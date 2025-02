Cum va fi vremea de Sf. Valentin, Dragobete și Mărțișor. Temperaturi posibil și mai scăzute săptămâna viitoare

Nopțile și diminețile geroase încă se mențin în următoarele zile. ANM a dat publicității prognoza și pentru următoarele patru săptămâni. Vremea ne-ar putea rezerva surprize la început de martie.

Estimările meteorologice pentru perioada 10 februarie – 10 martie 2025, realizate de către ECMWF (Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată) și prezentate pe site-ul ANM, indică faptul că gerul nu se va lăsa dus prea curând. Am putea avea parte de un respiro, a precizat directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, într-o intervenție în direct la Digi 24, în noaptea de joi spre vineri și în cursul zilei de vineri, însă temperaturile scăzute vor reveni ulterior.

„Să ne referim în primul rând la ce a mai rămas din această săptămână, pentru că suntem cu o vreme rece, chiar geroasă nopțile și diminețile în multe zone ale țării, și chiar dacă aceste temperaturi nu sunt cu mult sub normal perioadei, sigur că șocul termic l-am resimțit cu toții. Deci vom avea această săptămână, și chiar și săptămâna viitoare, în continuare cu temperaturi care pe parcursul nopților să coboare în zonele depresionare spre minus 16 – minus 17 grade. Nu este exclus ca nopțile din săptămâna viitoare să aducă temperaturi chiar și mai scăzute, iar pe parcursul zilelor, în multe zone ale țării, vor rămâne temperaturile sub zero grade. Va fi un foarte scurt respiro, în acest interval destul de larg cu temperaturi foarte scăzute, în noaptea de joi spre vineri, pe parcursul zilei de vineri, când în sudul țării sunt de așteptat valori de 10-12 grade”, a precizat meteorologul.

De abia sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie ar putea aduce o vreme în unele zone ușor mai caldă decât ar fi normal, însă, a mai precizat meteorologul Florinela Georgescu, nu este exclus ca aceste estimări să sufere modificări. „Am văzut că ultimii ani ne-au obișnuit cu o evoluție mai de sfârșit de iarnă chiar și în luna martie. Deci, chiar dacă am avut o iarnă lipsită de evenimente deosebite în special în jumătatea de sud a țării, nu este exclus ca, pe durate scurte, luna martie să aducă unele surprize”, a mai spus directorul din cadrul ANM.

Vremea pe săptămâni

Conform prognozei Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată, în săptămâna 10-17 februarie valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile extracarpatice. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Meteorologii prognozează temperaturi medii mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă și pentru intervalul 17-24 februarie, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În săptămâna 24 februarie – 3 martie, care include ziua de Dragobete (24 februarie) și Mărțișorul (1 martie), temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

În ultima săptămână din intervalul pentru care s-a prezentat prognoza, săptămâna 3 – 10 martie 2025, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.