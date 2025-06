Un bărbat din Capitală a murit în timpul unei drumeţii în Masivul Postăvarul. Ce le-ar fi spus celor care îl însoțeau. Poliția a deschis un dosar penal

Un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Bucureşti, a murit, miercuri seara, în timp ce se afla într-o drumeţie în Masivul Postăvarul. Poliția a deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă.

Poliţiştii staţiunii Poiana Braşov au fost sesizaţi pe 4 iunie, în jurul orei 20:00, de către reprezentanţii Salvamont Poiana Braşov, cu privire la faptul că o persoană a decedat în Masivul Postăvarul.

„Față de aspectele semnalate, a fost constituită o echipă operativă, care s-a deplasat în zona indicată, respectiv pe poteca montană numită "Drumul Roșu - Kanzel" din stațiune, unde a fost găsită o persoană fără semne vitale”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov.

Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 49 de ani, domiciliat în municipiul București. Anterior survenirii decesului, bărbatul ar fi relatat persoanelor cu care se deplasa pe o potecă montană, că nu se simte bine, potrivit IPJ Brașov.

Corpul a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la producerea decesului.

În cauză, se continuă cercetările, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările sunt efectuate de către polițiști sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.