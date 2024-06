Detaliul care îți poate transforma vacanța într-un coșmar financiar. Cum să eviți capcanele roamingului

Elevii au terminat școala vineri, iar cei mai mulți dintre români se pregătesc pentru vacanța de vară. ANCOM avertizează însă asupra pericolelor roamingului involuntar în vacanțele în străinătate. Utilizatorii de telefonie și internet mobil trebuie să verifice cu atenție tarifele și condițiile de roaming pentru a evita surprizele financiare neplăcute în zonele de graniță și în afara SEE.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) le recomandă celor care se pregătesc de o vacanță în străinătate să verifice tarifele și opțiunile furnizorilor de servici de telefonie, pentru a nu se trezi cu facturi uriașe din cauza roamingului.

„Furnizorii de servicii de telefonie şi internet mobil din România oferă atât planuri tarifare/opţiuni care pot fi utilizate exclusiv la nivel naţional, cât şi planuri tarifare/opţiuni care permit accesul la servicii de comunicaţii în roaming. Astfel, în cazul călătoriilor în afara României, utilizatorii trebuie să verifice dacă planul tarifar achiziţionat include sau nu serviciul de roaming. Pentru că tarifele pentru serviciul de roaming în afara SEE nu sunt reglementate, este important ca utilizatorii să verifice cu atenţie, înainte de a efectua o călătorie în state precum Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, Israel, care sunt tarifele ce li se aplică în aceste state pentru serviciul de roaming internaţional. Utilizatorii pot solicita activarea unei (extra)opţiuni dedicate, cu resurse incluse sau tarife speciale pentru anumite state/grup de state. Dacă nu au activat o astfel de opţiune, se aplică tarifele standard", precizează ANCOM, într-un comunicat de presă potrivit Agerpres.

Costuri mari din cauza roamnigului involuntar

ANCOM a dat exemple de tarife standard pentru serviciile de roaming în țări precum Turcia, Egipt, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite sau Serbia. Acestea se vor aplia, dacă uităm să activăm o extraopțiune. Tarifele variază considerabil: de la 0,0090 euro/minut la 1,4280 euro/minut pentru apelurile primite; de la 0,0150 euro/minut la 2,6180 euro/minut pentru apelurile efectuate către România; de la 0,0060 euro la 0,4522 euro pentru un SMS trimis; și de la 0,0007 euro/MB la 4,7600 euro/MB pentru traficul de internet. ANCOM avertizează că în afara Spațiului Economic European (SEE), operatorii pot aplica și pachete tarifare, cum ar fi 2 euro pentru 10 minute de apeluri sau 2 euro pentru 2 GB de date, iar utilizatorii ar putea fi taxați integral pentru pachetul ales, indiferent cât utilizează din acesta.

„În cazul acestui tip de tarifare, dacă utilizatorul efectuează sau primeşte chiar şi un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preţ al pachetului, dar poate utiliza ulterior şi restul resurselor, până la epuizare, înainte de a i se percepe un nou tarif. În afara acestor tarife standard, operatorii mai pot oferi punctual şi (extra)opţiuni tarifare ce necesită activare separată şi care oferă resurse şi/sau tarife diferite în funcţie de mai multe criterii cum ar fi: ţara de destinaţie, tipul de serviciu folosit (pe bază de abonament sau cartelă preplătită) sau tipul de ofertă deţinută de utilizator”, menționează ANCOM.

Unde putem folosi roamingul fără griji

Conform principiului "Roam like at home", clienții operatorilor mobili din România care au planuri tarifare cu acces la roaming în Spațiul Economic European (SEE) pot utiliza resursele naționale de voce, SMS și date și în țările Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda (inclusiv insulele Ăland), Franța (inclusiv teritoriile sale de peste mări), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore și Madeira), Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv Insulele Canare), Suedia și Ungaria. Acestea sunt extinse cu Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

În zonele de graniță, utilizatorii care au activat roamingul și au setat dispozitivul mobil să selecteze automat rețeaua pot involuntar utiliza serviciile de comunicații ale unui operator dintr-un stat vecin, plătind tarife ca și cum ar fi în acea țară.

„Acest fenomen poate apărea la utilizarea telefonului în zonele de graniţă din România, dar şi, de exemplu, la utilizarea serviciului de roaming într-un stat din SEE, într-o zonă de graniţă cu un stat care nu face parte din SEE. În astfel de situaţii utilizatorii pot înregistra costuri suplimentare la utilizarea serviciilor de telefonie sau internet. De aceea, aceştia sunt sfătuiţi să opteze pentru selectarea manuală a reţelei, să urmărească mesajele de informare transmise de furnizori sau, în cazul în care se află pe teritoriul României, să-şi dezactiveze serviciul de roaming. Utilizarea telefonului/tabletei în roaming involuntar nu scuteşte utilizatorii de plata acestui serviciu”, adaugă autoritatea de reglementare.

Utilizatorii nemulțumiți de serviciul de roaming ar trebui să contacteze în primul rând furnizorul la care au achiziționat planul tarifar. Dacă furnizorul nu rezolvă problema sesizată, consumatorii pot să facă o reclamație către ANCOM.