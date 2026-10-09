 Bogdan Peșchir, trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor. Cum ar fi influențat voturile pentru Călin Georgescu | adevarul.ro
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Bogdan Peșchir, trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor. Cum ar fi influențat voturile pentru Călin Georgescu

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Bogdan Peșchir, omul de afaceri brașovean acuzat de coruperea alegătorilor, a fost trimis în judecată vineri, 9 octombrie. Acesta este suspectat că a oferit „daruri” și a făcut transferuri de criptomonede în valoare de sute de mii de dolari.

Bogdan Peșchir
Bogdan Peșchir Foto: Inquam photos/George Călin

Potrivit News.ro, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat inculpat pentru coruperea alegătorilor (874 acte materiale), în formă continuată.

Bogdan Peșchir este suspectat că a folosit platforma de socialziare TikTok pentru a-i manipula pe alegători şi a-i determina pe aceştia să îl voteze pe Călin Georgescu la alegerile din 2024.

„În rechizitoriu, procurorul a reţinut că, în perioada 13 octombrie 2024, ora 19:01 – 27 noiembrie 2024, ora 21:00, inculpatul a dat foloase în valoare totală de 290.225,90 USD, în scopul determinării alegătorilor să voteze un anumit candidat la alegerile prezidenţiale organizate în anul 2024.

Foloasele au fost date în două modalităţi: 868 de gift-uri trimise pe platforma de socializare TIK TOK, în perioada 13 octombrie 2024, ora 19:01 – 27 noiembrie 2024, ora 21:00, în valoare de 251.065,11 USD, către 105 utilizatori şi 6 transferuri de criptomonedă trimise în perioada 18 noiembrie 2024, ora 16:59 – 25 noiembrie 2024, ora 12:18, în valoare de 39.160,31 USD, către două persoane”, se arată într-un comunicat dat publicităşiu de Parchetul General.

Cum decurgea operațiunea

Procurorii susțin că Peșchir ar fi plătit influenceri cu audiență mare pe TikTok pentru a promova candidatul și programul său electoral, influențând temele discutate în transmisiunile live și orientând alegătorii să îl susțină.

„Practic, inculpatul antrena, sub formă de aport personal, cu ocazia prezenţei în cadrul sesiunilor, resurse financiare masive, distribuite atât de către el, cât şi de către creatorii de conţinut, sub formă de gift-uri şi transferuri criptomonede”, spun procurorii.

Al doilea mecanism presupunea oferirea de cadouri virtuale pe TikTok alegătorilor care îl susțineau pe Georgescu, pentru a-i încuraja și pe alții să îl voteze.

Al treilea consta în transferuri bancare către persoane care urmau să voteze candidatul și să convingă alte persoane din anturajul lor să facă același lucru, potrivit procurorilor.

Fiecare influencer primea 390 de lei pentru 20.000 de utilizatori. Deşi angrenaţi în campania de sugestionare şi influenţare a potenţialilor votanţi, influencerii nu au reprezentat decât masa primordială critică controlată, orientată către determinarea votanţilor în a-şi exprima opţiunea de vot în favoarea candidatului.

Acest lucru se realiza prin prezentarea de campanii de promovare a platformei program a candidatului ori a unui set de principii cu care acesta şi votanţii eventuali se identificau.

Prin acţiunea lor, materializată sub forma îndemnului generalizat la vot în cadrul sesiunilor LIVE, aceşti vectori de influenţă l-au ajutat în mod maşinal pe inculpat să îşi atingă scopul coruperii alegătorilor”, susţin procurorii.

În aprilie 2025, acesta a fost eliberat din arestul preventiv, în contextul în care magistrații au respins solicitarea Parchetului de prelungire a măsurii arestului preventiv. 

Numele său a apărut și în documentele prezentate de SRI la CSAT, în baza cărora Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din decembrie 2024. Serviciul Român de Informații susține că Peşchir a folosit contul de TikTok „bogpr” pentru donații de peste un milion de euro, destinate campaniei lui Georgescu.

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