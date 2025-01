Radu Hossu, corespondent de război în Ucraina și activist civic, acuză un fost militar de elită din armata americană că „trădează interesele comune ale SUA și ale României”. Este vorba de Shawn Ryan, care a făcut parte din faimoasele echipe Navy SEAL.

El critică faptul că Ryan a realizat un interviu cu Călin Georgescu și a mediatizat ideile exprimate de acesta, deși știa foarte bine că afirmațiile făcute de fostul candidat la Președinția României sunt false.

„Shawn Ryan, fost Navy SEAL și bodyguard CIA, trădează interesele comune ale SUA și ale României prin acțiunile deliberate pe care le face pentru a propaga minciuni în spațiul public”, susține Radu Hossu.

Shawn Ryan este un fost militar al Armatei Americane, care a făcut parte din faimoasele echipe Navy SEAL. A devenit cunoscut pentru podcastul Youtube „The Shawn Ryan Show” unde are invitați excepționali precum adevărații eroi din 13 Hours of Bengazi.

Radu Hossu spun că Georgescu „este un candidat-pion al Kremlinului”. El este construit ca personaj în ani '80 de sistemul de Securitate comunist al lui Ceaușescu și apoi de către rămășițele Securității (versiunea românească a Gestapo sau Stasi sau NKVD) în anii '90 fiind director în Ministerul de Externe controlat de foști membri ai Securității și ulterior și-a dezvoltat cu ajutorul acestora o imagine falsă de om anti-sistem”.

Călin Georgescu este menit să destabilizeze România și, ulterior, să ajute la destabilizarea Uniunii Europene, alături de Viktor Orban și Fico, facilitând dezvoltarea „sferei de influență rusești” în zona Europei de Est”, spune corespondentul de război.

Potrivit lui Radu Hossu, Shawn Ryan a venit în România săptămâna trecută cunoscând toate aceste informații. El a afirmat că vine să ia interviu unui candidat care „luptă pentru familiile muncitoare”, ceea ce este evident un fals, mai ales dacă ar știi că „familia Georgescu a locuit la Viena în ultimii 10 ani, în case de milioane de euro”.

„În timpul interviului, Călin Georgescu a afirmat următoarele: Baza Mihail Kogălniceanu este o bază ofensivă și este destinată pentru a ataca Rusia, iar dezvoltarea bazei, minte Călin Georgescu <se face pe ascuns, departe de ochii presei, tocmai pentru a ascunde adevărul>”, spune activistul român.

Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu este o bază militară aflată în proprietatea statului Român, administrată de Ministerul Apărării Naționale din România. Este o bază a Forțelor Aeriene Române și este o infrastructură militară care în baza unor acorduri (2005 și 2011) cu SUA, permit Armatei US să folosească baza, la fel cum, prin aderarea României la NATO, în 2004, această infrastructură militară a intrat în structura de apărare a alianței, permițând diferite activități bilaterale România-NATO și România-SUA.

Baza Mihail Kogălniceanu este în curs de extindere și într-adevăr va ajunge una dintre cele mai mari baze militare pe care le folosește SUA în Europa, ajungând la un nivel de complexitate, mărime și postură militară aproape de Ramstein din Germania.

Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu este infrastructură militară a României, parte din structura militară a NATO și prin urmare, inclusiv prin acordurile încheiate cu SUA în 2005 și ulterior în 2011, aceasta nu poate fi folosită în alt mod decât în cel permis de legislația specifică României.

„Cu regret trebuie să spun că cetățeanul american Shawn Ryan, în mod intenționat, fiind un foarte bun cunoscător al acestor aspecte, trădează interesele legitime ale țării mele (România), dar și ale țării pe care cândva a servit-o, SUA. Faptul că în timpul interviului cu Călin Georgescu, cunoscut ca fiind candidat pro-Kremlin, nu a încercat în niciun fel să dezmintă aceste minciuni propagate de candidat și nu a încercat în niciun fel, deloc pe tot parcursul interviului să facă fact-checking, denotă că în mod intenționat a conlucrat la răspândirea de informații false, menite să producă frică în România și astfel să susțină strategia rusiei de destabilizare a României, partener strategic al SUA.

Shawn Ryan este mai nou, pentru mine, o rușine pentru Armata SUA și ceea ce a făcut acum este o pată pe haina militară a Armatei României și a Armatei SUA, în special. În acest moment este, din punctul meu de vedere, o rușine mai ales pentru miile de camarazii ai lui din SUA ce sunt chiar acum staționați la Baza Kogălniceanu și fac parte din EUCOM, cu obiectivul de a apăra Flancul Estic al NATO de o posibilă agresiune militară a rusiei în spațiul NATO”, spune Radu Hossu.

Potrivit lui Hossu, Călin Georgescu continuă „retorica mincinoasă, provocatoare de frică, începută acum mai bine de 10 ani de către Vladimir Putin care acuza că Scutul de la Deveselu (AAMDS - Aegis Ashore Missile Defence System), parte a sistemului global de apărare anti-rachetă (Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense) ar fi o infrastructură militară ofensivă, ceea ce era evident un fals”.

„Călin Georgescu joacă jocurile Kremlinului și, din păcate, acum un american, fost militar, îl ajută și îi oferă platformă pentru a-și promova minciunile care ajută doar rRusia și trădează interesele legitime ale noastre (România, SUA, NATO). Mi-ar plăcea să văd o reacție din partea comunității militare americane... La fel cum mi-ar plăcea să văd un răspuns a acestui individ care a pătat haina militară, cu motivele pentru care susține propaganda și interesele Kremlinului”, încheie Radu Hossu.