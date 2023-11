Cătălin Cherecheș se dezice de demersul soacrei de a mitui judecătoarea din dosarul său: „Nu știu ce au avut oamenii ăștia în cap” VIDEO

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, spune, într-o declarație video pe Facebook, că nu are niciun fel de implicare în demersul socrilor săi de încercare de mituire a unei judecătoare din dosarul său de corupție de la Curtea de Apel.

Cherecheș a făcut o declarație în care se dezice de faptele rudelor sale și spune că duce în spate o „aberație” pentru care este convins că „cei responsabili sau cei vinovați vor răspunde”.

În declarația video postată pe pagina sa de Facebook, primarul din Baia Mare afirmă că nu știe „ce au avut oamenii ăștia în cap”.

„Faptul că nu apar în această poveste este evident, pentru că, din punctul meu de vedere, nu ştiu ce au avut oamenii ăştia in cap. Au vrut să-mi facă cadou o astfel de chestiune şi au considerat că cineva ar aprecia astfel de cadouri. Deci eu consider că din perspectiva mea ca şi cetățean, respectiv din perspectiva mea, ca şi primar al municipiului Baia Mare, din perspectiva mea, ca şi om care se afla la un moment final într-un dosar care urmează a fi evaluat şi a se realiza pronunţarea de către completul de judecată în care se află doamna judecător, afectată sau pusă în vreun fel sub o astfel de situaţie de către mamă, soacră şi aşa mai departe, aşa cum participantele la acel parcurs de la prăjituri la bani, la firme şi la tot felul de poveşti de gospodine”, afirmă Cherecheș în videoclipul de pe Facebook.

Mai mult, spune primarul, nu ar fi știut absolut nimic despre ceea ce se întâmplă în numele său, ci a aflat din presă despre faptul că soacra sa ducea mită judecătoarei într-o cutie de prăjituri.

Cherecheș se teme că judecătoarea denunțătoare nu va fi imparțială în procesul său

„Aşa cum au spus toate participantele, dar în special așa cum a pronunţat doamna judecător care a făcut de data asta echipă bună cu DNA-ul, fiind un parcurs de cercetare pe care îl efectuează Direcţia Naţională Anticorupţie şi fiind un dosar penal aflat într o astfel de situaţie, nu pot să vă spun decât faptul că nu ştiu decât ceea ce aţi citit şi dumneavoastră din presă, înţelegând că este o urmărire penală sau un parcurs penal public”, a mai afirmat Cătălin Cherecheş.

El susține că își dorește ca intervenția ilegală a rudei sale să nu afecteze mersul procesului său.

„Eu nu vreau să fiu într-o situaţie în care să beneficiez de o atitudine nefirească a instanţei, care este pusă într-un fel sub presiune sau sub semnul întrebării din cauza situaţiei în care doamna judecător, din păcate, se află. Faptul că a făcut echipă bună cu DNA-ul în această speţă şi e bine că s-a întâmplat aşa, mi-aş dori să meargă să se rostogolească şi spre dosarul meu şi să se întâmple nefiresc tot o echipă buna cu DNA-ul şi în pronunţare. Mi-aş dori să am ca şi cetăţean dreptul la o justiţie corectă, o justiţie imparţială, o justiţie care să nu poată să fie în absolut niciun fel pusă sub semnul întrebării”, a spus primarul.

De altfel, primarul Cherecheș încearcă să sugereze că, dacă va fi condamnat, se va datora faptului că judecătoarea care a denunțat-o pe soacra sa nu va putea fi imparțială.

„Dacă o astfel de instanţă m-ar condamna ce aş putea să fac decât să mă uit aşa cum ar putea să facă şi alţii, la faptul că doamna judecător nu a făcut o cerere de abţinere. A fost o falsă cerere de abţinere. De fapt, doamna judecător a menţionat că doreşte să rămână în continuare şi să judece, să mă judece”, a mai afirmat Cherecheș.

„Gândiţi-vă ce s-ar întâmpla dacă doamna judecător ar marşa spre achitare. Bineînţeles că i-ar sări toată lumea în cap”, a adăugat el.

„Te trezești că cineva face o astfel de aberație cetățenească pe care pur și simplu o duc în spate pentru că cineva s-a găsit să facă o astfel de ilegalitate pentru care sunt convins că cei responsabili sau cei vinovați vor răspunde”, a mai spus Cherecheș.