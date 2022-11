Ilie Năstase, greu de pedepsit după ce a fost prins băut la volan

După ce joia trecută a fost prins, din nou, băut în trafic (cu o alcoolemie de 0,22 la mie), în calitate de pensionar al Ministerului Apărării Naționale (MApN), Ilie Năstase nu riscă prea mari pedepse din partea acestei instituții.

Concret, el nu poate rămâne fără gradul de general cu 2 stele în retragere în Ministerul Apărării Naționale, pentru că o astfel de măsură poate fi luată numai de o instanță de judecată printr-o hotărâre definitivă. Apoi, Ilie Năstase, care are dreptul să poarte uniformă militară, respectând unele condiții, poate rămâne fără acest privilegiu numai în cazuri excepționale, la cererea comandantului garnizoanei unde își are domiciliul, dar o astfel de măsură nu a fost pusă în practică nici măcar o singură oară, până în prezent.

Reamintim că Ilie Năstase, primul sportiv care a făcut un milion de dolari exclusiv de pe urma sportului alb, a dezvăluit ce pensie primește lunar de la Armată: 1.445 de lei, chiar dacă are gradul de general-maior, cu două stele, în retragere, din 2008. Experții spun că Năstase are această indemnizație – considerată mică pentru o pensie militară – deoarece, cel mai probabil, nu are stagiul complet de 25 de ani în MApN.

Reamintim că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a reacționat după ce Ilie Năstase a fost prins, din nou, băut la volan în București. El a precizat că MApN poate face o analiză pentru a găsi o formă de sancţionare a lui Ilie Năstase. „Un om care ocupă un grad cu o asemenea anvergură are obligaţia ca în permanenţă să pună în acord felul în care se raportează la ceilalţi cu statutul pe care îl are. Eu îi sunt recunoscător pentru ceea ce a realizat ca sportiv, nu sunt de acord în schimb cu comportamentul. Nu sunt un mare fan al comportamentului inadecvat indiferent de poziţia în stat sau recunoaşterea mondială sau internaţională. Nu este onorant pentru niciun om un astfel de comportament”, a afirmat Angel Tîlvăr, vineri, conform digi24.ro.

Întrebat dacă există vreo cale din partea MApN ca Ilie Năstase să fie tras la răspundere, Angel Tîlvăr a răspuns: „Probabil că în maniera în care analizăm lucrurile putem să găsim un format în care să sancţionăm acest lucru. Nu vă ascund că încrederea de care se bucură Armata accentuează efectul exceselor, motiv pentru care mă preocupă acest lucru”, a completat ministrul Apărării. În iulie 2019, Năstase a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la nouă luni şi zece zile de închisoare cu amânare pentru refuzul de a-i fi recoltate probe biologice şi conducerea unui vehicul având acest drept suspendat.