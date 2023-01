Armata americană își mută elitele în România. „Această mobilitate a deranjat teribil la Moscova”

Una dintre cele mai puternice forţe de asalt aerian din lume, Divizia 101 Aeropurtată a SUA, s-ar putea regrupa în România, după ce un general cu două stele și ofițeri de stat major vor ajunge la Kogălniceanu pentru coordonarea trupelor și sistemelor de armament americane.

Simultan cu anunțarea deciziei de extindere a perioadei de dislocare a unei brigăzi a celebrei Divizii 101 Aeropurtate a SUA în România, Pentagonul a comunicat că va trimite la Mihail Kogălniceanu un general cu două stele și mai mulți ofițeri de stat major. Este o mișcare foarte importantă, spun analiștii consultați de „Adevărul”.

Contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea, ex-locţiitor al şefului Secţiei operaţii informaţionale din comandamentul NATO din Italia, a explicat că vorbim de o mărire a funcției celui care îi comandă pe militarii americani din Divizia 101 Aeropurtată dislocați în România.

„În cazul în care este nevoie, acest general cu două stele va fi gata să comande în România toată Divizia 101 (între 10.000 și 15.000 de militari - n.red.) și nu doar o brigadă (aproximativ 4.000 de militari - n.red.), cât se află alocată în prezent. El a primit o misiune și, pentru a fi gata de luptă, vine în România și cu ofițerii de stat major, care vor avea de dus la îndeplinire niște sarcini vitale. Concret, ei vor face o serie de recunoașteri în teren pentru a identifica specificul zonei în care vor acționa în luptă dacă va fi cazul. Vor reține detalii despre relief, climă, chiar și obiceiurile oamenilor din zonă. Foarte important, vor identifica direcțiile pe care vor acționa în misiunile de luptă, dacă va fi cazul, și vor relaționa mai intens cu militarii români”, a explicat Constantin Ciorobea.

Acesta a completat că trimiterea unui general cu două stele cu ofițerii lui de stat major atât de aproape de zona de luptă ar permite luarea unor decizii rapide cu privire la locul de poziționare a trupelor și sistemelor de armament.

Unitatea are propria aviație

„Un astfel de general cu două stele are un soi de libertate de manevră după ce și-a primit funcția și misiunea. Are responsabilitatea îndeplinirii misiunii prestabilite și are la dispoziție chiar și bugetul necesar. Este foarte important de spus că Divizia 101 Aeropurtată este printre sigurele unități care au propria aviație. Astfel, unitatea deține propriile tancuri, blindate de toate felurile, dar și aeronave și, practic, în luptă nu are nevoie să ceară alt sprijin aerian. Această mobilitate și posibilitate de lovire a Diviziei 101 Aeropurtate a deranjat teribil la Moscova, iar numirea unui general la comanda militarilor aflați în România va aduce mai mult ca sigur dureri de cap suplimentare Kremlinului”, a precizat contraamiralul.

La rândul lui, analistul militar Aurel Cazacu consideră că sosirea unui general american cu ofițerii săi de stat major în România, la comanda Diviziei 101 Aeropurtate, vine cu două mesaje pentru Moscova. „Vorbim de militari cu foarte mare experiență, iar acest lucru le transmite rușilor mesajul că soldații americani sunt «gata de luptă». În plus, mai este un mesaj important. Generalul respectiv a fost până acum în «10th Mountain Division», deci este din arma vânători de munte, iar acest lucru transmite că NATO are în România o postură strict defensivă, de a apăra flancul estic al NATO. Oricum, toate deciziile operaționale se vor lua mult mai rapid atunci când oamenii din staff se află la Mihail Kogălniceanu și nu în Germania, de exemplu”, a precizat Aurel Cazacu.

Numirea generalului cu două stele la conducerea unității vine în contextul în care Statele Unite au luat acum câteva zile decizia finală de a extinde perioada de dislocare a unei brigăzi a celebrei Divizii 101 Aeropurtate în România cu încă nouă luni, începând din ianuarie 2023. Brigada aflată în prezent în România, la Mihail Kogălniceanu, include aproximativ 4.000 de oameni, iar în termen de două luni, este planificată rotația personalului militar. Aceștia vor fi înlocuiți de o altă brigadă sosită din SUA, din aceeași divizie care luptă sub sloganul „Screaming Eagles”.

Militarii SUA sunt cantonați în trei baze al MApN

Reamintim că, în prezent, în România, Pentagonul are o prezenţă militară importantă. Divizia 101 Aeropurtată şi-a început misiunea în România, în urma deciziei luate la recentul summit NATO de la Madrid, după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Pe lângă acești militari de elită, la Mihail Kogălniceanu mai sunt în jur de 2.000 de militari americani, iar o parte a lor sunt din compunerea Regimentul 2 de Cavalerie Stryker (2nd Cavalry Regiment) şi au ajuns în România cu tot cu blindatele lor Stryker după invadarea Ucrainei. La vremea respectivă ei s-au alăturat altor în jur de 700 de soldaţi americani, organizaţi într-un grup de luptă, dotaţi cu transportoare Stryker, maşini de luptă Bradley, tancuri Abrams şi elicoptere Black Hawk şi Apache, care se aflau deja de mai multă vreme în baza militară din judeţul Constanţa.

Oficial, şi alte două baze din România mai găzduiesc trupe americane. Este vorba de Deveselu, unde este scutul antirachetă Aegis Ashore, şi Câmpia Turzii, unde sunt dislocate drone MQ-9 Reaper, într-o unitate specializată în misiuni antiterorism, care anterior a acţionat în Orientul Mijlociu.