Călin Georgescu își depune candidatura la alegerile prezidențiale și explică de ce dosarul său nu poate fi invalidat. „Din două motive”

Călin Georgescu își va depune vineri, 7 martie, la ora 16:00, candidatura pentru alegerile prezidențiale programate pentru luna mai, la Biroul Electoral Central (BEC).

„La ora 16:00, o să-mi depun oficial candidatura pentru noile alegeri. Cu toate că nu renunț la reluarea turului 2. Am auzit că vor să blocheze. Să mă invalideze, cum doriți s-o luați. Așa. Sigur că asta ar fi peste voința poporului român și categoric ar lovi năprasnic, ca să nu zic, ar distruge valori democratice. Dar eu am acest mesaj: nu există din punct de real să se întâmple așa ceva din două motive. O dată este că, pe plan intern, democrația ar fi complet distrusă, iar România, pe plan extern, ar avea o imagine pe care nu o mai poți controla din punct de vedere al situației și legăturilor în această lume”, a precizat Călin Georgescu la Realitatea Plus.

George Simion, președintele AUR, a explicat de ce a fost amânată depunerea candidaturii lui Georgescu la Biroul Electoral Central.

„Candidatura domnului Georgescu va fi depusă vineri. A fost amânată din rațiuni cunoscute de domnul Georgescu, legate de partenerii externi, de mesaje venite din rândul partenerilor externi și de situația complicată. (...) Ne luăm toate măsurile de precauție”, a spus și George Simion, potrivit sursei citate.

Călin Georgescu, candidatul independent susținut de partidele parlamentare AUR și POT, a explicat și care au fost motivele pentru care, în opinia sa, alegerile prezidențiale din 2024 au fost invalidate.

„O să vă spun ceea ce nu am spus până acum, că aceste alegeri au fost anulate sau, în sfârșit, neconstituțional, ilegal, cum vreți să o luați. Au fost anulate din două motive: unul, pentru că eu nu făceam parte din sistem și dacă, mai ales pe fondul creșterii și situației care a avut loc în noiembrie - decembrie au realizat că aș fi câștigat, atunci ei nu mai aveau acces - mă refer la securiști și la clasa politică - la putere și la bani. Asta este în două cuvinte ce s-a întâmplat și din ce motive se întâmplă și astăzi. Repet. Și securiștii, și clasa politică nu mai aveau acces nici la putere, nici la bani. Și aici sunt două subpuncte: unul - nu este nicio dovadă la ceea ce au declarat ei pentru oprire. Nici acum, nu a fost nici atunci. Deci nu este nicio probă și a doua este că întotdeauna am luptat pentru turul 2, permanent”, a mai precizat Georgescu.