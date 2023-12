Insulele paradisiace în care românii sunt umiliți și nu au voie să calce. „Toată lumea a fost primită, mai puțin noi”

Există țări și teritorii în care românii nu au voie să intre deși, potrivit Ministerului de Externe, ar avea acces chiar și fără vize. O astfel de experiență umilitoare au trăit, de curând, 33 de români.

Un vas de croazieră la bordul căruia se aflau 33 de români a intrat pe 26 decembrie în Tortola, teritoriu britanic, cea mai mare și cea mai populată dintre nsulele Virgine Britanice. Deși, conform Ministerului de Externe, românii au acces aici fără vize, în realitate sunt refuzați într-un mod umilitor. O turistă româncă aflată la bordul vasului a relatat întrreaga experiență.

„Vă spun o poveste tristă despre noi, ca români, în Caraibe. Azi dimineață, am ajuns, cu vasul de croazieră, în Tortola, teritoriu britanic, unde ca român nu ai nevoie de viză conform Departamentul Consular - MAE Romania. Însă doar nouă, celor 33 de români de la bord, ni s-a refuzat accesul pe teritoriul Insulelor Virgine Britanice. Fără explicație, fără nimic. Pașapoarte reținute! Toată lumea a fost primită, mai puțin noi. Am trimis emailuri la MAE, la consulatul român de la Londra, la emigrările din Tortola și le cerem scuze că-i deranjăm, pentru că e Crăciun. Poate, mâine, ne vor primi în St. Kitts and Nevis”, și-a început postarea.

Decizia autorităților Insulelor Virgine Britanice ar avea legătură cu faptul că unii din români ar fi folosit această rută pentru a intra fără viză pe teritoriul SUA.

„Neoficial, am aflat că unii români au aflat despre o rută prin Caraibe de a intra în USA. Dar, de aici, până să ne interzică pe toți e cale lungă. Și nu vreau să public conversația cu MAE. Pe site-ul MAE încă scrie că, noi, românii, suntem bineveniți și nu avem nevoie de viză. So wrong! Ca români nu avem ce căuta în Insulele Virgine Britanice, vă zic din pățanie! Am stat în apele teritoriale azi, eu și cei 32 de români umiliți, 24 de ore. Și acum, vasul a plecat! Sper că, mâine, voi fi lăsată să cobor de pe vas”, a mai scris ea.

„Nimic nu mai e ce era”

Cei care au comentat la postarea ei s-au arătat surprinși de cele întâmplate, cu atât mai mult cu cât Insulele Virgine Britanice permiteau accesul românilor fără niciun fel de viză chiar și acum 22 de ani, așa cum scrie cineva.

„Am fost acolo acum 22 de ani. Nu mi-au cerut nici măcar pașaportul când am coborât de pe vas. Și nu eram nici măcar în UE”, a comentat cineva. „Nimic nu mai e ce era”, a adăugat altcineva.

„Neplăcută știre, dar mai ales penibilă situația în sine. Un fel de «Wellcome de aici». Și da, e foarte discriminantă”, a completat altcineva.

Reacția MAE român

Ministerul Afacerilor Interne (MAE) a informat că au fost întreprinse demersuri în regim de urgență pentru obținerea informațiilor cu privire la motivele interzicerii accesului unui grup de români, aflați într-o croazieră pe vas, pe teritoriul Insulelor Virgine Britanice.

„Consulatul General al României la Londra a întreprins demersuri în regim de urgență pe lângă autoritățile competente din Insulele Virgine Britanice, precum și pe lângă Ministerul Afacerilor Externe britanic (FCDO), în vederea obținerii unor informații relevante cu privire la situația cetățenilor români și a motivelor care au stat la baza nepermiterii intrării pe teritoriul sus-menționat. Consulatul General al României la Londra monitorizează în permanență evoluția situației fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația o va impune”, a transmis MAE.

Problema nu e nici măcar una singulară, pentru că și alți cetățeni români au reclamat în ultimii ani abuzurile la care au fost supuși atunci când au încercat să viziteze ca turiști anumite locuri. Este și cazul binecunoscut al Mexicului, țară care de multe ori respinge turiștii români fără nicio explicație.

„Adevărul” a relatat de curând felul în care doi tineri români și copilul lor au fost umiliți pe un aeroport fără ca cineva să le poată lua apărarea. În ce privește umilințele trăite de români în Mexic, statul român nu reușește să rezolve o problemă cunoscută foarte bine de ani de zile, dar care arată limitele politicii externe a României. Autoritățile mexicane au tratat de fiecare dată cu dispreț orice încercare de negociere.