România, țara din UE cu cea mai mare incidență a tuberculozei. Care sunt județele cu cele mai multe cazuri

România rămâne țara cu cea mai mare incidență a tuberculozei din Uniunea Europeană, în schimb mortalitatea s-a redus cu aproape 70% în ultimele două decenii, anunță specialiștii, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei.

Incidența tuberculozei, boala care a revenit pe primul loc drept principala cauză a deceselor provocate de bolile infecțioase în lume, rămâne ridicată în România, în ciuda progreselor realizate în ultimii ani, au anunțat specialiștii prezenți, luni, 24 martie 2025, la conferința organizată de Institutul de Pneumoftiziologie și Societatea Română de Pneumoftiziologie, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei

Cum arată datele pentru România, cum sunt în restul lumii

În regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății au fost raportate, în 2024, 170.000 de cazuri noi, multe dintre acestea fiind forme rezistente la tratament. 4.300 de oameni, avertizează specialiștii, își pierd în fiecare zi viața din cauza tuberculozei. În România, incidența tuberculozei a fost de 44,3 la 100.000 de locuitori (10,8 la 100.000 la copii).

Chiar dacă cifrele plasează România din nou pe primul loc în UE în privința numărului de cazuri de tuberculoză, sunt și vești bune. Numărul cazurilor de tuberculoză a scăzut cu 69% în ultimele două decenii, de la peste 30.000 de cazuri noi și recidive la fiecare 100.000 de persoane înregistrate în 2002, la aproximativ 8.400 la 100.000 de locuitori în 2024. Sunt în schimb diferențe semnificative între județele țării, scăderea incidenței fiind influențată de accesul la servicii medicale, condițiile sociale și măsurile luate pentru controlul bolii.

Județele cu incidență mare nu stau bine nici la bunăstare

Incidența tuberculozei în România este de 44,3 cazuri la 100.000 locuitori, în schimb sunt diferențe considerbile între județe. În sudul și în estul țării se înregistrează cele mai mari incidențe, între 55,2 și 75,4/100.000 locuitori. Județele cu aceste incidențe mari sunt: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița,Vrancea, Bacău, Neamț, Iași și Botoșani. Campion nedorit este județul Giurgiu, cu 75,4 îmbolnăviri la 100.000 locuitori, urmat de Botoșani, cu 68,3 cazuri, și Teleorman, cu 66,6 cazuri.

Mai puțin de 34 de îmbolnăviri la 100.000 locuitori se înregistrează în schimb în județele din centrul țării: Vâlcea, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Bihor. Cea mai mică incidență este în Harghita - 14,7 cazuri/100.000 locuitori (în creștere față de 2023, când a fost de 13,4/100.000 locuitori).

330 cazuri de tuberculoză la copii, față de 1.800 cu peste 20 de ani în urmă

Numărul cazurilor de tuberculoză la copiii de până la 14 ani a scăzut cu 77,55% în ultimii 22 ani, ajungând, în 2024, la 330 cazuri la 100.000 locuitori (comparativ cu 1.800 cazuri/100.000 locuitori în 2002), însă scăderea este și în acest caz neuniformă la nivelul județelor.

Rata deceselor cauzate de tuberculoză în România a scăzut cu 69,5%, de la 10,5 decese/100.000 locuitori în 2001, la 3,2 decese/100.000 locuitori în 2024, reducerea datorându-se, spun specialiștii, progreselor în diagnostic și tratament, dar și prevenției.

„România are nevoie urgent de programe eficiente de screening, diagnostic rapid și acces la tratamente inovatoare”

„Da! Putem elimina tuberculoza, dar doar prin angajament real, investiții și furnizarea de servicii de calitate. România are nevoie urgent de programe eficiente de screening, diagnostic rapid și acces la tratamente inovatoare”, a declarat, în cadrul conferinței ed presă, prof. dr. Gilda Popescu, coordonator al Programului Național de Control al Tuberculozei.

Cea mai mare provocare este astăzi tuberculoza multidrog-rezistentă (MDR), care necesită tratamente mai lungi, mai scumpe și mai agresive, arată specialiștii. O cincime dintre cazurile de tuberculoză sunt rezistente la tratament în regiunea europeană a OMS, iar România nu face excepție. Pentru a face față acestei provocări, medicii spun că este nevoie de finanțare superioară și de digitalizare în sistem.

Finanțarea ar permite un acces extins la screening și diagnostic precoce, dar și un mai bun control al tuberculozei. Medicii cer de asemenea introducerea rapidă a tratamentelor inovatoare, dar și digitalizarea și integrarea bazelor de date pentru monitorizarea cazurilor.

„Avem nevoie de un răspuns sistemic, care să combine prevenția cu tratamentele moderne. Doar așa putem stopa această boală care, deși tratabilă, încă ucide zilnic mii de oameni la nivel global”, a avertizat prof. dr. Gilda Popescu.

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei este marcată la nivel internațional pe 24 martie. Pentru 2025, tema promovată de Organizația Mondială a Sănătății este "Yes! We Can End TB: Commit, Invest, Deliver" (Da! Putem elimina tuberculoza: Angajați, Investiți, Livrăm), un apel global la acțiune și responsabilitate.

În cuprinsul apelului se subliniază necesitatea unor investiții mai mari, a accesului extins la servicii medicale și a implementării rapide a noilor recomandări pentru prevenirea și tratarea tuberculozei, scopul final fiind eliminarea tuberculozei.

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, împreună cu Societatea Română de Pneumologie prin Secțiunea Tuberculoză și Institutul Marius Nasta se alătură acestor demersuri, susținând inițiativele de eliminare a tuberculozei prin Strategia Națională de Control a TB, în acord cu agenda Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit unui comunicat de presă transmis.