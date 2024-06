Păianjenul din lăzile cu banane a cărui înțepătură poate provoca o erecție de mai multe ore. Dr. Mihail: „Nu e nimic amuzant în asta”

Circulația mărfurilor a făcut, de-a lungul timpului, ca anumiți dăunători să ajungă în țări în care nu existau până atunci. Așa se face că în locuri în care nu ne-am fi așteptat, inclusiv în banane, să se ascundă un prădător care poate face mult rău.

Pe lângă multe alte probeleme de sănătate, acest prădător poate provoca și priapism, o afecțiune care îi afectează pe bărbați.

„Există în banane un foarte mare pericol pentru penis. Banana poate reprezenta un pericol pentru penis, dar nu pentru că are ceva în ea, banana, ci pentru că bananele care provin din Brazilia, Uruguay, Paraguay sau Argentina pot veni în ciorchine și s-a întâmplat în România. La un moment dat un om a cumpărat un ciorchine de banane și a găsit în el un ditamai păianjul. Este un păianj veninos care are până la 5 centimetri și atenție, se numește Phoneutria nigriventer”, a spus, pe Facebook, dr. Mihail Pautov.

Phoneutria nigriventer este un păianj veninos a cărui mușcătură provoacă simptome severe, inclusiv creșterea pulsului, a tensiunii arteriale și a frecvenței respiratorii.

„Respiri repede, îți crește tensiunea, îți crește pulsul. Pe lângă asta are 6 neurotoxine care duc la niște dureri extraordinare în tot corpul și ceea ce mai provoacă ceea ce se cheamă priapism, o erecție penilă care durează mai multe ore. În multe cazuri documentate poate să ducă la moarte. Nu e nimic amuzant în asta, pentru că o erecție care durează multe ore este foarte dureroasă, poate să ducă penisul în ischimie, poate să ducă chiar la impotență, dacă supraviețuiști acestei mușcături de păianjăn”, a mai spus medicul.

De priapism a suferit, la un moment dat, chiar și Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligi Profesioniste de Fotbal. Afecțiunea sa a fost dezbătută într0o emisiune sportivă, de patronul FCSB, Gigi Becali, în stilul caracteristic. „Nu poate să doarmă noaptea. Doar într-o poziție poate sta”, a subliniat Becali.

„Am boala Regelui Carol al II-lea! Nici nu stiţi cât e de groaznic! Mă chinui numai noaptea, în somn. Boala îmi provoacă o “euforie” prea mare. Am fost la New York, apoi la Viena. Degeaba! Am mers la o clinică în Hanovra, unde am primit un tratament care m-a făcut să mă simt mai bine”, spunea Dragomir, pentru Libertatea.

Dumitru Dragomir suferă de aproape 40 de ani de această afecțiune, pe care o ține sub control cu ajutorul unui tratament.

Cu toate că nu este o afecțiune foarte întâlnită în general, priapismul apare frecvent în rândul anumitor grupuri de oameni, cum ar fi persoanele care suferă de anemie cu celule în seceră. Tratamentul prompt pentru priapism este de obicei necesar pentru a fi prevenită deteriorarea țesuturilor care ar putea duce la incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție (disfuncție erectilă), arată Farmacia Catena.

Priapismul afectează cel mai frecvent bărbații în vârstă de cel puțin 30 de ani, dar poate debuta încă din copilărie în cazul persoanelor cu anemie cu celule în seceră (cunoscută și sub denumirile de drepanocitoza, anemie falciformă sau siclemie).