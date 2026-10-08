Un șofer a fost filmat în timp ce își golește scrumiera direct pe carosabil, pe geamul mașinii, în timp ce se deplasa pe un drum public. Imaginile au generat un val de indignare în mediul online.

Foto: Facebook Secția de Poliție

În înregistrarea video, postată în comentariile unui measj distribuit pe Facebook de „Secția de Poliție” - o pagină personală care promovează respectarea legii, dar care nu reprezintă o instituției - se observă cum conducătorul auto aruncă pe șosea conținutul unei scrumiere.

„Ce bine că nu pot să spun aici ce gândesc... Cum să îți golești scrumiera pe geam, în plină stradă?!?! Bunul-simț nu costă bani, iar strada nu e coșul tău de gunoi”, scrie autorul postării în mesajul care însoțește imaginile.

„Și ei sunt la fel! Niște mizerii!”,

Postarea a generat un val de reacții:.

„Și ei sunt la fel! Niște mizerii!”, a comentat cineva, în timp ce un alt utilizator i-a caracterizat pe cei implicați drept „cocalari”.

„Bunul-simț e floare rară!”, a scris un internaut.

„Ăștia sunt valorile țării noastre. Pentru asemenea specimene primitive nu există lege și nici bun-simț, nici respect”, a adăugat altcineva.

O comentatoare a cerut „o amendă usturătoare de 100.000 de lei, pentru nesimțire”.

„Filmarea la prima secție de poliție. Și amenda în cutia poștală”, a scris alcineva.

Unii utilizatori au mers mai departe și au propus sancțiuni complementare:

„O săptămână să presteze muncă de curățenie publică, sub supraveghere”.