Demisii de epuizare în rândul medicilor

Dr. Alin Feraru, medic specialist cardiolog la Spitalul Județean din Târgu-Jiu, a făcut cunoscută situația dificilă în care sunt nevoiți să muncească unii medici din spitalele din orașele non-universitare.

Acesta a declarat că în instituția sanitară în care lucrează au mai rămas doar doi cardiologi după ce doi colegi au ieșit la pensie, iar alți doi au demisionat. Cei rămași, a adăugat medicul, citat de News.ro, nu reușesc să facă față solicitărilor venite, pe de o parte, din numărul mare de consultații venite din toate părțile, pe de alta, dintr-o organizare deficitară.

„Problema cu demisia medicilor şi cu situaţia de la Târgu-Jiu a venit în urma problemelor foarte grave cu care ne confruntăm aici. Şi anume volumul foarte mare de pacienţi, consulturile interclinice nejustificate, urgenţele care se prezintă direct la Spitalul 700 şi nu trec prin UPU, plus urgenţele care sunt trimise din UPU, pacienţii gravi de pe secţie şi interconsulturile din cadrul spitalului 700. Este un volum infernal de muncă. Acest volum foarte mare de muncă face ca activitatea noastră să fie superficială, să nu putem să ne mai concentrăm pe cazurile care merită foarte mare atenţie, că până la urmă pe cardiologie viaţa omului este în joc, pe toate secţiile, dar cu atât mai mult pe cardiologie”, a explicat medicul.

Renunță pur și simplu

Puși în imposibilitatea de a-și face bine meseria, unii au renunțat pur și simplu, a mai spus dr. Feraru. „După 30 de ore de gardă, vă dau un exemplu, după 30 de ore de gardă, o colegă nouă avea vizita nefăcută, externări nefăcute şi vreo trei pacienţi în camera de gardă, pur şi simplu a început să plângă, era complet depăşită”, a adăugat acesta.

Medicul a mai spus că de la un an la altul volumul de muncă s-a tot mărit, numărul medicilor rămănând același. Cât privește salariile, a mai spus medicul, câștigă 7.000 de lei net pe lună, iar gărzile sunt plătite la nivelul anului 2016. Asta reduce foarte mult posibilitatea de a găsi rezidenți dispuși să vină să asigure gărzile, întrucât pentru 400 de lei cât primește un rezident în ultimul an pentru o gardă trebuie să scoată din buzunar 500 de lei pentru transport și mâncare. „Toţi cerem, nu doar Spitalul din Tîrgu-Jiu, trebuie să înţelegeţi asta, noi ţinem legătura şi cu cei din Slatina şi cu cei din Târgovişte, Ploieşti, toate spitalele care nu sunt universitare, care nu au rezidenţi ca să participe la activitatea medicală. Aceste spitale au deficit de medici, doar că la noi eu consider că este foarte gravă situaţia”, a atras atenția medicul.

Adresă către DSP-uri

Într-o adresă către Direcțiile de Sănătate Publică, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, cere ca până pe 22 mai să solicite unităților sanitare din subordine necesarul de posturi vacante care pot fi scoase la concurs pentru ca activitatea din spitale să poată continua. „Pentru medici, vă rugăm să aveți în vedere posturile de medic specialist, având în vedere promovarea recentă a examenului de medic specialist și nevoia de încadrare pentru tinerii medici”, se arată în adresă.

Recent, ministrul Rafila declara că este vorba de 1.000 de medici specialiști care au trecut examenul în specialitate și care-și caută de muncă.

Mulți dintre managerii de spitale au fost reticenți în a angaja personal în condițiile în care salariile sunt asigurate din tariful pentru serviciile medicale prestate, proporția din buget ajungând de cele mai multe ori la 80%, restul fiind alocat medicamentelor, materialelor sanitare și utilităților.