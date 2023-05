7 simptome că este posibil să te confrunți cu Leaky Gut. Alergiile de primăvară sunt unul dintre ele

Leaky Gut sau sindromul de intestin hiperpermeabil este o afecțiune cu care se confruntă milioane de oameni. Deși suntem tentați să credem că sindromul Leaky Gut afectează doar sănătatea digestivă, în realitate acesta poate duce la multe alte probleme de sănătate. De exemplu, conform unor cercetări recente, printre cauzele alergiilor sezoniere se numără și intestinul hiperpermeabil.

Ce înseamnă Leaky Gut sau sindromul de intestin hiperpermeabil?

Leaky Gut este o afecțiune digestivă cauzată de capacitatea bacteriilor și toxinelor de a trece de bariera peretelui intestinal. Mucoasa intestinală este ca o sită care, în cazul unei persoane sănătoase, are rolul de a filtra substanțele dăunătoare de cele benefice, lăsând să treacă în organism doar substanțele benefice. În cazul unei persoane cu Leaky Gut, această sită nu mai funcționează așa cum ar trebui, favorizând trecerea proteinelor, bacteriilor, particulelor nedigerate și a toxinelor în organism și în fluxul sanguin.

De ce a devenit o epidemie sindromul Leaky Gut?

Stresul, stilul de viață nesănătos și poluarea au ca rezultat apariția sindromului Leaky Gut, o adevărată epidemie: „De ce a devenit o epidemie sindromul intestinului hiperpermeabil? O cauză principală este alimentația procesată și fast food-ul, care sunt nu numai lipsite de nutrienți, dar conțin și foarte multe substanțe toxice. Toxicitatea mediului și, în special, toxicitatea cu metale grele și petrochimicale afectează în mod direct funcțiile digestive. Stresul poate contribui la sindromul intestinului permeabil, cum o pot face și glutenul, alergiile, consumul de medicamente, în special antiinflamatoarele, antiacidele și antibioticele”, arată Raluca Schachter, nutriționist și coach în Metabolic Typing®, în unul dintre materialele video dedicate pacienților.

7 simptome că este posibil să te confrunți cu sindromul Leaky Gut

Alergii de sezon

Când mucoasa intestinală devine hiperpermeabilă, aceasta permite pătrunderea în circulație a unor substanțe potențial toxice și împotriva cărora organismul începe să lupte, determinând o creștere semnificativă a inflamației și devenind astfel un mediu propice pentru apariția alergiilor.

Sensibilități alimentare

Sistemul imunitar al persoanelor cu hipersensibilitate intestinală este suprasolicitat, producând în masă mai mulți anticorpi, ceea ce generează o sensibilitate a organismului la anumite alimente, cele mai întâlnite fiind cele care conțin gluten sau lactate. Este esențial de specificat că intoleranțele și alergiile alimentare reprezintă cele mai întâlnite simptome care îți transmit că este posibil să te confrunți cu sindromul Leaky Gut.

Probleme digestive

Cercetătorii au observat o permeabilitate crescută a intestinului în cazul persoanelor care se confruntă cu sindromul colonului iritabil, dar și cu balonări, diaree sau gaze. De asemenea, boala Crohn ar putea crește riscul apariției sindromului Leaky Gut.

Boli autoimune

Apariția unor afecțiuni, precum poliartrită reumatoidă, tiroidită Hashimoto, lupus, psoriazis, boala celiacă și alte boli autoimune, poate fi favorizată de sindromul de intestin hiperpermeabil. Aici intrăm într-un cerc vicios, în toate aceste afecțiuni, sindromul de intestin hiperpermeabil este un factor nelipsit. Prezența în fluxul sanguin a unor elemente pe care organismul nu le recunoaște poate declanșa o reacție autoimună. Din fericire, cu o gestionare corectă și, implicit, odată cu ameliorarea simptomelor, unele dintre acestea pot intra în remisie.

Probleme psiho-emoționale

Pe fondul pătrunderii în fluxul sanguin a mai multor substanțe pro-inflamatorii și a unor substanțe chimice, își pot face apariția unele tulburări psiho-emoționale, printre care confuzie mentală, dificultate de concentrare, ADD, ADHD, stări depresive sau anxietate.

Afecțiuni ginecologice

Există dovezi științifice care sugerează că prezența inflamației în organism și a bacteriilor gram negative poate conduce la apariția mai multor probleme ginecologice, printre care ciclu menstrual neregulat, sindrom premenstrual, sindromul ovarelor polichistice și chiar endometrioză. Sursa cea mai probabilă de bacterii gram-negative este translocarea din intestin atunci când există o suprapopulare bacteriană a intestinului subțire, ce provoacă hiperpermeabilitate intestinală sau în cazurile de constipație cronică.

Afecțiuni ale pielii

Probleme ale pielii, precum acnee, rozacee sau eczeme, pot fi cauzate, de asemenea, de hipermeabilitatea intestinală.

Pașii necesari pentru vindecarea intestinului hiperpermeabil

● Adoptarea unui stil de viață sănătos

Nutriționistul Raluca Schachter precizează că „o alimentație sănătoasă și un stil de viață sănătos, fără consumul de substanțe toxice, ar trebui să continue pe toată durata vieții, pentru a evita acumulările toxice și inflamația din organism, cât și un sistem digestiv disfuncțional. De asemenea, sunt recomandate alimentele cu rol de vindecare și protecție a sistemului digestiv, cum sunt murăturile în saramură fermentate în mediu anaerob, supa concentrată de oase și untul crud de la vaci (dacă nu există reactivități la lactate) sau ghee”.

● Evitarea alimentelor alergenice, a toxinelor, antibioticelor, antiinflamatoarelor, antiacidelor

De asemenea, pe parcursul vindecării intestinale, este recomandat să evităm alimentele alergenice, toxinele din alimentele procesate și din mediu, antibioticele și antiinflamatoarele nesteroidiene, antiacidele, dar și să eliminăm patogenii intestinali.

● Susținerea procesului de vindecare a intestinului subțire prin suplimente dedicate

Conform nutriționistului Raluca Schachter, „al treilea pas este reinocularea cu bacterii benefice (probiotice), restabilirea unui nivel normal de acid gastric în stomac, restabilirea funcției vezicii biliare și a ficatului, restabilirea nivelului de enzime și vindecarea pereților intestinali cu nutrienți specifici. Un supliment natural inovator pe piața din România, care a fost special creat pentru vindecarea sindromului de intestin hiperpermeabil este Leaky Gut Help de la Zenyth, supliment premium la care am văzut rezultate și pe care îl recomand cu căldură. Un alt produs complementar suplimentului Leaky Gut help este Quercetin Bromelain Vitamin C, o formulă antioxidantă, cu acțiune sinergică, pentru alergii și imunitate.”

Quercetin Bromelain Vitamin C și Leaky Gut Help de la Zenyth: Kitul naturist, recomandat de către specialiști

Pentru reducerea hiperpermeabilității mucoasei intestinale, problemă ce este asociată, printre altele și cu apariția alergiilor de primăvară, specialiștii ne recomandă ca soluție pe termen lung introducerea în rutina zilnică a două produse naturale cu rezultate dovedite: Quercetin Bromelain Vitamin C și Leaky Gut Help de la Zenyth.

Quercetin Bromelain Vitamin C: o formulă antioxidantă pentru alergii și imunitate

Quercetin Bromelain Vitamin C este o formulă antioxidantă, cu acțiune sinergică, pentru alergii și imunitate. Conceptul suplimentului pornește de la beneficiile quercetinei, cunoscută drept cel mai bun antialergic, antihistaminic natural, care, pentru o asimilare optimă, are nevoie de asocierea cu doi nutrienți-cheie: bromelaina și vitamina C. În acest produs, dincolo de numeroasele funcții pe care le are, bromelaina susține asimilarea optimă a quercetinei, reduce inflamația și mucusul nazal, iar vitamina C protejează imunitatea și acționează ca un antihistaminic natural.

Leaky Gut Help: formulă unică pentru refacerea mucoasei intestinale și reducerea inflamației

Al doilea produs cu beneficii dovedite în managementul alergiilor și a sănătății intestinale este produsul Leaky Gut Help, cu o formulă complexă, recomandat pentru menținerea sănătății și funcționalității tractului gastro-intestinal, indicația principală fiind sindromul de intestin hiperpermeabil.

Ambele produse aparțin producătorului Zenyth, companie românească cu o experiență de peste 14 ani în domeniul suplimentelor alimentare. Important de menționat că produsele pot fi achiziționate din farmacii și magazine naturiste, dar pot fi comandate și online de pe www.zenyth.ro.