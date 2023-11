Celebrul jurnalist Piers Morgan a venit în România să-l intervieveze pe Andrew Tate. ”Tu vrei ca femeile să fie sclave!” VIDEO

Dialogul lui Piers Morgan, 58 de ani, cu Andrew Tate, 36 de ani, fost campion mondial la kickboxing a fost șocant, ei vorbind despre Matrix, închisoare, misoginism și conspirații.

Piers Morgan, celebru jurnalist, a venit în România și a realizat un interviu necenzurat cu Andrew Tate.

„O să te înjunghii în piept, nu în spate”, spune Tate că i-ar fi transmis Morgan înainte să înceapă interviul.

Jurnalistul britanic a încercat să-l combată cu argumente pe Tate și conspirațiile lui, însă s-a lovit de fiecare dată de un zid implacabil.

„Ai plâns la închisoare?”, întreabă Piers Morgan. Răspunsul: „Au fost lacrimi care au curs pe fața mea, dar nu am plâns”. „Asta se numește plâns...”. „Te contrazic! Plânsul e un act disperat. Să încerci să faci cât mai multe flotări în timp ce te gândești la copiii tăi cu lacrimi pe față, eu asta nu consider plâns”, scrie gsp.ro.

În interviu, Tate a vorbit despre cele trei luni petrecute după gratii.

„Am stat 93 de zile într-o temniță din România, 5 luni am fost închis în casă, a fost o perioadă turbulentă. Nu știam motivul de rahat pe care îl vor folosi, dar l-am aflat în celulă. Timp de două săptămâni am stat închis fără să știu de ce. Am primit actele în română, puteam să citesc «trafic de persoane», dar pe cine? Când? Cum? Nimic nu avea sens.

Abia după aceea am primit traducerea și am văzut cât de ridicol e cazul. Ca să fie clar: sunt acuzat că am ajutat fete să facă vizualizări pe TikTok. Sunt acuzat că le-am învățat ce să posteze pe TikTok ca să ajungă virale, eu fiind atunci cel mai viral om de pe TikTok. Și de asta spun că am făcut trafic de persoane. E o nebunie! Închisoarea în România nu e ca în Marea Britanie, e exact așa cum își imaginează lumea. Noroc că era iarnă și nu erau atât de mulți gândaci. Noaptea ieșeau mulți, omoram câți puteam, ne țineau ocupați”, spune Andrew Tate la Piers Morgan Uncensored.

El s-a plâns că DIICOT i-a confiscat tot, dar Tate continuă să aibă un stil de viață extravagant.

„În ziua în care am fost arestat mi s-a confiscat tot. Mi-au înghețat toate conturile, mi-au luat toate bunurile. Nu mai am bani. Mi-au luat 15 mașini, 6 proprietăți, 20 de ceasuri cu diamante, lingouri de aur, bani, terenuri, milioane și milioane de dolari. Valoarea totală e de 16-17 milioane de dolari. Au luat tot, iar eu tot n-am acces la ele”, spune Tate.

A refuzat însă să răspundă cu ce se întreține.

„Prin rugăciune. Aș vrea să am niște binefăcători bogați, aș vrea să am oameni de partea mea. Fac tot ce pot ca să supraviețuiesc”.

„Da, dar nu poți funcționa fără venit”, insistă Morgan, care se lovește doar de ironii: „Se pare că poți! Fac tot ce pot, dar nu mai am nimic. Tot mi-a fost luat de statul român”. „Cum plătești pentru mâncare?”. „Dumnezeu plătește pentru mine! E minunat să vezi cât de departe te duce credința”, continuă sfidător Tate.

El crede că a ajuns la închisoare pentru că am vorbit împotriva puteri, pentru că a spus adevărul despre Covid-19 și pentru că am spus adevărul despre războiul din Ucraina.

„Oamenilor li se injectau programe de sclavi în creier. Eu îi decuplam”. Urmează conspirația legată de vaccinul anti-Covid, pe care îl numește o „otravă”. Râde în hohote când Piers Morgan îl contrazice: „Nu a fost o minciună. Au murit oameni, iar vaccinul a salvat milioane de vieți. Nu ești de acord, dar astea sunt datele de la experți”.

Tate aruncă din nou vina pe Matrix. „Dar ce este Matrixul ăsta?”, întreabă Morgan. „Sunt niște oameni cărora le pică studii din cer care spun exact ce vor ei să spună. Totul ca să inducă mizerii în mințile oamenilor”.

Andrew Tate, precum și fratele lui, Tristan, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, şi două tinere complice (Alexandra-Luana Radu şi Georgiana Manuela Naghel) au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie, fiind acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contra cost pe site-uri de profil.

Din aceste activităţi, inculpaţii ar fi obţinut importante sume de bani. Infracţiunile reţinute în sarcina lor sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată, viol în formă continuată (două acte materiale), acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, lovire sau alte violenţe şi instigare la această infracţiune.

Conform DIICOT, infracţiunea de trafic de persoane ar fi fost comisă atât pe teritoriul României, dar şi în Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie. Anchetatorii susţin că fraţii Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relaţii de iubire, după care le duceau într-o casă din judeţul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video, ce erau postate pe site-uri pentru adulţi.

Cei doi fraţi le induceau în eroare pe tinere că ar dori o relaţie de căsătorie/concubinaj şi că ar avea faţă de ele sentimente reale de iubire (metoda „Loverboy”).

Femeile ar fi fost ulterior transportate şi adăpostite într-un imobil din judeţul Ilfov, unde, prin acte de violenţă fizică şi constrângere psihică (intimidare, supraveghere constantă, controlul şi invocarea de pretinse datorii), ar fi fost exploatate sexual de membrii grupului prin obligarea la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării, prin intermediul unor platforme de socializare, de material având un astfel de caracter şi prin supunerea la executarea unei munci, în mod forţat, în scopul obţinerii de beneficii financiare importante constând în sumele de bani obţinute ca urmare a accesării materialelor de către utilizatori.

Obligate să își facă tatuaje cu mesajul „owned by Tate”

Victimele le-au povestit anchetatorilor că în vila din judeţul Ilfov era amenajat un studio de videochat, fiind întâmpinate la venire de paznici înarmaţi. Totodată, ele ar fi fost obligate să îşi facă tatuaje cu mesajul „owned by Tate". Anchetatorii au identificat şapte victime în acest caz, însă doar trei s-au constituit părţi civile în dosar.

Cu privire la infracţiunea de viol, anchetatorii spun că, în luna martie 2022, una dintre fete ar fi fost constrânsă de unul dintre fraţii Tate, prin exercitarea de violenţe fizice şi presiuni psihice, să întreţină în mod repetat relaţii sexuale cu el.

De asemenea, referitor la infracţiunile de instigare la lovire sau alte violenţe, respectiv lovire sau alte violenţe, anchetatorii spun că, în luna octombrie a anului 2021, în scopul „pedepsirii" uneia dintre fete care a refuzat să continue realizarea de materiale cu caracter pornografic şi a solicitat să i se permită plecarea din imobilul aflat în judeţul Ilfov, la instigarea unuia dintre fraţii Tate, una dintre complici ar fi exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate.

În timpul anchetei, procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe bunuri deţinute de fraţii Tate în România: 15 terenuri şi clădiri situate pe raza judeţelor Ilfov, Prahova şi Braşov; 15 autoturisme de lux; 14 ceasuri de lux; 2 lingouri şi o medalie, acţiuni la patru firme; sume de bani şi criptomonede.