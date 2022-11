SUA trimit în Europa cel mai mare portavion al US Navy VIDEO

Cel mai puternic și nou portavion american USS Gerald R. Ford (CVN-78), și grupul său de luptă, se îndreaptă spre Europa, unde va ajunge cel târziu la jumătatea lunii în curs. Data exactă de sosire în largul coastelor britanice nu a fost făcută publică din motive evidente de securitate.

În primă fază, grupul american de luptă cu o puternică forță de lovire ar fi trebuit să acosteze în baza Royal Navy HMNB (His Majesty's Naval Base) Portsmouth, dar intenția a fost abandonată după ce s-a ajuns la concluzia că USS Gerald R Ford este mult prea mare pentru a putea fi acostat în siguranță la danele britanice.

„Această misiune este o oportunitate de a avansa în continuare capacitățile operaționale ale USS Gerald R. Ford și de a demonstra avantajele pe care nava și grupul ei de luptă le aduc viitorului aviației navale în sprijinul aliaților și partenerilor noștri.(...) Acum, mai mult ca niciodată, este din ce în ce mai important pentru US Navy să își consolideze relațiile cu aliații și partenerii noștri, pe măsură ce contribuie la promovarea unei regiuni atlantice pașnice, stabile și fără conflicte“, a spus amiralul Greg Huffman, comandantul Carrier Strike Group (CSG) 12.

Pe timpul misiunii, grupul de luptă american va opera împreună cu mijloace aeriene, maritime și terestre ale mai multor aliați NATO pentru a consolida eforturile de descurajare și apărare și pentru a îmbunătăți eficacitatea și interoperabilitatea. Vor exista mai multe exerciții comune, inclusiv lovituri maritime cu rază lungă de acțiune, manevre de apărare aeriană sau război împotriva submarinelor.

Un adevărat arsenal plutitor

Potrivit US Navy, între navele care fac parte din grupul de luptă USS Gerald R. Ford se află crucişătorul purtător de rachete USS Normandy (CG 60), distrugătoarele din clasa Arleigh Burke USS Ramage (DDG 61), USS McFaul (DDG 74), USS Thomas Hudner (DDG 116), petrolierul USNS Joshua Humpreys (T-AO 188), nava de aprovizionare USNS Robert E. Peary (T-AKE 5) și cutter-ul United States Coast Guard USCGC Hamilton (WMSL 753).

USS Gerald R. Ford, care a costat în jur de 15 miliarde de dolari, a intrat recent în operarea US Navy și este un mic oraș în care își execută misiunile peste 4.500 de militari americani. Are o lungime de 337 de metri și este propulsat până la viteza de 56 de kilometri pe oră cu ajutorul a două reactoare nucleare. Nava dispune de 25 de punți și, teoretic, are o rază de luptă nelimitată pentru o perioadă de 25 de ani. USS Gerald R. Ford este dotat cu mai multe sisteme radar, cu câteva lansatoare de rachete antiaeriane (RIM-162 ESSM sau RIM-116 RAM) și cu trei tunuri robotizate Phalanx CIWS, dar principala forță de lovire este constituită de cele aproximativ 90 de aeronave aflate la bord. Este vorba de avioane de luptă F-35C Lightning II sau F/A-18F Super Hornet, dar și de aeronave de război electronic sau avertizare timpurie. În plus, elicoptere de la bord pot avea, între altele, misiuni de luptă împotriva submarinelor. Aeronavele au la dispoziție o pistă cu o lungime de 333 de metri și cu o lățime de 78 de metri.