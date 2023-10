De Ziua Sustenabilității, asociația Viitor Plus a adus în prim-plan promisiunea un viitor mai sustenabil în România

Cu ocazia Zilei Sustenabilității – 27 octombrie, asociația Viitor Plus a organizat un eveniment de tip Ziua Porților Deschise, aducând împreună reprezentanți din ministere, companii, organizații neguvernamentale și presă pentru a discuta și identifica cele mai bune soluții în vederea asigurării unui viitor sustenabil în România.

Echipa Viitor Plus a pregătit o serie de ateliere de educație de mediu desfășurate la sediul asociației, precum și două webinarii dedicate profesorilor, cu teme precum Reducere și Reutilizare și Reciclare.

Un moment deosebit de important în cadrul evenimentului a fost inaugurarea utilajului de tocare de materiale textile, care are drept scop principal reducerea spre zero a deșeurilor textile produse în Atelierul de Pânză, unitatea protejată a ONG-ului, precum și un obiectiv pe termen lung de a gestiona eficient resturile textile generate și de alte companii. Mai multe detalii despre acest utilaj aici.

„Ne bucură foarte mult faptul ca în România avem o zi națională dedicată sustenabilității. Înseamnă că începem să acordăm mai multă importanță unei tematici care are legatură cu calitatea vieții noastre, de acum și mai ales din viitor. Asociația Viitor Plus s-a înființat acum 17 ani exact din acest motiv – pentru a căuta soluții pentru tranziția societății noastre către o lume care să se dezvolte în armonie cu natura. De atunci, am realizat câteva lucruri remarcabile – am plantat peste 1,3 milioane de puieți în sudul României, am transportat ecologic spre reciclare peste 1 milion de kilograme deșeuri, am sprijinit mii de profesori în procesul de educație despre mediu al elevilor, am dezvoltat modele de bună practică în economia circulară și multe altele. Sperăm ca acestea să reprezinte un exemplu de urmat pentru cât mai multi actori din societatea românească”, Teia Ciulacu, președinta Viitor Plus.

Mihai Drăgan, directorul de comunicare al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a vorbit despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pe care ni le-am asumat în majoritatea statelor membre ONU: „La nivel de societate, suntem încă reticenți să punem în aplicare ceea ce ne-am propus. Vom depăși obstacolele dacă lucrăm împreună și ne orientăm spre același scop. Schimbările climatice sunt din ce în ce mai agresive și mai greu de prezis. Anul acesta avem bani, 500 milioane de euro, avem puieți, dar efectele schimbărilor climatice nu ne lasă să împădurim, pământul la munte este tare ca piatra”. El a mai menționat că acum se lucrează la un ghid de finanțare pentru școli de 100 milioane de euro și la un alt ghid pentru organizarea activităților pentru rangerii junior, cum ar fi tabere și competiții în arii naturale protejate.

De asemenea, Dragoș Neamțu, Șef Serviciu Politici Industriale din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a prezentat pârghiile financiare existente și planificate pentru atingerea obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel național.

„Ministerul Economiei a lansat un ajutor de stat pentru dezvoltarea economiei circulare, premieră la nivel național, 8 milioane de euro pentru finanțarea proiectelor, cu obiectivul de schimbare a paradigmei de la o economie liniară la una circulară. Ca urmare a apelului au fost contractate 47 de proiecte, acestea fiind în curs de implementare. Acesta încurajează înființarea unor ateliere de reparații, reutilizarea materialelor, renunțarea la extracțiile de materii virgine, dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor, crearea de locuri de muncă noi și păstrarea locurilor de muncă vechi”, a menționat Dragoș Neamțu.

Alina Dumitrașcu, consilier în cadrul Serviciului Strategii și Curriculum al Ministerului Educației, a abordat subiectul Săptămânii Verzi și a menționat alte inițiative de integrare a educației pentru mediu în politicile naționale de educație.

Ancuța Vameșu, președintă a RISE (Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică), a evidențiat importanța economiei sociale și a sectorului ONG în atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Ea a explicat că sustenabil nu înseamnă doar mediu, ci include o dimensiune socială foarte mare, pentru că este important să rezolvăm problema categoriilor vulnerabile sau supuse sărăciei.

Gabriel Carnariu, manager de comunitate în cadrul Ambasadei Sustenabilității, a întărit această idee de includere a categoriilor sociale greu angajabile și a menționat că nu este greu ca atunci când se face o achiziție mare să fie pusă o clauză de mediu de angajare a 10 persoane defavorizate.

Teia Ciulacu i-a propus reprezentantului Ministerului Mediului „să interzicem toate ambalajele care nu sunt reciclabile”.

Educația de mediu, o investiție pe termen mediu și lung

Vorbind despre importanța educației de mediu, Teia Ciulacu a subliniat că investiția în orele din Săptămâna Verde se va vedea pe termen mediu și lung. „Copiii de azi vor fi primari, politicieni, directori de companii și vor lua decizii. Gândiți-vă cum ar fi arătat România azi dacă am fi avut educație de mediu acum 30 de ani”, a punctat aceasta.

Evenimentul a inclus și numeroase ateliere de învățare prin joc desfășurate simultan în sediul și curtea asociației Viitor Plus. Acestora li s-au alăturat pasionații de sustenabilitate, care au contribuit la organizarea unui târg de economie circulară, concursuri, pictură pe sacoșe textile, atelier de hârtie reciclată, deșeurometru și idei de cadouri sustenabile.

În paralel, profesorii, partenerii asociației Viitor Plus în transmiterea educației de mediu pentru generația viitoare, au beneficiat de două webinarii transmise live pe platforma Facebook despre Reducere și Reutilizare și despre Reciclare, susținute de echipa Harta Reciclării.

Pe parcursul întregii zile, toate echipele Viitor Plus au pregătit activități pentru vizitatorii interesați de un viitor durabil.

Echipa Harta Reciclării a prezentat harta online pentru ca fiecare dintre noi să știm cum putem găsi locul potrivit pentru colectare separată printre cele 17.000 de puncte centralizate acolo de la nivel național pentru foarte multe tipuri de deșeuri sau cum putem actualiza datele, cât și ce informații practice sau educaționale avem nevoie în această direcție.

Echipa Eco Provocarea a povestit despre a 13-a ediție a concursului național în care 36.000 de elevi au învățat sau făcut voluntariat pentru mediu în comunitățile lor, program în care copii au colectat peste 1 milion de kg de deșeuri reciclabile și le-au trimis spre centre de colectare. Anul acesta premiile sunt de 100.000 lei la concursul Eco Provocarea.

Echipa Adoptă un Copac a povestit despre cei 1.300.000 de puieți plantați în zonele degradate sau deșertificare si au organizat un atelier de hârtie reciclată.

Concursul organizat de echipa Recicleta în școlile din București și Ilfov

Echipa Recicleta a povestit despre 1,1 milioane de kg de materiale colectate pentru reciclare cu mijloace de transport nepoluante și a organizat un șotron al deșeurilor la care participanții să descopere prin joc obiectele care se reciclează și care nu. În această perioadă echipa Recicleta organizează un concurs în școlile din București și Ilfov și oferă gratuit recipiente de colectare pe 5 fracții. Premii pentru unitățile de învățământ sunt în valoare de 29.500 lei, pe două de categorii de concurs.

Asociația Viitor Plus se angajează să continue eforturile pentru promovarea sustenabilității în România și pentru crearea unui viitor mai bun și mai verde pentru toți cetățenii.

Viitor Plus este o organizație non-profit cu o experiență de peste 17 ani în dezvoltarea de programe de antreprenoriat social, educație pentru mediu, voluntariat și infrastructură de mediu. Principalele programe derulate sunt: Adoptă un Copac, Atelierul de Pânză, Bine Primit, Recicleta, Harta Reciclării, Eco Provocarea și Biroul Eco.