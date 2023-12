Abuzurile la care a fost supusă o tânără plecată la muncă în străinătate. „Poliția nu a făcut nimic, decât să ne despartă”

Doi tineri români care au vrut să-și facă un rost și să câștige bani în străinătate din muncă cinstită au avut parte de cea mai urâtă experiență a vieții. Acum, ei se întorc după ce au cheltuit bani și au trecut prin momente critice.

Experiența nefericită a doi tineri plecați la muncă în Germania a fost relatată de una dintre ei pe pagina de Facebook Avocatul Online. Acolo, tânăra disperată a cerut sfaturi, într-un moment critic, după ce a realizat că ea și partenerul ei deveniseră bătaia de joc a unor angajatori obișnuiți să-și trateze oamenii ca pe niște sclavi.

„Am o mare problemă și necesită urgent un ajutor, dacă poate mă ajute cineva cu un sfat. Împreună cu un prieten, acum o săptămână am decis să plecăm în Olanda, la un abator. Am găsit un anunț pe Facebook în care se spuneau condițiile, avea și număr de telefon și am sunat. Am întrebat acolo ce și cum, ni s-a spus așa puțin, apoi mi-a spus să dau poză cu buletinele pe WhatsApp. Am dat acele poze și mi-a trimis alte două poze. În prima scria care este salariul, cât ne costă cazarea, detalii esențiale. În cea de a două poză, scria că atunci când vom ajunge la sediu vom da buletinele și ni le vor înapoi după trei zile muncite în abator. Țin aceste buletine ca o garanție pentru că nu am avut noi bani să plătim transportul, ci firma de recrutare ne-a plătit. Bun până aici”, și-a început ea postarea.

Dacă până acolo nimic nu li s-a părut suspect, pe toată durata drumului au avut parte de o primă experiență nu tocmai reușită. Dar aceasta a fost incomparabilă cu ceea ce urma să li se întâmple odată ajunși la destinație.

„Sâmbătă, la 9:00 dimineața, am plecat la drum, cu o mașină cu nouă locuri, șoferul fiind de-al lor. Pe drum, șoferul a făcut multe chestii ilegale, nepotrivite etc... tocmai că să ne facă să ne îndoim foarte mult de ceea ce avea să se întâmple. Luni, pe la prânz, a dat Domnul și am ajuns la sediul firmei în Germania, undeva la granița cu Olanda. Ajunși acolo, erau mulți oameni dubioși, mulți nesimțiți, dar din nou, nu asta e problema. A început o româncă să ne zică ce, cum și în ce fel, printre care să ne zică că orele suplimentare, deși sunt plătite extra, sunt obligatorii. Asta deși în țară ni s-a spus că nu sunt obligatorii. Apoi ne-a pus să semnăm angajamentul că vom plăti cei 250 de euro la salariu și atunci ni s-au luat buletinele. După aceea, ne-au luat de acolo și ne-au dus la primărie să ne facă BSN-ul, apoi a început să ne plimbe de colo-colo, într-un final, ne-au cazat într-o o casă vai de ea în Olanda. Ni s-a spus seara că va venit cineva la ora 8:00 să ne ia și să ne ducă la fabrică pentru protecția muncii”, a continuat ea.

Coșmarul a prins contur

De aici, lucrurile au început să se precipite, iar totul s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru ei.

„A doua zi, a venit șoferul să ne ia pe la ora 11:00 și ne-a dus la o cazare în Germania. Am stat acolo vreo oră și după ne-a dus într-un final la abator în Olanda. Acolo la fel, ne-a făcut protecția muncii, la fel, oameni nesimțiți. Și am plecat de acolo după ce am terminat fără ca măcar să ne spună dacă vom începe lucrul a doua zi, sau alte lucruri. Ne-au dus înapoi la cazare în Germania și de aseară stăm aici și nu mai știm ce să facem”, a completat ea.

Pentru că nimeni nu voia să le dea detalii și nici buletinele înapoi, tinerii s-au gândit la o soluție disperată.

„Ne-am gândit să fugim până la Haga, la Ambasada României, să spunem că ne-am pierdut buletinele, și să ne dea ceva la mână. Acum întrebarea este credeți că am primi ceva la mâna dacă am spune că le am pierdut? Și în cât timp ne-ar da acea foaie? Avem 23 de ani, am vrut să vedem cum e să pleci din țară, să faci mai mulți bani, dar ajunși aici suntem bătaie de joc pentru niște nesimțiți... Mulțumesc pentru eventualele răspunsuri!”, a închis tânăra.

Sfătuiți să meargă să fugă

Impresionați de situația neplăcută în care au ajuns tinerii, mai mulți internauți au încercat să le dea un sfat bun, să-i ajute.

Cineva i-a sfătuit să contacteze mai întâi Ambasada României: „Mai bine trimite un email înainte și după mergeți.”

„Doamna respectivă cu care ați vorbit sau firma este din Brașov? Așa am pățit și eu cu mulți ani în urmă, aceiași chestie, dar când a venit domnul dimineață, să mă ia să mă ducă să semnez nu știu ce chestie i-am spus să îmi dea buletinul meu care era la el. Binînțeles nu a vrut, am insistat, tot nu a vrut, am insistat mai cum trebuie (înțelegi la ce mă refer ) și mi-a dat buletinul. Și am plecat, clar. După, ceea ce a urmat este mult de explicat: am dormit câteva seri pe străzi până am ajuns într-o gară unde era un târg de Crăciun și mi-am găsit de muncă o lună cu ajutorul unor român care lucra acolo”, a scris cineva.

„Țin să menționez că, după ce am plecat a venit după mine unu din patroni cu politia și m-au găsit în gară. Dar nu au avut ce să-mi facă, le-am spus polițiștilor că este legerea mea dacă rămân sau nu la munca acolo. Deci dacă este același abator și aceeași firmă la care mă refer eu este dezastru. Mult noroc, mai bine stai să îți faci bănuți să pleci în țară înapoi”, a adăugat acesta.

Altcineva a încercat să-i ajute și s-a oferit să le dea un contact. „Dacă știți puțin limba germană vă dau un număr de telefon tot din Germania. Poate vă angajează, este și cu cazare.” „Dacă nici mâine nu vă cheamă la muncă mergeți la poliție faceți denunț”, i-a sfătuit aceeași persoană.

„Rămân perplex, ce bătaie de joc între români! Sunt multe cazuri de acest gen. Profită de bieții oameni! Este inadmisibil ce se întâmplă! Actele de identitate nu se dau oricui, eventual copie a acestora. Mergeți la consulat, trebuie să vă ajute! Sunt obligați să vă ajute,de asta sunt acolo! La Poliție dacă ajungeți, vă vor aduce un translator. Mult succes, să fie bine!”, le-a spus altcineva.

Între ambasadă și poliție

De altfel, în zeci de mesaje ei au fost sfătuiți să meargă urgent la poliție și să explice tot ce li s-a întâmplat.

Au existat însă și alte sfaturi. „Dacă tot ați bătut atâta drum, nu prea se merită să mergeți cu mâna goală acasă. Caută grupul Voluntari în Europa, sunt oameni de milioane acolo și se va găsi o soluție. Doamne ajută”, le-a spus altcineva. „Ambasada vă eliberează titlu de călătorie, care ține loc de act de identitate pentru întoarcerea în țară. Pentru acest document nu vă trebuie programare”, le-a explicat alt internaut.

„Intrați pe grupul Români în Olanda, sunt și oameni buni care vă pot ajuta cu un sfat sau de ce nu cu un loc de muncă stabil!”, a spus altul.

„Sunați la poliție și probabil ca o să vă ajute ei cu titlul de călătorie plus transportul înapoi în România. Dacă vă duceți la Haga și spuneți ca ați pierdut buletinele o să vă dea un titlu de călătorie pe loc, valabil 30 de zile, dar vă întoarceți pe banii voștri. Eu am făcut voluntariat pentru o organizație care ajuta românii în Olanda, RomPro. O să mă interesez de contactul persoanei care vă poate ajuta și revin cu un comentariu”, a scris o doamnă.

Luați la rost că nu au acceptat să fie umiliți

Altcineva i-a luat la rost și le-a cerut răbdare. „Nu ştiu de ce nu postezi pe grupurile din Germania şi Olanda. Referitor la buletine, vi le au luat ca şi garanţie, v-au zis clar ca vi le dă dupa câteva zile, după cum ai zis şi tu, trebuie să aibă şi ei o garanţie. Ce ar fi ca la fiecare transport gratuit, adică asigurat de ei, din 10 persoane cinci să fugă de acolo. Unde s-ar ajunge? Acum ce să zic, ești tânăr, puteai să ai răbdare câteva zile, cred ca v-au zis clar şi ai ştiut şi tu că mergeţi la muncă, nu la distracţie.”

Tânăra cu postarea inițială a revenit și i-a răspuns: „Îmi pare foarte rău dacă nu ați înțeles mesajul pe care eu l-am scris mai sus... Eu am spus clar, am venit să muncesc, dar sa fie și această firmă serioasa, să îmi ofere siguranță s.a.m.d. Noi suntem de luni aici, astăzi este miercuri, iar nouă nu ni se spune nimic în privința la locul de munca, doar ne cară de la cazare la cazare... Normal că atunci când vezi o situație că asta, nu mai poți avea răbdarea necesară, pentru că te gândești că așa cum procedează acum, și salariul va fi asemănător. Sper că m-am făcut înțeleasă. Mulțumesc.”

„Am crezut că ești băiat, dar dacă ești fată cu atât mai mult trebuie să reacționezi și să mergi imediat la poliție, nu cumva să vă ducă la alte «munci». Nu vreau să te sperii, dar mi se pare că ați fost cam superficiale să plecați în lumea largă fără garanții. Actele nu se sechestrează de către nimeni deci fiți atente că miroase urât treaba”, i-a spus altcineva.

„Ieșiți în stradă, scrieți pe Gogle Translate în germană sau engleză ce ați pățit și arătați la primul echipaj de poliție. Ei o să vă aducă un translator și ăia care v-au oprit buletinul vor plânge 100%”, le-a spus altul.

Oferte și sfaturi

„Cu un loc de muncă în Germania vă pot ajuta și eu, oferă și cazare (fabrică de semipreparate). Lucrez de 6 ani aici”, a fost o ofertă. „Ai grija de tine mai ales că ești așa tânără. În abatoare muncesc bărbați, tu ca femeie nu prea reziști. Au povestit mulți bărbați cât este de greu în abator”, a scris o altă doamnă.

„Contractele prin agenție se fac maxim pe 6 luni în Olanda/ Nederland. Trebuia să vă spună de la început, înainte să plecați. Puteți suna la Poliție (vorbesc engleză toți) și precizați ca vi s-au luat actele de identitate, spuneți numele agenției. Dacă doriți mai multe detalii, scrieți în privat”, s-a oferit să-i ajute o avocată.

Altcineva a vrut să afle ce înseamnă „nesimțiți”. „Ce inseamna «nesimțiți»? Ați folosit de câteva ori termenul.” I-a răspuns altă persoană: „Având în vedere că autoarea postării e față, va dați seama ce înseamnă «nesimțiți».”

Altcineva le-a atras atenția că cei care le-au reținut actele ar putea să facă tot felul de ilegalități cu ele, inclusiv să contacteze credite. „Răspuns la întrebare: da, puteți să mergeți la ambasadă să cereți o foaie de drum, valabilă 30 de zile. Cu ea puteți veni în România! Dar cine știe ce prostii mai fac ei cu actele dumneavoastră, credite sau alte minuni, așa că cel mai bine ar fi să mergeți la poliție să faceți plângere. Îmi pare rău de ce ați pățit! Dacă totuși vreți să rămâneți, puteți să căutați de muncă la restaurante sau azile de bătrâni (de obicei oferă și cazare). Dar întâi aveți grijă să vă recuperați buletinul! Succes!”, a fost o altă sugestie între alte câteva zeci sau sute.

„Aceeași greșeală era să o facem eu și iubita mea, probabil că același anunț l-ați găsit și voi pe internet, dar spre fericirea noastă și mulțumim Lui Dumnezeu pentru asta, mi s-a dat o șansă să plec pe tir tot cu iubita mea. Sincer îmi pare rău să văd că românii noștri în afara țării (Germania) ne fac sclavii lor pentru niște bani. Eu aș zice să faceți cumva să veniți spre țară și la vamă în România să spuneți ce s-a întâmplat și să va faceți alte buletine în țara voastr. Mă gândesc că sigur aveți copii după buletine acasă în România sau ați făcut poze după ele. Mult succes și sper să fiți bine...”, a scris altcineva.

Abandonați de poliția din Germania, au rezolvat singuri problema

Finalmente, tânăra a revenit cu un mesaj în care a anunțat că a reușit să rezolve problema. „Aseară am fugit de unde stăteam cu bagajele și ne-au ajutat niște prieteni care cunosc limba germană. Au sunat ei la 112 pentru noi. Au încercat să le explice ce s-a întâmplat, iar la scurt timp a ajuns o mașină de poliție. La fel, au vorbit prietenii noștri cu ei, le au dat detaliile etc. Și într-un final nu au făcut nimic... decât să ne despartă, el a fost dus într-un centru de ăsta pentru oameni care nu au dormi, iar eu la fel”, a scris ea.

Până la urmă, au rezolvat singuri problema, fără spijinul poliției. „Prietenului meu nu i-a convenit unde l-a adus, le-a spus că nu i se pare ok și nu i-a interesat, ci pur și simplu au plecat. Am vorbit cu el, ne-am hotărât să ne întoarcem la cazare. Ne-a trezit un coordonator acum dimineața, ne-a întrebat ce s-a întâmplat, i-am spus că pe lângă buletin e vorba că aseară s-au îmbătat mai mulți coordonatori și au început să țipe, să se ia la bătaie și nu avem cum să stăm aici. A spus că înțelege și ne-a spus: «vreți să plecați sau vă căutăm altă cazare?» Clar am cerut buletinele, ne-am găsit și cu ce să ne întoarcem acasă și pentru data viitoare, ne-am învățat lecția. Mulțumim tare mult pentru toate sfaturile pe care ni le ați scris!”, a încheiat ea.