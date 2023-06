Cum arată raiul angajatului român

Sistemul flexibil de lucru este în topul beneficiilor extrasalariale extrem de apreciate de angajați. Standardele de muncă se redefinesc de la an la an și viața privată câștigă teren chiar și în rândurile IT-iștilor.

Silite de restricțiile din pandemie, multe dintre companii și-au mutat operațiunile în online. Datele Eurostat arată că, în urmă cu un deceniu, doar 5%-6% dintre angajați lucrau de acasă, în timp ce, în 2020, 12% dintre angajații între 20 și 64 de ani din UE făceau acest lucru. Dintre regiunile UE, capitala Finlandei – Helsinki – a înregistrat, în 2020, cea mai mare proporție de lucrători de acasă – 37%, urmată de două regiuni valone din Belgia cu 27%. Estul și centrul Irlandei au fost în top cu 25%, după care a urmat capitala Austriei, Viena, precum și regiunea Hovedstaden, Danemarca – cu câte 24%. La polul opus, s-au plasat țările din Estul UE – Croația, Cipru, Letonia, România, Ungaria, cu mai puțin de 5%.

Echilibru mai bun între muncă și timpul liber

Un studiu recent, realizat la nivel internațional de compania Gartner, arată că aproape 50% dintre angajați vor continua să lucreze remote și după pandemie, trendul muncii de acasă crescând vertiginos. Această tendință a modificat deja relațiile între angajați și angajatori. „Standardele de muncă se redefinesc de la an la an“, punctează Andra Pintican, expert în resurse umane, fondatoarea Școlii de HR.

În parteneriat cu Zitec – companie de IT & Digital Marketing din România –, aceasta a derulat studiul „2023 IT Employment Landscape“ care a căutat să afle preferințele, valorile și aspirațiile profesioniștilor din domeniul tehnologiei. Studiul a arătat o creștere a importanței vieții private în preocupările angajaților din zona IT și o nevoie mai mare de echilibru între muncă și timpul liber.

Aproape 100% dintre participanții la studiu – persoane între 18 și 55 de ani – au declarat că preferă un sistem de muncă hibrid/remote și că sunt interesați să rămână în acele companii care prețuiesc flexibilitatea și știu să construiască echipe sănătoase.

Cercetarea a mai arătat că angajații din IT au devenit mai stricți în privința nemulțumirilor de la job. Datele arată că oamenii din industrie știu foarte bine ce vor, dar la fel de bine știu și ce nu vor. Întrebați ce i-ar determina să renunțe la un angajator, aceștia au pus pe locul întâi managementul slab, ilustrat prin dualism, bullying, lipsă de empatie, manipulare și comportament lipsit de etică – cultura toxică, reprezentată de un colectiv disfuncțional, munca peste program privită drept normalitate, nepotismul sau atmosfera apăsătoare. Locul al treilea l-a ocupat lipsa oportunităților de a crește în companie, iar pe locul al patrulea, inflexibilitatea angajatorului cu privire la cultura „muncii de oriunde“, la pachet cu nerespectarea timpului personal al angajaților.

Prioritățile angajaților s-au schimbat

Munca flexibilă se află în top 3 beneficii extrasalariale care-i atrag atât pe angajați, cât și pe cei care-și caută de lucru, arată un studiu al start-upului Pluria, afarent anului 2023. Pe locurile următoare se află asigurarea medicală și tichetele de masă. Studiul arată o solicitare tot mai intensă din partea angajaților de a introduce în companii sisteme de lucru flexibile.

Potrivit sursei mai sus citate, 29% dintre participanții la sondaj aflați în căutarea unui job își doreau program flexibil, 24% – asigurare medicală și 13% – zile suplimentare de concediu.

Tot la capitolul beneficii dorite de către angajați pot fi menționate abonamentele la sală, preferate de 15% dintre respondenți, și zilele suplimentare de vacanță, 13% dintre angajați optând pentru această variantă.

„Prioritățile angajaților s-au schimbat considerabil în perioada pandemiei, iar efectele sunt de lungă durată. Munca în sistem flexibil a devenit un criteriu esențial de selecție pentru angajați, iar companiile au fost nevoite să-și adapteze pachetul de beneficii pentru a rămâne competitive. Spre exemplu, 33% dintre cele 50 de companii vizate de studiul Pluria au implementat deja un sistem de lucru flexibil“, a declarat Gabriela Drăghia, cofondator Pluria.

Aceasta mai spune că, la nivel global, piața muncii pare să fi trecut de la faza „Marea demisie“ la faza „Marea reflexie“, etapă caracterizată de faptul că oamenii aleg companiile care se preocupă de bunăstarea angajaților și a căror muncă are un scop semnificativ.