utilizator.

„Una din probele de la concurs este, deci, să ai pile. Te pregătești și pentru această probă din concurs. Tu ești ursu, să-nceapă concursu!”, concluzionează un altul. Și aici părerile sunt împărțite. Există și utilizatori care spun că de fapt sunt mulți care nu se duc bine pregătiți la aceste concursuri și că dacă materia din bibliografie este învățată din scoarță-n scoarță este imposibil să nu obții postul, chiar dacă sunt și pile.

„Se intră și fără pile. Nu mai scoateți scuze pentru fail-ul vostru. Că se folosesc și pile? Logic. Dar prinzi post și fără”, explică un utilizator. „Sfatul meu dacă ai depus dosarul este următorul. Ia și învață legislația din bibliografia de concurs ca pe Tatăl Nostru. Dacă ești bazat pe cunoștințe nu are ce să îți facă decât cine știe ce mama pilei să fie. Eu când am participat la concurs, mai era încă o tipă înscrisă care era de fapt „pila” și care pe bază că e pilă nu a învățat nimic. Și nu a intrat”, conchide o internaută de pe Reddit.