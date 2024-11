Fanii care vor să-și ia rămas bun de la marele artist Gabriel Cotabiță sunt așteptați luni, 25 noiembrie, la Capela Cimitirului Ortodox Bellu. Ultima slujbă se va ține în cadru restrâns, doar cu cei foarte apropiați, a anunțat familia.

Într-un mesaj publicat pe pagina artistului, familia a transmis că dorește să-l onoreze cu „aceeași discreție și eleganță de care a dat dovadă în timpul vieții”, prin urmare nu va oferi declarații de presă.

„Suntem recunoscători pentru tot sprijinul primit în această perioadă. Gabriel Cotabiță reprezintă un etalon al profesionalismului în muzica ușoară românească dar și un tată, soț și prieten excepțional. Cei ce vor să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați luni - 25.11.2024 - la Capela Cimitirului Ortodox Bellu între orele 08:00-20:00. Ultima slujbă religioasă se va ține în cadru restrâns. Dorim să îl onorăm cu aceeași discreție și eleganță de care a dat dovadă în timpul vieții, așadar familia nu va oferi declarații”, este mesajul familiei, transmis pe Facebook.

Gabriel Cotabiță a murit la vârsta 69 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Deși artistul a avut, în ultima perioadă, probleme mari de sănătate, vestea a șocat lumea muzicală și publicul.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzică pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători («Noapte albastră", «Te rog, domnișoară, nu pleca», «Și va mai trece-o noapte», «Viață e un cazino», «Voice from above», «Uneori-El amor», «Să nu ne spunem adio», «Poate că da, poate că nu» etc)!. Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uită! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!...Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumina!, a scris, pe Facebook, compozitorul și dirijorul Ionel Tudor.