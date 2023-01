Vladimir Tismăneanu cere retragerea titlului de Doctor Honoris Causa lui Nicolae Ceaușescu

După ce Cristian preda, decanul Facultății de Științe Politice a Universității din București , a cerut retragerea titlului Honoris Causa acordat lui Ion Antonescu, și Vladimir Tismăneanu a cerut același lucru la adresa dictatorului.

Vladimir Tismăneanu a anunțat pe pagina de Facebook că Nicolae Ceaușescu ar trebui să rămână fără titlul acordat de Universitatea București:

„Eram student in cand, pe 26 ianuarie 1973, Nicolae Ceausescu primea titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii din Bucuresti “cu prilejul implinirii a 55 de ani de viata si 40 de ani de activitate revolutionara”. Diploma i-a fost inmanata de ministrul educatiei si invatamantului, Paul Niculescu-Mizil. Ne-au obligat sa stam ore-n sir in fata Rectoratului. Nu voi uita gerul si greata simtite in acea zi. Nu stiam ca dictatorului Ion Antonescu i s-a conferit acelasi doctorat onorific in 1941. Este salutara propunerea initiata de Facultatea de Stiinte Politice de a i se retrage postum acel titlu. In caz ca nu s-a facut inca, socot ca aceeasi procedura se cere aplicata si in cazul dictatorului Nicolae Ceausescu“.

Nicolae Ceauşescu a primit primul titlu de Doctor Honoris Causa la Universitatea Bucureşti în 1973. În acelaşi an i s-a acordat aceeaşi distincţie în Bogota, Lima şi Bahaia Blanca. Acelaşi titlu i s-a mai dat dat şi în Beirut (1974), Nisa (1975), Yucatan (1975) şi Quezon (1975).

În anul 1975, la Nisa, Nicolae Ceauşescu era considerat "băiatul rebel" al comunismului. Deși după 1989 s-a încercat revenirea asupra acestei decizii, regulamentul de funcţionare nu permite retragerea titlului.

Astfel, numele dictatorului român figurează în continuare pe lista Universităţii din Nisa cu persoanele distinse cu acest titlu, alături de economistul Oliver Williamson, care a primit Premiul Nobel, sau de fostul secretar general ONU Boutros Boutros Ghali.