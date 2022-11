Niculae Bădălău, audiat la DNA | SURSE

Niculae Bădălău, actual vicepreședinte al Autorității de Audit de la Curtea de Conturi și fost senator PSD, este audiat la DNA, potrivit informațiilor „Adevărul”

Niculae Bădălău este un nume cunoscut în politica românească, fiind unul din cei mai importanți lideri ai PSD din sudul României în ultimii 15 ani. În perioada 2003-2004, Bădălău a fost prefect al județului Giurgiu. Apoi, în 2004 a câștigat primul mandat de parlamentar.

În 2008 a ratat Parlamentul, stând patru ani în mediul privat. Însă în 2012, Niculae Bădălău a revenit în legislativ, iar în 2016 a câștigat un nou mandat. În perioada noiembrie 2018 - noiembrie 2019 a fost și ministru al Economiei.

Fostul lider al PSD Giurgiu a ajuns la Curtea de Conturi după ce a fost modificată legea de organizare a instituției, astfel încât să fie acceptați și cei cu studii de inginerie, pentru că nu corespundea cerințelor pentru o asemenea poziție în stat. Numirea a avut loc în 2020, după ce, în 2017, Liviu Dragnea a refuzat. 26.500 de lei e media lefei lunare încasate de Bădălău în 2021.

Relație conflictuală cu diaspora

În vara lui 2018, Bădălău a fost surprins la o petrecere în timp ce i se dedicau versuri jignitoare la adresa diasporei. Într-un video făcut public de unul dintre invitaţi, „naşul Bădălău” era invitat de lăutar să cânte împreună „să vină diaspora, că noi ne pi**m pe ea”.

Ulterior, senatorul PSD a negat că ar fi cântat o astfel de melodie şi dezaprobă jignirile aduse cetăţenilor români din străinătate. „Nu ştiu cine e ăsta. M-a mai sunat cineva şi mi-a spus o minune. Am fost la o petrecere la care erau unii care cântau tot felul de tâmpenii. Le dezprob total, habar nu am, nici nu am auzit frazele alea mizerabile pe care le-au spus ei. Eu sunt om serios, cum pot să spun asemenea chestii, despre ce vorbim. În viaţa asta sunt şi oameni care bat câmpii şi sunt exaltaţi.”

Un an mai târziu, după ce PSD a ieșit de la guvernare, Niculae Bădălău a avut din nou o scăpare jignitoare la adresa românilor din străinătate. „Ei au 700.000 de oameni care au domiciliu, paşapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăştia”, a declarat Bădălău, potrivit unei înregistrări dintr-o conferinţă de presă, publicată de Giurgiu Acid, în format video.