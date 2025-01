CNSAS face verificări pentru a stabili dacă mama lui Călin Georgescu a făcut parte din Mișcarea legionară

Vicepreședintele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Mădălin Hodor, a precizat că va întreprinde cercetări în documentele de arhivă în cazul mamei lui Călin Georgescu.

Mădălin Hodor a precizat că va face verificări în arhivele instituției pentru a stabili dacă documentele prezentate de istoricul Florian Bichir sunt autentice.

„Am văzut documentele care au apărut în spațiul public, încă nu pot să mă pronunț asupra autenticității lor. Urmează ca zilele următoare să facem o verificare în arhivă. Orice informație care privește un candidat la președinția României este relevantă”, a spus Mădălin Hodor, scrie gandul.ro.

El a adăugat că, în urma verificărilor, CNSAS va transmite un comunicat oficial: „Nu știu, deocamdată, dacă aceste informații sunt reale, urmează să le verificăm și să venim cu un răspuns oficial”.

Invitat în emisiunea Check Media la televiziunea B1TV, Florian Bichir a declarat că are documentele „de ani de zile” care atestă că Aneta Popescu, mama lui Călin Georgescu a fost legionară în timp ce era funcționară la Ministerul Agriculturii.

„S-a făcut un control să vadă cine e legionar asumat, prin ministere. Confidențial, unde ești înscris în mișcare, în ce cuib, e un chestionar. Sunt documente oficiale. Eu o să vă citesc dintr-un document extrem de interesant în care spune așa: « Sunt înscrisă în Mișcarea Legionară, corpul Doamnelor legionare, sub conducerea doamnei C, am fost repartizată în cuibul Sfântul Nicolae, strada Doamnei, clădirea Adriatica »). E semnată de Aneta Popescu, mama domnului Călin Georgescu. N-a fost simpatizantă, a fost membră a cuibului Sfântul Nicolae”, a spus istoricul Florian Bichir, care a prezentat în emisiune mai multe documente, despre care a precizat că sunt din arhiva CNSAS.

Călin Georgescu a reacţionat în mediul online la dezvăluirile făcute de istoricul Florian Bichir privind apartenenţa mamei sale la Mişcarea Legionară, afirmând că este vorba despre un „atac josnic şi fals”, fără a oferi prea multe informaţii legate de context.

În schimb, în ideea în care se vede deja preşedinte al României, Călin Georgescu a promis că va graţia toatele mamele cu copii minori care nu au comis acte grave şi care şi-au inspăşit cel puțin 1/5 din pedeapsă.

„Președintele are datoria de a fi un exemplu prin puterea sa de a ierta și de a «grația» păcatele. Aceasta este cea mai mare putere pe care o are un Președinte, în numele păcii și al binelui comun, puterea de a IERTA!

Încercarea sistemului opresiv de a crea o reacție din partea mea, folosindu-se de un atac josnic și fals la adresa mamei mele, nu va avea însă efectul dorit de ei.

Pentru mine, mama a fost o icoană. A fost vocea îngerului care îmi cânta la culcare. A fost mângâierea Domnului care îmi ștergea lacrimile. A fost expresia binelui pur întruchipat în femeia care a pus bazele sufletului meu.

Iubiți-vă mamele necontenit, pentru că mamele sunt legătura dintre voi și Dumnezeu, doar prin ele ați putut primi darul de a exista pe această lume.

Acum, dacă RĂUL lor ne-a oferit ocazia, haideți să facem noi BINE.

În calitate de Președinte voi grația toate mamele care nu au fost condamnate pentru fapte de violență extremă, omor sau infracțiuni cu prejudicii (grave/deosebit de grave) și care au ispășit cel puțin 1/5 din pedeapsă, dacă au acasă minori. Voi susține mereu familia mică și familia MARE - POPORUL, pentru că în definitiv nimic nu este mai important decât familia!”, a spus Călin Georgescu.