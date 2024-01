Vacanța de iarnă este pe sfârșite. Când se întorc în bănci elevii, în 2024

Peste 2,7 milioane de elevi se întorc în sălile de clasă luni, 8 ianuarie 2024. Anul școlar 2023-2024 se va încheia pe 24 iunie 2024 și cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, grupate în 5 module, despărțite de 5 vacanțe.

Modulul al III-lea debutează pe 8 ianuarie 2024 și se termină, după caz, pe 9 februarie, 16 februarie sau 24 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene, după consultările ce au loc la nivelul unităților de învățământ.

Elevii vor avea și o vacanță de schi, de o săptămână, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București.

Modulul IV începe pe 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024. Vacanța de primăvară are loc între 27 aprilie 2024 și 7 mai 2024.

Modulul V începe miercuri, 8 mai 2024 și se termină pe 21 iunie 2024. Vacanța de vară se întinde între 22 iunie 2024 și 8 septembrie 2024.

Zilele libere legale în anul școlar 2023-2024 sunt următoarele:

-24 ianuarie 2024 - Ziua Unirii Principatelor Române;

-1 mai 2024 - Ziua Muncii;

-3 mai 2024 – Vinerea Mare;

-5 mai 2024 - Prima zi a Paștelui ortodox;

-6 mai 2024 - Cea de-a doua zi de Paște;

-1 iunie - Ziua Copilului;

-5 iunie 2024 - Ziua Națională a învățătorului.

Calendarul examenelor naționale

Înscrierea la Evaluarea Naționala 2024 va avea loc între 11 și 14 iunie 2024. Pe 25 iunie are loc proba la Limba și literatura română, iar pe 27 iunie 2024 are loc proba la Matematică.

Pe 28 iunie 2024 se afișează rezultatele inițiale, înainte de contestații. Pe 3 iulie, între orele 16.00-19.00 și pe 4 iulie 2024, între orele 8.00-12.00 se depun contestațiile. Între 4 și 9 iulie se soluționează contestațiile. Pe 9 iulie 2024 se afișează rezultatele finale la Evaluarea Națională.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, între 17 și 19 iunie 2024 va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la Limba română. În perioada 19-20 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă. În perioada 19-21 iunie are loc evaluarea competențelor digitale, iar între 25 și 27 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Proba la Limba și literatura română are loc pe 1 iulie, iar pe 2 iulie are loc proba obligatorie a profilului (probă scrisă). Pe 3 iulie are loc proba la alegere a profilului (probă scrisă). Pe 4 iulie are loc proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Pe 8 iulie se vor afișa rezultatele examenului de Bacalaureat, iar apoi se pot depune contestații. Acestea vor fi rezolvate între 9 și 11 iulie 2024 și se vor afișa rezultatele finale pe 12 iulie 2024.