Frații Tate, din nou la DIICOT: Ne persecută pentru că suntem bogați și avem succes

Frații Andrew și Tristan Tate au fost duși din arest la DIICOT pentru a doua zi pentru continuarea perchezițiilor informatice. Concret, aceștia asistă la verificarea conținutului dispozitivelor electronice ridicate la percheziții.

→ Imaginea 1/6: Frații Tate sosesc alături de o altă persoană din dosar la sediul DIICOT, în București. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Întrebați Poliția ce probe are împotriva mea! Nu au nimic. Întrebați Poliția ce probe are împotriva mea! Nu există niciuna. Mă țin în arest din cauza presiunii mediatice. Mă persecută pentru că sunt bogat și pentru că am succes. Nu vă îmbogățiți în România!”, a acuzat Tristan Tate, în momentul în care a ajuns la sediul DIICOT, potrivit Digi24.

Andrew Tate susține că autoritățile române doresc să îi fure mașinile și banii, iar din acest motiv se află în arest.

„Autoritățile încearcă să îmi fure mașinile și banii, de asta mă aflu în închisoare. Dosarul este complet gol. Din păcate nu există dreptate în România”, a susținut acesta, potrivit aceleiași surse.

Procurorii DIICOT continuă perchezițiile informatice începute miercuri, 25 ianuarie, asupra dispozitivelor ridicate la sfârșitul lunii decembrie din locuința fraților Tate. Este vorba despre laptopuri, tablete, telefoane și înregistrări ale camerelor de luat vederi.

Avocatul fraților Tate susține că nu există date care să îi discrimineze pe clienții săi, precizând că și aceștia doresc analizarea dispozitivelor electronice.

„Chiar nu sunt probe directe împotriva clienților mei, nu considerăm că există probe să îi trimită în brațele unei asemenea infracțiuni. (..) Acum se extrag date, nu se interpretează. Clienții noștri își doresc aceste probe, întrucât consideră că nu există nimic discriminatoriu”, a precizat avocatul acestora, la sediul DIICOT.

Tribunalul București a decis ca frații Tate să rămână în arest pentru încă 30 de zile, până pe 27 februarie. De asemenea, decizia se aplică și în cazul celor două complice ale acestora.

Andrew și Tristan Tate, alături de două tinere complice (o fostă polițistă și iubita lui Andrew Tate) au fost acuzați la finalul anului 2022 de procurorii DIICOT de constituirea unui grup infracțional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contracost pe site-uri de profil.

Andrew Tate: Sunt aruncat într-o celulă fără lumină

Andrew Tate a transmis un mesaj urmăritorilor săi, intitulat „Primul meu e-mail din închisoare”, în care se plânge de condițiile grele pe care le îndură. Mai mult decât atât, acesta a precizat că paznicii închisorii „știu că sunt nevinovat”.

„Sunt aruncat într-o celulă fără lumină. Gândacii, păduchii și ploșnițele sunt singurii mei prieteni pe timp de noapte. (..) Când gardienii mă aduc în și dinspre sala de judecată, eu rămân absolut respectuos. (..) Ei încearcă să sădească ură în inima mea”, susține acesta, potrivit The Independent.

În replică, Poliția Capitalei susține că nu a primit din partea acestuia nicio plângere cu privire la condițiile din arest.

„Periodic, prin intermediul Serviciului de Logistică sunt contractate servicii de dezinsecție și dezinfecție, atât pentru zona de cazare, cât și pentru spațiile administrative. De asemenea, din partea persoanei nu au existat până la acest moment reclamații sau sesizări, scrise sau verbale, adresate administrației centrului cu privire la condițiile din arest”, este răspunsul autorităților la solicitareaLibertatea.