Aglomerație la BEC. Nicușor Dan își depune candidatura la prezidențiale în aceeași zi cu Călin Georgescu

Nicușor Dan va candida la alegerile prezidențiale. Vineri, 7 martie 2025, la prânz, el își va depune dosarul la Biroul Electoral Central.

Anunțul a fost făcut de echipa sa de campanie. Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, depune astăzi, la ora 12:00, dosarul de candidatură și lista de semnături la sediul Biroului Electoral Central, au transmis reprezentanții săi.

Tot vineri este de așteptat să-și depună candidatura Călin Georgescu. Independentul va fi susținut la BEC de liderii AUR și POT.

„La ora 16:00, o să-mi depun oficial candidatura pentru noile alegeri. Cu toate că nu renunț la reluarea turului 2. Am auzit că vor să blocheze. Să mă invalideze, cum doriți s-o luați. Așa. Sigur că asta ar fi peste voința poporului român și categoric ar lovi năprasnic, ca să nu zic, ar distruge valori democratice, a precizat Călin Georgescu la Realitatea Plus.