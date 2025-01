CTP explică anularea alegerilor: „Manipularea incorectă și ilegală a campaniei electorale în favoarea unui candidat antiunionist”

Cristian Tudor Popescu susține că stoparea alegerile prezidențiale din 2024 nu a fost o premieră în istoria României. Gazetarul afirmă că, inclusiv, „la temelia nașterii statului român”, prin unirea Moldovei cu Țara Românească, „stau alegeri anulate și apoi repetate”.

Într-o postare pe Facebook, intitulată „Cele Trei Uniri”, Cristian Tudor Popescu susține că ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2024 se aseamănă cu un eveniment petrecut în urmă cu 167 de ani.

„Decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care s-au stopat alegerile prezidențiale, urmând a fi reluate de la zero, nu e o premieră în istoria României. Chiar la temelia nașterii statului român, prin unirea Moldovei cu Țara Românească, stau alegeri anulate și apoi repetate”, a scris CTP, care a explicat apoi evenimentele petrecute între 1857-1859.

„Pe 19 iulie 1857, au avut loc în Moldova alegeri pentru Divanul Ad-hoc, Adunare Națională a reprezentanților majorității categoriilor sociale din țară, inclusiv mici proprietari și țărani. Un astfel de act democratic devenise posibil în urma înfrângerii Rusiei în războiul Crimeei, fapt care a dus la eliberarea Principatelor de sub ocupația rusească. Miza era clară: unirea Principatelor, în ciuda opoziției imperiului Otoman, imperiului Rus și celui Habsburgic, dar și a Marii Britanii. De partea Principatelor erau Franța, Prusia (azi am zice Germania) și Sardinia (azi am zice Italia).

Rezultatul: partida antiunionistă a câștigat majoritatea în Divan. În scurtă vreme însă, a ieșit la iveală că locțiitorul domnesc Nicolae Vogoride, neavând la dispoziție un Tik-Tok, falsificase documentele electorale, înlocuind listele unioniștilor cu cele ale separatiștilor. Scandalului internațional creat i s-a pus capăt printr-o întâlnire între împăratul Napoleon III și regina Victoria, în care s-a stabilit ca alegerile din Principate să fie anulate și reluate de la zero. Ceea ce s-a și făcut, unioniștii câștigând zdrobitor. Au urmat Unirea, reformele după model occidental sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și drumul spre independență și integrarea României în Europa, început cu încoronarea principelui german Karl von Hohenzollern-Sigmaringen”, a mai adăugat Cristian Tudor Popescu.

„Miza: România membru deplin și respectat al Uniunii Europene sau România sub obrocul Rusiei”

Acesta mai susține că și după 167 de ani miza a rămas aceeași.

„E uimitoare asemănarea cu ce se întâmplă acum în România, după 167 de ani. Manipularea incorectă și ilegală a campaniei electorale în favoarea unui candidat antiunionist, adică anti Uniunea Europeană și pro Kremlin, urmărind împingerea României din nou sub dominația rusă, a dus la anularea alegerilor. Marile puteri europene și Statele Unite, fie s-au declarat în favoarea hotărârii CCR, fie nu au contestat-o. Întristător, după 167 de ani, miza e aceeași: România membru deplin și respectat al Uniunii Europene sau România sub obrocul Rusiei”, a mai afirmat CTP.

Jurnalistul a explicat că pe 24 ianuarie, românii vor sărbători „Prima Unire”: „Unirea pe care o sărbătorim mâine (nr. 24 ianuarie) nu e nicidecum Mica Unire, ci Prima Unire. Cea de la 1918 nu e Marea Unire, ci A Doua Unire. Iar aderarea României la Uniunea Europeană este A Treia Unire, unde așteptăm Republica Moldova. Punerea sub semnul întrebării a oricăreia dintre cele Trei Uniri le pune în primejdie pe toate”.