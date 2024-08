Drajeurile cu nicotină, cel mai nou trend printre tineri: au puterea a 60 de țigări și pot duce la hemoragii cerebrale, avertizează medicii

Cea mai nouă modă printre adolescenți sunt drajeurile cu nicotină, ce ajung să fie echivalentul a 60 de țigări fumate o dată.

Cel mai nou trend printre adolescenții români este reprezentat de bomboanele cu nicotină, popularizate pe rețelele de socializare.

„E un nou trend pe Tiktok sau pe rețelele de socializare. Sunt drajeurile cu nicotină. Un astfel de drajeu poate ajunge să aibă puterea a 60 de țigări fumate odată. Închipuiți-vă în cazul adolescenților de 12-13 ani ce efect are asupra sănătății lor”, avertizează Ramona Dabija, directorul Agenției Naționale Antidrog, potrivit Euronews.

Adolescenții folosesc astfel de drajeuri în căutarea unei stări de euforie.

Un trend periculos

Radu Țincu, șeful disciplinei de toxicologie din cadrul Universității de Medicină „Carol Davila“, a descris pentru „Adevărul” ce ravagii pot face în corpul copiilor aceste drajeuri cu nicotina.

„Intoxicația nicotinică este cunoscută pentru că organismul uman are receptori nicotinici, aceștia sunt distribuiți în întreg organismul, cu precădere în anumite organe: sistemul nervos central, inimă. Putem întâlni o supradoză de nicotină, mai ales când discutăm de persoane care sunt la vârsta adolescenței, care au o greutate mai mică, care nu au o toleranță foarte mare la nicotină, sunt situații în care pot să apară sisteme de toxicitate. Asta înseamnă, în fazele inițiale, simptome digestive, greață, vărsături, întâlnite la peste jumătate din pacienții care supradozează nicotina, apar frecvent. De asemenea, crește salivația și secreția unor glande exocrine, pot să apară dureri abdominale, transpirații.”, explică medicul toxicolog.

Mai mult, în unele cazuri, „prezența receptorilor la nivelul corpului va duce la creșterea bruscă a tensiunii arteriale”. Iar de aici, „se pot produce complicații, inclusiv prin accidente hemoragice la nivelul creierului. Crește frecvența cardiacă, deci vom avea tahicardie. Pot să apară anumite tulburări neurologice, cum ar fi mișcări necoordonate, tremor, dificultăți de mers, cefalee, stare de dezorientare.”, adaugă dr. Radu Țincu.

Medicul toxicolog descrie efectele severe ale intoxicației, care pot include instabilitate hemodinamică, scăderea activității arteriale, șoc, sincopă și chiar stare de comă. În plus, pentru pacienții cu probleme cardiace, intoxicația poate provoca tulburări de ritm cardiac și chiar stop cardiac.

Droguri în formă de dulciuri

Raportul anual al Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) pentru 2024 subliniază o disponibilitate crescândă a drogurilor pe piața europeană și în România.

În fiecare an apar noi droguri, iar țara noastră are cea mai mare rată de consum de substanțe psihoactive noi în rândul tinerilor de 15-34 de ani, estimată la 5,1%. Tinerii preferă aceste substanțe noi, mai ieftine și mai periculoase. În plus, multe dintre ele au forme inofensive, de dulciuri, care sunt cu atât mai periculoase pentru adolescenți.

„Evident că sunt mai periculoase, pentru că ele se adresează în unei grupe de vârstă care nu ar trebui să consume astfel de substanțe, care au anumite vulnerabilități. Aici discutăm de vulnerabilități metabolice: nu au tot aparatul enzimatic dezvoltat, au o greutate corporală mai mică. Există chiar și posibilitatea ca difuzia acestora în organele țintă, cum ar fi creier sau cord, să fie mai rapidă, pentru că barierele care trebuie să oprească această substanță, către alte organe, nu sunt în totalitate definite. De asemenea, sunt periculoase pentru că, fiind prezentate ca niște dulciuri, nimeni nu se gândește că ar putea să aibă efecte atât de nocive și atât de grave. De aceea, cred că riscul de aici derivă. Plus că multe dintre ele, fiind comercializate cumva la liber, cum sunt cele cu nicotină, de exemplu, poți fi ușor accesibile pentru oricine, fără niciun fel de restricție.”, susține medicul primar ATI la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Radu Țincu sugerează că, la fel cum fumatul și vânzarea de țigări sunt reglementate, ar trebui să se introducă restricții similare pentru vânzarea de produse cu nicotină, cum sunt și bomboanele cu nicotină, interzicându-le persoanelor sub 18 ani.

10% din elevii români au încercat drogurile. Asta în condițiile în care dealerii sunt tot mai inventivi. Substanțele psihoactive iau forme din ce în ce mai diverse, de la drajeuri, bomboane, la fursecuri și acadele. Ele au devenit foarte accesibile pentru adolescenți și copii.

Specialiștii din domeniu au observat o scădere a vârstei de consum, cel mai tânăr consumator român de droguri are doar 8 ani, iar statisticile oficiale arată că cel mai adesea, vârsta la care minorii consumă pentru prima dată droguri este de13 ani.

Numai într-un singur an, peste 2.200 de persoane au ajuns la spital ca urmare a consumului de droguri sau medicamente folosite ca stupefiante.