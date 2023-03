Experiența unor tineri schiori la Straja: „Cum să-ți distrugi vacanța, să pleci umilit și agresat de la cazare”

Un tânăr din București povestește pe un grup de călătorii cum a fost umilit și agresat de patronul unei pensiuni din Vulcan, județul Hunedoara. De cealaltă parte, proprietarii pensiunii susțin că tinerii au fost gălăgioși și au decis să le dea banii înapoi, pentru a-și găsit altă cazare.

Bogdan Zamfir, un tânăr din bucurești, a postat pe un grup de călătorii - Am fost acolo - experiența neplăcută la o pensiune din Vulcan.

„Despre cum să îți distrugi vacanța, să pleci umilit și agresat de la cazare:

Pentru că încă mai este iarnă și zăpadă, noi, un grup de nouă tineri, am decis să mergem la ski în jud. Hunedoara, renumita pârtie Straja. Am rezervat camerele la o unitate de cazare în apropiere, mai exact în orașul Vulcan, #ȘuraLuiPătru.

Vineri (17 feb 2023) ajungem la cazare, undeva în jurul orei 22, ne instalăm și pornim un grătar la îndrumarea gazdelor, care ne-au spus că sunt șanse destul de mici de a mai găsi un restaurant deschis în zonă. Am mâncat, am băut câte un pahar de vin, am socializat în lobby -ul pensiunii (unde se mai aflau încă două grupuri de tineri) și am mers la somn pentru că urma o zi plină.”

Sâmbăta (18 feb 2023) a fost o zi excepțională, spune tânărul. Asta până când s-au întors la pensiune a început „calvarul”

„A început cavalrul”

„Deciși de a mai sta împreună la povesti și un vin fiert, am mers în salonul cazării unde gazdele se pregăteau să strângă și să încuie, salon în care pe parcursul zilei s-a desfășurat un alt eveniment (anunțați de acest fapt după ce ne-am cazat), deci nu am fi avut access. Pentru că ne-am permis să verbalizăm această nemulțumire, au început circul și tevatura:

-“Voi ați plătit doar ca să dormiți, salonul (care includea și bucătăria) este al nostru, intrați dacă vrem noi”.” - povestește acesta.

Bogdan spune că au acceptat acest aspect și au început să-și facă bagajele: „Buuun, nicio problemă, am fi acceptat și acest aspect. Între timp apare și “domnul gazdă” care, probabil sub influența alcoolului, abordează o atitudine agresivă. Toți morții, viii și membrii familiei ne sunt înșirați, suntem amenințați că vom fi răstigniți pe gard, să părăsim complexul și multe alte injurii aduse pe un ton agresiv.

Și pentru că nu era suficient, în timp ce se îndreptau către camere pentru a-și strânge bagajele să plece, respectivul “domn” a vrut să intre într-o cameră pentru a grăbi plecarea, moment în care îl împinge pe un membru al grupului care l-a rugat să nu intre în cameră, povestește bucureșteanul. În timp ce-și făceau bagajele, tinerii spun că au fost înjurați și amenințati:

„Strângem , împachetăm, timp în care personajul tot înjură și amenință, însă situația ajunge într-o altă direcție când sună să cheme ceva întăriri sau “intervenție”, moment în care ne-am panicat și am sunat la 112. Ajung 3 echipaje de politie, înjurați că la ușa cortului pentru că au intrat către camerele unde noi eram baricadați. Ieșim în fața complexului pentru a ne urca în mașini, moment în care domnul devine mai violent și recurge la îmbrânciri de față cu polițiștii, care erau dotați cu body cam-uri.”

Tânărul a fost surprins că Poliția a încercat să aplaneze toată situația ca și cum nimic grav nu s-ar fi întâmplat. „Între timp apare și “intervenția”, vreo 4-5 puștani coborând dintr-o dubă. Părăsim locația și escortați de mașină MAI ajungem la sediu pentru a depune plângere. Ni se trasează extrem de subtil că nu are rost să ne batem capul cu plângeri pentru că Justiția oricum nu va face nimic, așa că doar o amendă pentru tulburarea liniștii au considerat că e suficient”, mai povestește tânărul

Bogdan spune că a cerut escortă din partea polițiștilor până la ieșirea din oraș deoarece două mașini i-ar fi urmărit până au ieșit din sediul Poliției.

„În 2023 mai trăim așa, cu legea pumnului? Doamna este în învățământ și domnul se autointitula un „șmecher” al zonei”, concluzionează tânărul.

Ce spun proprietarii pensiunii

Simona Ceuță, proprietara pensiunii, susține că neînțelegerile au pornit de la faptul că tinerii au făcut gălăgie până la ora 4 dimineața, deranjându-i pe ceilalți clienți.

„E o neînțelegere care a apărut din cauză că cei cazați au făcut gălăgie, astfel că noi am decis să le dăm banii înapoi să caute cazarea pe care o doresc ca să satisfacă nevoile pe care le au”,a spus Ceuță.

Ea a precizat că pensiunea are un salon, unde cei cazați au posibilitatea să bea o cafea, să-și prepare micul dejun, să se autogospodărească. Programul salonului este de la 7 la 23.00, deoarece mare parte din clienții pensiunii sunt familii cu copii.

„Acest grup a stat până la 4 dimineața în prima zi. Următoarea zi am avut o neînțelegere din cauza gălăgiei pe care o făceau și au început cu injurii și ofense. S-a enervat și soțul și s-au certat. Au chemat Poliția, au venit băieții s-a făcut factura și le-am dat banii înapoi și au părăsit locația. Mă bucur că au fost la noi și le doresc tot binele. Sperăm ca pe viitor oamenii să înțeleagă că există un program și să-l respecte pentru a nu-i deranja pe ceilalți oaspeți”, a conchis proprietara.