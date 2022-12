VIDEO Șeful OSIM, surprins în timpul unei tranzacții misterioase. Cum explică oficialul primirea unor bani

Marian Şerbănescu, Şeful Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), a fost surprins în timp ce face o tranzacţie misterioasă, potrivit unor imagini intrate în posesia ziarului „Adevărul”. Mai exact, oficialul este filmat când primeşte un sul ce pare a fi de bani, pe care îl aruncă în portbagajul maşinii. Cum explică oficialul primirea banilor.

Filmarea ajunsă în posesia jurnaliştilor "Adevărul" ar fi fost realizată înainte de Crăciun, pe bulevardul Dacia din Capitală, în fața restaurantului Burgr Factory, și îl redă pe șeful OSIM, Marian Șerbănescu, în timp ce încarcă cutii în portbagajul mașinii, lângă el fiind două femei.

Una dintre ele îi înmânează un sul, care pare a fi de bani, pe care oficialul îl aruncă în portbagajul mașinii. Ulterior, Șerbănescu își ia la revedere de la cele două femei, acestea intrând în restaurant. Potrivit informațiilor Adevărul, cele două ar putea fi angajate ale localului.

Cum răspunde şeful OSIM

Jurnaliștii "Adevărul" au încercat să afle de la șeful OSIM motivul vizitei și scopul pentru care ar fi primit ceea ce pare a fi o sumă bani. Când i-a fost prezentată situația, acesta a replicat “Nu, nu cred că este așa ceva, nu este așa ceva”.

Reporterii l-au întrebat dacă maşina care apare în imagini este cea folosită de el, însă a evitat să dea un răspuns concret: “Nu știu despre ce vorbiți, chiar nu îmi dau seama, nu îmi aduc aminte să se fi întâmplat așa ceva. Chiar nu știu, să îmi dați mai multe detalii. Unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat”, spune Șerbănescu.

După descrierea imaginilor, precum şi prezentarea numărului maşinii, acesta a admis că localul aparține unui prieten.

“Nu îmi aduc aminte să se fi întâmplat asta, probabil, este prietenul meu cel care are restaurantul, eu știu ce o fi. Habar n-am, chiar nu știu”, a afirmat Șerbănescu.

Întrebat de la cine şi pentru ce erau presupușii bani, Şerbănescu a replicat: “Nu îmi aduc aminte, chiar nu îmi aduc aminte”.

După câteva ore, reporterul "Adevărul" l-a contactat din nou pe şeful OSIM, în încercarea de a obţine date suplimentare. Marian Şerbănescu a nuanţat răspunsurile date anterior.

"Da, 100% eu eram pentru că este restaurantul unui prieten de-al meu, suntem prieteni foarte buni, merg foarte des acolo. Probabil am mers acolo să îmi iau de mâncare și îmi aduc aminte că era înainte de Sărbători. Plecam spre Constanța și m-a rugat să îi aduc niște chestii, printre acestea erau și banii lui din încasări din ziua anterioară. Erau și un cozonac, niște burgeri. Îmi aduc aminte, eu am trecut pe acolo și trec destul de des", a declarat oficialul.

Cât despre maşina cu care făcea transportul, Şerbănescu recunoaşte că este a instituţiei, însă susţine că o foloseşte "doar în interes de serviciu".

“Adevărul” a încercat să ia legătura şi cu şeful Burgr Factory, Alin Ciobanu, însă afaceristul nu a răspuns apelurilor noastre.

Alin Ciobanu este fratele preşedintelui Tineretului Social Democrat Constanţa, Cosmin Ciobanu, despre care presa locală a scris că ar fi apropiat al lui Felix Stroe, fost ministru al Transporturilor.

Jurnaliştii constănţeni scriau că tot Felix Stroe ar fi şi protectorul şefului OSIM, aceasta fiind şi filiera pe care Marian Octavian Şerbănescu a fost numit în fruntea instituţiei.

Tatăl celor fraţilor Ciobanu, Marius Ciobanu, este fost şef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa, condamnat în 2011 la închisoare cu suspendare pentru trafic de influenţă, fiind acuzat că în 2009 ar fi primit bani pentru soluţionare favorabilă a unei sesizări.

Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci este autoritatea prin care se înregistrează mărcile, generând titluri de protecție prin care oferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României.

Cine este Marian Octavian Șerbănescu

Șerbănescu a fost numit în funcția de director general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci printr-o decizie a premierului Ciucă din luna mai a acestui an.

În momentul în care a fost numit director al OSIM, Șerbănescu era consilier local în Constanța din partea PSD, partid care l-a ajutat să ajungă director al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

Potrivit CV-ului său, Șerbănescu a fost în anul 2017 director de cabinet al ministrului Transporturilor de la acea vreme, Felix Stroe. Potrivit presei locale, acesta a fost și membru în consiliul de administrație al CFR SA.

O bună parte din cariera sa, în perioada mai 2009 - noiembrie 2017, a petrecut-o la RAJA Constanţa, cel mai mare operator regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate. În cadrul companiei, acesta a a fost adjunct șef Serviciu Control Comercial, în perioada mai 2009 - octombrie 2016, și adjunct Director Audit și Control Intern în perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2017.

Economist la bază, Marian Octavian Șerbănescu și-a finalizat studiile superioare în anul 2013, la Universitatea „Ovidius” din Constanța, unde a studiat Contabilitate și Informatică de Gestiune. Ulterior, acesta a început un master la Universitatea „Spiru Haret” din Constanța, la Facultatea de „Management Financiar Contabil”, pe care l-a absolvit în 2016. De asemenea, a urmat și un curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București.

Potrivit declarației de avere din luna iunie a acestui an, Șerbănescu deține alături de soția sa două apartamente în Constanța. Are patru conturi curente, cel mai mare fiind de 6.308 lei, și un fond de investiții. Şeful OSIM are și două credite bancare în valoare de 162.991 RON și 123.165 RON.