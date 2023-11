Imagini cu taxiul care l-a scos pe Cătălin Cherecheș din țară. Mașina, filmată în Vama Petea | VIDEO

Imaginile cu mașina în care se afla Cătălin Cherecheș, în momentul în care a trecut prin Vama Petea au fost date publicității. Primarul din Baia Mare, condamnat la 5 ani de închisoare, a plecat din țară vineri dimineață, cu puțin timp înainte ca judecătorii să-l condamne la 5 ani de închisoare.

Imaginile au fost filmate de camerele de supraveghere de la frontieră vineri, 24 noiembrie, la ora 7.42. Șapte minute mai târziu, la ora 7.49, Cherecheș a părăsit România.

Cătălin Cherecheș a trecut granița la ora 7.49, vineri dimineață, pe scaunul din dreapta față al unui taximetru, potrivit inspectorului general al Poliției de Frontieră, Victor Ștefan Ivașcu, care a susținut sâmbătă o conferință de presă în care a dat detalii despre cum a reușit edilul să fugă din țară.

Taximetrul folosit este din Satu Mare, iar șoferul a declarat polițiștilor că nu a avut nicio implicare în planul edilului și că doar a condus mașina. Nu este clar dacă taximetristul l-a recunoscut sau nu pe Cătălin Cherecheș sau dacă primarul i-a spus cine este.

Un alt șofer, care l-a dus pe Cherecheș la Satu Mare, de unde edilul a luat taxiul, a declarat că totul a fost spontan. Bărbatul a povestit de unde l-a luat pe primar și cu ce mașină a plecat către graniță edilul.

„Eu nu l-am dus cu taxiul, l-am dus cu altă mașină. Nu a fost programat absolut nimic, ca să merg încolo. A fost totul spontan. S-a întâmplat exact... Eu nu am știut ce se întâmplă și așa mai departe.

Eu nu am știut unde merge omul sau că vrea să plece sau ce vrea să facă. Eu nu vreau să dau declarații pentru că o să fie o sută de mii de minciuni și nu vreau ca lumea să mă arate pe mine cu degetul pe stradă.

Vreau să fiu neutru în toată faza asta. Am dat declarații la Poliție, tot ce am avut de dat, și asta este! Nu l-am luat de acasă. L-am luat din altă parte. Am explicat la Poliție exact traseul și tot ce s-a întâmplat”, a declarat bărbatul la Antena 3.

„Nu m-a sunat, ne-am întâlnit personal. Eram la Primărie. A mers acasă și pe mine m-a trimis într-o parte de unde știam că trebuie să iau pe altcineva. Și a apărut el în fugă și a zis du-te!

L-am lăsat la stația de taxiuri“.

Primarul fugar din Baia Mare a reușit să treacă granița folosind actul de identitate al unei rude care locuiește într-un alt stat din Europa, potrivit informațiilor date publicității de Poliția de Frontieră. Ar fi vorba de actele unui văr al său care locuiește în Austria.

Șeful Poliției de Frontieră a anunțat că se analizează cum a verificat ofițerul de serviciu identitatea lui Cherecheș cu documentul rudei și s-a declanșat o anchetă în cazul polițistului de frontieră. Documentul prezentat la control era real și a fost verificat prin aparatură de la frontieră.

Victor Ștefan Ivașcu a precizat că există o asemănare fizică între Chereches şi persoana a cărei carte de identitate a prezentat-o, însă această asemănare „nu scuză” faptul că poliţistul nu a observat că nu este persoana din cartea de identitate prezentată.

Șeful Poliției de Frontieră a mai spus că imaginile video captate în punctul de trecere a frontierei nu permit stabilirea „în mod clar şi neechivoc” a identităţii persoanelor care trec frontiera.

Modalitatea în care poliţistul a efectuat controlul este analizată la nivelul MAI, acesta fiind cercetat prealabil.

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș a fost condamnat definitiv, vineri, la cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată.