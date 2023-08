Ministrul Mediului: Clima din România va fi asemănătoare cu cea din Grecia. Sudul României, un mic deșert Sahara

Din cauza schimbărilor climatice, în 20 de ani, sudul țării se va transforma într-o mică Sahara, iar clima din România va fi asemănătoare cu cea din Grecia.

Ministrul Mediului Mircea Fechet susține la Interviurile Digi24 că în următorii 20 de ani clima din România va fi asemănătoare cu cea din Grecia și că vom trece prin perioade lungi de caniculă cu multe fenomene meteo extreme.

„Dacă lucrurile or să continue așa cum specialiștii din ANM spun că or să continue, clima din România în următorii 20 de ani va fi asemănătoare cu clima din Grecia, pe care o cunoaștem. Vom avea un climat arid, vom avea perioade lungi de caniculă, multe fenomene meteo extreme. Și-atunci, eu cred că întreaga societate românească se va schimba. Nu doar în legătură cu modul în care vom munci sau cu intervalele orare la care vom fi mai activi. Eu cred că ne va afecta viața tuturor, indiferent că suntem în câmpul muncii, pensionari, copii sau adulți. Se spune că, inclusiv fructele cu care am crescut – cu care suntem obișnuiți să le mâncăm și cultivăm – ar putea ca parte din ele să se împuțineze la fel cum există posibilitatea cultivării unor noi tipuri de plante. Așa cum oamenii se vor adapta, cu siguranță și agricultura se va adapta", susține ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Ministrul precizează că cele patru anotimpuri nu mai sunt demult patru și că s-au modificat în intensitate și durată. El arată că acum trecem de la iarnă la vară mult mai rapid și toată lumea simte că nu mai există o delimitare precisă între acestea. „Cu siguranță, cele patru anotimpuri cu care eram obișnuiți în copilărie s-au modificat ca intensitate și durată. Cred că toată lumea simte că nu prea mai există primăvară și toamnă cum existau acum 40 de ani și că trecem de la iarnă aproape direct la vară și invers“, mai arată oficialul.

Sudul României, avertizează specialiștii, se va transforma într-un deșert. „Sudul României se deșertifică și există riscul, dacă nu intervenim rapid - și împădurirea este unul dintre instrumentele testate și pe care le avem deja la îndemână – să se transforme într-un mic deșert Sahara, păstrând proporțiile“, avertizează Mircea Fechet.