CTP, despre instaurarea „dictaturii dinastiei Trump”: „Candidatul din 2028 va fi din familia Trump, iar alegerile se vor desfășura democratic, ca în Rusia lui Putin”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a făcut, joi seară, o scurtă analiză a ceea ce va urma după câștigarea alegerilor prezidențiale de către candidatul republicanilor, Donald Trump, despre care spune că nu va mai „nu va mai face greșeala să plece de la Casa Albă”.

Într-o postare pe Facebook cu titlul „Trump, nu ca Hitler”, Cristian Tudor Popescu preconizează un viitor sumbru pentru democrația din SUA.

„În aceste zile se instaurează în America regimul trumpist. Nu regimul republican, dictatura dinastiei Trump. Donald Trump nu vrea să fie stăpânul lumii, ca Adolf Hitler. Vrea să fie stăpânul Americii. Singura țară care mai poate spera că SUA se vor implica efectiv în apărarea ei este Israelul. Așa cum a spus, Trump nu va mai face greșeala să plece de la Casa Albă. Armata, Justiția și FBI, «curățate», vor fi folosite pentru anihilarea oricărei forme de opoziție, «dușmanul din interior» – după cum președintele ales a și anunțat împreună cu supercowboyul numit secretar al Apărării”, a scris CTP pe pagina sa de socializare.

„Alegerile se vor desfășura democratic, ca în Rusia lui Putin”,

Printr-o schimbare a Constituției SUA, Trump si-ar putea asigura și un al treilea mandat la Casa Albă și, teoretic, chiar mai mult de atât, potrivit gazetarului.

„Tot El a aruncat deja schimbarea sau scurtcircuitarea Constituției, care interzice mai mult de două mandate prezidențiale, susținătorilor săi republicani, aceștia primind-o cu rânjete de satisfacție: „I suspect I won`t be running again unless you say, «He`s good, we got to figure something else» (n.r. Bănuiesc că nu voi mai candida decât dacă veți spune: «Este bun, trebuie să găsim o soluție)», Sau, candidatul în alegerile din 2028 va fi din familia Trump, iar alegerile se vor desfășura democratic, ca în Rusia lui Putin”, a încheiat Cristian Tudor Popescu