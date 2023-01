Hacker-ul Guccifer a fost extrădat din SUA și spune că își scrie „memoriile”

Celebrul hacker român cunoscut sub numele de Guccifer, care a reușit să pătrundă în corespondența electronică a dinastiilor politice Bush și Clinton, și-a declarat proiectul un „eșec", potrivit primului său interviu din SUA de la ieșirea din închisoare în 2021, relatează The Independent.

Marcel Lehel Lazăr, care a petrecut mai mult de patru ani într-o închisoarea federală din Pennsylvania, a declarat pentru The Intercept că și-a propus să descopere ceea ce el credea că trebuie să fie un motiv ascuns pentru disfuncția politică a Americii, dar în schimb a descoperit o lume mai ciudată și mai banală.

„Uitați-vă la ultimii 20 de ani de politică a Statelor Unite", a declarat Lazăr pentru publicație.

Corespondența electronică pe care Guccifer a obținut-o de la Sidney Blumenthal, asociat al familiei Clinton, a scos la iveală faptul că fostul secretar de stat Hillary Clinton a folosit un cont de e-mail privat pentru a-și desfășura activitatea oficială, fapt care a stârnit un scandal de lungă durată. În urma acestei descoperiri, opoziția de dreapta a fost împotriva campaniei prezidențiale a lui Hillary Clinton.

Ulterior, un alt hacker numit Guccifer 2.0 a continuat să o vizeze pe principala democrată în timpul alegerilor din 2016, pătrunzând în rețelele informatice ale Comitetului Național Democrat, ale Comitetului de Campanie al Congresului Democrat și ale campaniei prezidențiale a lui Clinton. Apoi a publicat e-mailurile prin intermediul WikiLeaks.

În luna iulie 2018, oficialii au susținut că în spatele acestei scheme se află ofițerii ruși de informații.

Hacker-ul român a mai adăugat în interviul acordat pentru Intercept că s-a simțit ofensat de faptul că, deși a ajutat la dezvăluirea e-mailului privat al lui Clinton și apoi a cooperat cu oficialii federali, a ajuns la închisoare, în timp ce ea nu a fost acuzată pentru acest incident.

„Am plătit pentru asta, să știi. Oamenii trebuie să aibă intimitate. Dar, nu e ca și cum aș fi vrut să știu despre ce vorbesc vecinii mei. Dar am vrut să știu despre ce vorbesc acești tipi din Statele Unite, iar acesta este motivul. Eram sigur că acolo se întâmplă lucruri rele. Acesta este motivul pentru care am făcut-o, nu un alt motiv dubios. Ceea ce am făcut este în regulă", a afirmat hacker-ul.

Guccifer s-a întors în România pentru prima dată de când a fost arestat, în anul 2014, și se pare că lucrează la un volum de memorii.