Cum să cucerești voturi cu un clip viral. Lecții umoristice de marketing politic

Rubrica săptămânală de umor a publicației Politico abordează într-un stil sarcastic problema influenței toxice a TikTok în alegeri, mai ales după cazul incredibil din România, în care un politician necunoscut publicului larg a ajuns pe primul loc în scrutinul prezidențial, promovat de algoritmii acestei rețele sociale.

„Dacă te simți confuz și nu ai nici cea mai mică idee cum să ajungi acolo, nu-ți face griji: Declassified este aici să te ajute!”, scrie Politico.

„Ești un bărbat tânăr (sau cel puțin te consideri astfel), cu o mică doză de masculinitate toxică, și ai vrea să îți lansezi cariera politică, dar nu știi de unde să începi? Ei bine, răspunsul este simplu: TikTok!

Și dacă nu știi cum să faci acest prim pas, suntem aici să îți oferim tot sprijinul necesar. Am adunat cele mai bune sfaturi (bineînțeles, fără vreo cercetare științifică serioasă în spate) de la mințile cele mai perspicace din redacția POLITICO (conform părerilor mamelor noastre, evident), și am realizat un ghid pe care pur și simplu nu ai cum să-l ignori. Fără dubii. Fără întrebări. Sau așa considerăm noi. Nu am verificat prea atent. Totuși, tratează-l cu seriozitate, pe propria răspundere.

Primul pas este simplu: Devino bărbat. Nu ne referim la asta într-un sens biologic (nimeni nu vrea să deschidă acest subiect), ci mai degrabă într-un sens filosofic. Toți politicienii de succes din ultimele decenii au reușit să câștige alegeri și să guverneze cu o atitudine „bărbătească”, chiar și doamnele, de la Margaret Thatcher la Giorgia Meloni. Așadar, îmbrățișează costumul cu pantaloni și încrederea.

Aici începe însă adevărata provocare: trebuie să înveți să folosești TikTok. Cum? Întreabă-i pe cei tineri, cei care se descurcă deja cu culori aprinse, subtitrări și la editare video ca la carte – iar dacă nu te descurci, angajează o echipă de profesioniști pentru partea de editare.

Odată ce ai stăpânit acest joc al clipurilor scurte și verticale, e momentul să oferi susținătorilor tăi ceea ce își doresc: opinii „fierbinți”. Presupune mereu că toți vor sau au nevoie să audă ce ai de spus, chiar și atunci când nu ai reflectat prea mult asupra subiectului, sau, mai exact, atunci când te descarci public după ce ai citit un articol dubios despre răpiri extraterestre, postat pe Facebook de mătușa ta.

Aceste opinii „fierbinți” au nevoie de mediul potrivit pentru a înflori (adică să devină virale). Cel mai de succes studiu de caz pe care îl puteți folosi pentru inspirație este ultranaționalistul român Călin Georgescu, care tocmai a obținut o victorie șocantă în primul tur al alegerilor prezidențiale din țară.

Atunci când Georgescu a vrut să vorbească despre sport, a făcut-o în timp ce călărea un cal alb - o tendință începută cu ceva timp în urmă de președintele rus Vladimir Putin; pentru a arăta cât de mult îi pasă de agricultură, a filmat o scenă dramatică, alb-negru, într-un lan de grâu (același în care Theresa May obișnuia să alerge pentru distracție? Nu este clar la momentul publicării); și pentru a dovedi că este un om al poporului, Georgescu a ales să stea ciudat de aproape de un tâmplar român, strângându-i umerii în timp ce lucra, la fel ca președintele american Joe Biden înaintea sa.

Dacă urmezi ghidul nostru pas cu pas, POLITICO garantează că vei atrage atenția cuiva. Poate doar nu pentru motivele la care te aștepți”.