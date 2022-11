Ministrul Sănătăţii a semnat contractul de proiectare pentru Spitalul Regional Craiova

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a semnat marţi contractul de proiectare pentru Spitalul Regional din Craiova, relatează Agerpres.

"Astăzi trecem la semnarea acestui contract deosebit de important. (...) Este cel de-al treilea contract pe care îl semnăm în această perioadă de un an de zile de când am preluat portofoliul Ministerului Sănătăţii pentru cele trei spitale regionale. Primul spital pentru care a fost semnat acordul de proiectare a fost Spitalul din Iaşi, ulterior Spitalul Regional din Cluj şi acum Craiova. (...) O să încercăm chiar printr-o procedură accelerată, dacă va fi posibil, să demarăm licitaţia pentru construcţia efectivă a acestor spitale. (...) În PNRR sudul ţării a fost neglijat şi nu există proiecte care să se dezvolte infrastructura medicală spitalicească în sudul României. Ne pare bine că avem unul dintre spitalele regionale la Craiova. Sperăm că în noiembrie 2023 să putem să începem, eu sper să putem să începem chiar înainte de finalizarea proiectului licitaţia pentru construcţie", a spus Rafila.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat că pentru municipiu investiţia este una foarte importantă.

"Pentru Craiova este o investiţie extraordinar de importantă, poate cea mai importantă. Chiar dacă am reuşit să construim lucruri extraordinare în ultimii ani şi putem să ne mândrim cu faptul că avem cel mai mare contract din Uniunea Europeană pe fonduri europene de aducţiune de apă de peste 450 de milioane de euro, să ştiţi că pe noi cel mai mult ne ardea această investiţie - Spitalul Regional. De ce? Pentru că în întreaga Oltenie nu există la ora actuală niciun spital cu care să punem spune că avem condiţii decente atunci când se vorbeşte despre spitalele care aparţin de Ministerul Sănătăţii. (...) Rămân la părerea că dacă în anul 2015 ar fi pornit investiţia, aşa cum am gândit-o cu guvernul de atunci, adică să fie făcută de Compania Naţională de Investiţii, la ora actuală am fi tăiat panglica. (...) Ca orice proiecte pe fonduri europene durează între şi 7 şi 10 ani. (...) Au trecut deja 7 ani, să sperăm că mai durează doar trei", a mai afirmat edilul.

Spitalul va avea şapte niveluri - cinci etaje, parter şi subsol, cu o amprentă de 32.800 de metri pătraţi.Suprafaţa desfăşurată va fi de 165.000 de metri pătraţi.

Spitalul va avea 807 paturi, plus 60 paturi de urgenţă, bloc operator cu 19 săli de operaţie, oncologie de zi, 52 de cabinete pentru medicina ambulatorie de specialitate şi 23 de unităţi de imagistică medicală.

În afară de spaţiile pentru asistenţă medicală şi unităţi de primiri urgenţe, spitalul va avea aproape 5.000 metri pătraţi pentru spaţii de învăţământ, sală virtuală, sală de resuscitare, săli pentru training computerizat.

Valoarea acestui contract de proiectare este de peste 30 de milioane. Durata contractului este de 12 luni pentru proiectare, după care vor urma 60 de luni de suport tehnic pentru timpul construcţiei efective şi încă 60 de luni perioada de garanţie.

Potrivit estimărilor, lucrările de construcţie vor dura maximum 48 de luni, iar spitalul regional ar urma să fie funcţional la finalul anului 2027.

Valoarea estimată iniţială este de circa 603 milioane de euro.