Ministerul Muncii analizează posibilitatea ca beneficiile sociale să nu mai fie distribuite prin Poșta Română, ci să fie virate direct pe carduri bancare.

Bancomat Foto: Adevărul

Măsura ar putea reduce de zece ori costurile de plată, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole, care a declarat pentru Euronews că a început deja discuțiile cu băncile și cu Ministerul Finanțelor.

Ministrul a prezentat această variantă ca pe una dintre soluțiile prin care instituția ar putea face economii la cheltuielile de funcționare, fără să reducă valoarea ajutoarelor acordate persoanelor vulnerabile, scrie Mediafax.

Discuțiile cu băncile au început din ianuarie

„Plata acestor beneficii sociale pe card costă de zece ori mai puțin decât plata prin poștași”, a declarat Florin Manole.

El a precizat că discuțiile cu băncile au început încă din ianuarie și că a abordat subiectul și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Schimbarea ar putea viza mai multe categorii de beneficiari, între care persoanele cu dizabilități, copiii din familii sărace și persoanele care primesc venitul minim de incluziune.

De unde ia Manole bani

Ministrul nu a anunțat însă o decizie privind trecerea tuturor acestor plăți în sistem bancar și nici un calendar pentru aplicarea măsurii.

Reducerea costurilor administrative este una dintre variantele pe care Manole le ia în calcul pentru a găsi resurse bugetare, inclusiv în contextul susținerii indexării pensiilor cu 7,3%, conform formulei prevăzute de lege.

Costul acestei majorări este estimat la aproximativ 9,6 miliarde de lei.

Florin Manole a mai spus că există și alte zone în care Ministerul Muncii ar putea reduce cheltuielile, dar a evitat să ofere detalii până la încheierea discuțiilor cu premierul și cu Ministerul Finanțelor.