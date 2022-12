Cum se simte primul britanic care a primit un transplant de mână acum 10 ani VIDEO

La 27 decembrie 2012 s-a realizat primul transplant de mână din Marea Britanie. Operația a avut loc la Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, relatează BBC.

„Mulți pacienți spun că, după o intervenție chirurgicală, lucrurile mărunte sunt cele mai importante pentru ei”, a declarat profesorul Simon Kay OBE, consultant chirurg plastician.

„Să poată peria părul fiicei lor, să scoată bani dintr-o poșetă sau să deschidă robinetul și să umple un pahar cu apă și să se simtă din nou complet".

Sau, în cazul fostului proprietar de pub din West Yorkshire, pe numele său Mark Cahill, să salveze viața soției sale după ce aceasta a suferit un atac de cord.

În anul 2012, mâna dreaptă a bărbatului se infectase atât de rău, încât a trebuit să fie amputată. Acesta i se adresează lui Kay cu apelativul „Prof”, dezvăluind o familiaritate în urma anilor de interacțiune.

Unii pacienți care au pășit pe aceste coridoare în ultimul deceniu și-au pierdut mâinile sau membrele din cauza unor accidente. Alții le-au pierdut din cauza unor afecțiuni medicale precum septicemia sau sclerodermia.

„Mama mea îl văzuse pe profesorul Kay la televizor spunând că va face transplanturi de mâini", își amintește Cahill. „Am reușit să ajung să îl văd și mi-a spus că sunt candidatul ideal. Am discutat cu familia mea și m-am gândit că aș putea să mă duc la el, trebuie să fie mai bine decât ceea ce am, ceea ce s-a dovedit a fi”, a mai adăugat el.

Transplantul i-a schimbat viața

După interviurile psihologice intense s-a putut realiza transplantul. „Te testează pentru a vedea dacă ești potrivit", spune el.

În ziua de Boxing Day, a primit apelul pe care el și familia sa îl așteptau. „Au spus că s-ar putea să stau o perioadă în spital până când vor face testele pentru a vedea dacă sunt potrivit. Tot felul de lucruri mi-au trecut prin minte - va fi un succes, îmi va plăcea? Nu știi aceste lucruri decât după operație".

Echipa a luat legătura cu chirurgii din Franța care au efectuat primul transplant de mână în anul 1998.

„M-au adormit și m-am trezit cu o mână nouă", a declarat Cahill. „Îmi amintesc că m-am trezit, iar Prof. a venit și a spus: hai să ne uităm. Îmi puteam mișca puțin degetele și Prof a spus: nu face asta încă".

Au urmat luni întregi de fizioterapie. „A fost dificil la început", își amintește el. „Nervii au nevoie de mult timp pentru a se dezvolta din nou”.

Operația i-a schimbat viața, redându-i independența. „Înainte trebuia să cer oamenilor să facă lucruri pentru mine. De exemplu, la volan, pot să conduc cu mâna dreaptă, ceea ce este mult mai ușor”, a afirmat el.

De asemenea, operația s-a dovedit a fi salvatoare atunci când, în 2016, soția lui Cahill, pe numele său Sylvia, a suferit un atac de cord.

El spune că va fi pentru totdeauna recunoscător echipei.

„Au fost absolut fantastici", spune Cahill.

Date importante despre transplantul de mână

Foarte puțini donatori sau familiile acestora sunt de acord să își doneze mâinile.

Donarea mâinii nu este o opțiune care poate fi selectată din registrul donatorilor.

Găsirea unui donator compatibil este mai complexă decât în cazul altor organe, deoarece aspectul fizic și acceptarea psihologică joacă un rol esențial în succesul transplantului.

O evaluare a pacientului timp de un an este esențială și include o evaluare psihologică și imunologică.

Recuperarea și utilizarea completă a transplantului poate dura între unu și trei ani.