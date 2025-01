Numărul cazurilor de viroze s-a dublat în ultima săptămână. Ministrul Sănătății: „Se poate continua vaccinarea în această perioadă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, anunță vineri, 17 ianuarie, faptul că s-a dublat numărul cazurilor de viroze. De asemenea, acesta a asigurat că și luna aceasta se mai poate continua vaccinarea antigripală.

„Ne aflăm în plin sezon al virozelor şi dacă săptămâna trecută aveam circa 45.000 de cazuri de viroze sanitare, în raportarea din această săptămână numărul s-a dublat, sunt în jur de 90.000 de cazuri de viroze, dar încă ne aflăm sub media ultimilor 5 ani şi sub ceea ce s-a înregistrat anul trecut, în acelaşi interval de timp. Au fost peste 100.000 de cazuri anul trecut, dar observăm, pe de o parte, o creştere a numărului de cazuri de gripă diagnosticată clinic, de la circa 4.500 am ajuns la peste 5.000 de cazuri în această săptămână la nivel naţional”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, la Iaşi, potrivit News.ro.

De asemenea, ministrul a subliniat că este necesară pregătirea sistemului de sănătate pe trei paliere, în primul rând asistența spitalicească, care să permită organizarea spitalelor, pentru a putea prelua pacienții cu viroze respiratorii.

Rafila a vorbit despre redeschiderea potenţială a centrelor de evaluare pe care le-am pus la punct în timpul pandemiei COVID-19, adică serviciile ambulatorii de specialitate care permit investigaţii, inclusiv de radiologie.

Nu în ultimul rând, ministrul spune că al treilea paler este legat de medicina de familie, mai exact de centrele de permanență, ce urmează a fi verificate de Direcția de Sănătate Publică.

Ministrul a mai anunţat că evaluează stocurile de Oseltamivir, medicamentul antiviral care se dă doar în gripă.

„Fac un apel atât la populaţie cât şi la medici să nu prescrie şi să nu ia medicamentul care se dă doar în gripă pentru o viroză banală. El, ca orice medicament antiviral, are anumite contraindicaţii, are un grad de toxicitate şi atunci trebuie să-l folosim exclusiv în cazul gripei”, a precizat Rafila.

În ce privește activitatea școlară, acesta recomandă să se desfășoare în regim cât mai aproape de cel normal. Cu toate acestea, copii răciți care au viroze respiratorii ar trebui izolați la domiciliu și să primească tratamentul necesar.

Nu în ultimul rând, Rafila a asigurat că în cursul acestei luni se mai poate continua vaccinarea antigripală. Cu toate acestea, deși cazurile s-ar putea să crească sau să se mențină în următoarele săptămâni, ministrul declară că situația va intra pe un tren descendent.

„Numărul de cazuri de gripă încă nu este aşa de mare şi având în vedere că 10-14 zile este perioada necesară pentru obţinerea imunităţii după vaccinare, se poate continua vaccinarea în această perioadă. Vaccinul este disponibil prin recomandare la medicul de familie, gratuit pentru copii şi adolescenţi, pentru femeile gravide, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani şi cei care au boli cronice”, a mai spus Rafila.