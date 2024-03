Pericolul din spatele ecranelor luminoase. „Avem părinți care au crezut că au copii cu autism”

Telefoanele mobile nu mai sunt, de mulți ani, doar un mijloc de comunicare. Astfel, foarte multe persoane petrec, ore în șir, în fața ecranelor luminoase. Din păcate, susțin psihologii, mulți dintre utilizatori sunt copii la vârste foarte fragede.

Specialiștii vorbesc despre un fenomen îngrijorător ce capătă tot mai multe amploare. Astfel, foarte mulți părinți au ajuns să apeleze la ajutorul psihologilor, observând anumite simptome ciudate la cei mici.

„Avem părinți care au crezut că au copii cu autism”

Psihologii trag un semnal de alarmă în rândul părinților și îi îndeamnă să fie foarte atenți la activitățile pe care le au copiii, deoarece mulți au ajuns să solicite ajutorul specialiștilor din cauza tehnologiei.

Astfel, există chiar părinți care au crezut, la un moment dat, că minorii suferă de autism.

„Avem foarte multe cazuri de părinți care ajung să ne solicite ajutorul deoarece copiii lor nu comunică, nu vorbesc. Am avut și o mămică, ne-a sunat disperată și ne-a spus că fetița ei are autism, că nu vorbește, nu se joaca împreună cu alți copii. Bineînțeles, am consultat copilul, care este perfect normal. Doar că am aflat că fetița respectivă petrece, zilnic, peste patru ore pe telefonul mobil. În general se uită la filmulețe pentru copii, pe YouTube sau pe alte platforme. Astfel, ea nu a fost învățată să comunice, să se joace, să relaționeze. De aici și îngrijorarea mamei, care nu înțelegea cu ce a greșit”, a povestit psihologul Andreea Coman.

Chiar și conținutul dedicat copiilor poate fi dăunător

Psihologii susțin că foarte mulți părinți susțin că își lasă copiii să urmărească doar conținut dedicat minorilor. Cu toate acestea, specialiștii declară că și acest tip de conținut poate fi extrem de dăunător, chiar dacă este adaptat pentru minori.

„În primul rând, orice exces strică. Nu contează ce urmărește copilul pe internet. Chiar dacă se uită la desene animate cinci ore pe zi, tot nu este bine. Chiar dacă este un conținut adaptat pentru minori, acesta nu ne garantează că îi ajută pe copii să comunice. Copiii din ziua de astăzi sunt, de multe ori, crescuți de telefoane și de televizoare. Un copil care stă câteva ore pe telefon, în loc să interacționeze cu alte persoane, va ajunge să fie foarte emotiv, închis, să nu poate comunica, să nu poată să își transmită trăirile. Practic, condamnăm acel copil la singurătate. Astfel, copilul poate avea simptome care să ne ducă cu gândul la autism. Este important ca părinții să conștientizeze aceste lucruri și să revină la obiceiuri mai sănătoase, să acorde copilului atenția cuvenită și să aibă, împreună, activități prin care acesta să se dezvolte armonios”, a încheiat psihologul.