Numărul real al urșilor din România, o necunoscută. Mircea Fechet cere modificarea legislației, în regim de urgență

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că situația în ceea ce privește urșii a fost scăpată de sub control în România, numărul estimativ al animalelor depășind 8.000.

Din cauza celor peste 8.000 de urși din țară, sunt emise aproape zilnic mesaje RO-Alert, în unele comunități montane, a declarat ministrul Fechet, în cadrul unei emisiuni televizate pe Digi24.

„Eu cred că situația e scăpată de sub control, pentru că dincolo de studii, experți, atunci când în fiecare zi cetățenii, turiștii primesc mesaje RO-Alert că în Bușteni e urs care ar putea să omoare un om situația e scăpată de sub control. Când același lucru se întâmplă la Slănic, situația e scăpată de sub control, când în mijlocul orașului Ploiești se plimbă ursul sau omoară animalele la grădina zoologică cred că situația e scăpată de sub control. Avem studii care estimează că avem în jur de 8.000 de exemplare. În acest an vom termină altă cercetare și vom ști cu exactitate numărul minim de urși din România, dar cred că atunci când numărul apelurilor la 112 crește, numărul vieților pierdute crește, există o singură concluzie - că modul cum gestionăm situația poate fi îmbunătățit”, a declarat Mircea Fechet.

În plus, ministrul Mediului susține că legislația cu privire la aceste animale sălbatice trebuie schimbată, astfel încât situația să fie controlată.

„Astăzi există o legislație care permite autorităților locale să constituie comisie care să evalueze situația, și să aplice una din cele trei măsuri: fie alungare, relocare sau împușcare. Sunt orașe, comune care aplică des ordonanța, sunt unele care nu o fac deloc sau nu dispun împușcarea, ci relocarea animalului. Uneori funcționează, alteori nu.

Dacă va trebui să discutăm de reducerea populației urșilor va trebui să începem cu cei care pun în pericol viață oamenilor, cei care ajung în comunități,în Ploiești, Covasna, Harghita, Alba, cu acei urși ar trebui să începem.(...) Am vorbit cu prim-ministrul, vom fi nevoiți să schimbăm legislația primară, avem inițiative care gestionează populația de urs. În următoarele zile vom ajunge la cea mai potrivită concluzie”, a mai declarat ministrul Mediului.

De asemenea, Mircea Fechet susține că situația trebuie analizată atent, deoarece la acest moment nu este clar câți urși sunt de fapt în pădure, numele existente fiind doar estimări, iar câți dintre ei ar trebui să fie împușcați. Pe tot parcursul anului trecut, un număr de 220 de urși au fost împușcați.

„Cred că o presiune mai mică pe întregul fond forestier, un număr mai mic de urși ar putea să însemne și mai puține astfel de situații. Nimeni nu poate însă garanta că așa ceva nu se va mai întâmpla. Fondul forestier pe care îl avem acum e mai mare decât cel avut în anii 90, e dovedit științific. Am auzit cifre de la specialiști, unii spun că ar putea acomoda 4.000, unii mai mulți, nu trebuie multă matematică, trebuie măsuri graduale. Acei urși problemă ar trebui rezolvați și nu mutați dintr-un județ în altul.(...) Eu mă feresc să dau cifre, anul trecut am avut ordin pentru împușcarea a 220 de exemplare, din acea cotă într-un an aproape au fost epuizate acele exemplare”, mai spune Mircea Fechet.

În ce stare se afla ursul care a atacat marți o tânără în munții Bucegi

Potrivit ministrului Mediului, ursul care a atacat și ucis marți o tânără de 19 ani în munții Bucegi, analizele realizate arată că animalul nu ar fi fost turbat.

„Am discutat cu președintele ANSVSA, care ne-a confirmat că acel urs nu avea rabie. Nu avem răspuns la întrebarea de ce acest urs a fost atât de violent. Atât în legătură cu ce s-a întâmplat când a atacat victima, dar și după. Salvamontiștii spuneau că a fost ca un prădător, își proteja victima, a fost agresiv și cu ei și norocul a fost că acel vânător a intervenit la timp, pentru că puteam asista la o tragedie și mai mare. În calitate de ministru e un moment bun să tragem linie, să vedem ce a funcționat și ce nu și să luăm măsuri pentru viitor. Nu putem exclude posibilitatea că un om să fie atacat, dar putem trage concluzii serioase. Am întrebat dacă acel urs era crotaliat, de obicei când un urs e prins este crotaliat pentru a putea fi identificat ulterior. De pe acel fond de vânătoare au fost relocați în ultimii ani 100 de urși. Nu am făcut decât să mutăm problema în altă parte, dintr-un județ în altul. Din bușteni în altă parte, în toată țară. Acel urs nu a fost vreodată capturat, nu avea crotaliu în ureche, probabil interacțiunea cu oamenii a fost limitată în trecut.Un urs care pune în pericol viață omului trebuie împușcat pentru că nu cred că viață omului poate fi mai puțin importantă. Viața omului are prioritate”, a declarat Mircea Fechet pentru Digi24.

Soluția acum, spune Mircea Fechet, nu este să nu mai mergem pe munte, ci turiștii să fie echipați corespunzător, iar autoritățile să gestioneze numărul de urși.

„Eu nu cred că soluția este de a nu mai practica turismul, românii trebuie să se bucure de trasee, înțelegând ca sunt riscuri, nu doar cu urșii, dar și alte evenimente, care pot fi pe munte. Uneori din vina turistului sau care nu țin de el, cum a fost ieri. Nu cred că soluția e să nu ne mai bucurăm de munte. Soluția e să reușim să gestionăm situația, care e scăpată de sub control. Oricâte legi am scrie, riscul de a te întâlni cu un urs pe munte va exista întotdeauna, nimeni nu poate garanta că nu te vei întâlni cu ursul, decât dacă vom fi ca alte țări, care au exterminat ursul brun, dar nu ne propunem asta”, a mai spus ministrul Mediului.