Subiectul colectării separate, mai aproape de elevii din Brașov, datorită programului ASAP. Jocul „Adevăr sau Reciclare” a ajuns în toate gimnaziile și liceele din oraș!

Luna septembrie, la Brașov, e despre educație prin joc și colectare separată, alături de Armata Selectării Atente a Plasticului!

După atelierele organizate pe 9 și pe 10 septembrie, în cadrul Forumului Orașelor Verzi, prin care liceenii au fost invitați să descopere jocul „Adevăr sau Reciclare” creat de Alex Zamfir, ASAP România continuă să le arate adolescenților că reciclarea este cool! Astfel, chiar din a doua săptămână de la startul noului an școlar, echipa programului a trimis în toate gimnaziile și liceele din Brașov câte 2 jocuri „Adevăr sau Reciclare”, dar și un ghid cu informații importante despre cum se colectează separat în mod corect, care este disponibil aici. Acum, toți adolescenții din Brașov au șansa de a descoperi acest joc și își pot oferi provocări educative și distractive împreună cu colegii și cu profesorii lor.

„Am primit jocul „Adevăr sau Reciclare”, mulțumim pentru idee, va face ora despre reciclare mult mai atractivă” - Adriana Bica, administrator, Școala Profesională Germană Kronstadt Brașov.

„Forumul Orașelor Verzi ne conectează an de an cu comunitatea din Brașov și cu tinerii de acolo, pe care ne-am bucurat să-i cunoaștem și să jucăm împreună Adevăr sau Reciclare. Curiozitatea a fost clar un factor cheie; am fost încântați să descoperim ce aptitudini de argumentare au, ce informații dețin și cât de interesați sunt de subiectul sustenabilității. Abia așteptăm și feedback-ul din partea tuturor școlilor în care am trimis jocul! Pentru că de multe ori informațiile sunt foarte tehnice, jocul vine însoțit de un ghid digital, cu informații despre regulile de colectare separată, dar și cu idei și sugestii despre cum poate fi acesta jucat la clasă, împreună cu profesorul”, a menționat Mihaela Tutunaru, coordonator program ASAP.

Gestionarea deșeurilor: începe o nouă serie de cursuri gratuite pentru profesori și administratori de școli

Pe 16 octombrie, ASAP România dă startul seriei a doua de cursuri din acest an, de gestionare a deșeurilor, dedicate profesorilor și administratorilor responsabili de deșeuri din școli. Peste 550 de participanți a numărat prima serie care a început în primăvară, număr în creștere față de cursurile anterioare.

Cursurile sunt organizate pentru toate unitățile de învățământ din țară, gratuit, în format online, pe 2 module: unul dedicat gestionării deșeurilor, cu accent pe bune practici în școli, și un al doilea despre legislația actuală de administrare a deșeurilor și obligațiile școlilor în tot acest proces. Înscrierile se pot face aici. La finalul instruirilor, cursanții obțin o adeverință de participare, pentru portofoliile personale.

Proiect finanțat din bugetul Municipiului Brașov.

Despre ASAP România

ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială inițiat de Fundația The Institute, care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectare separată și reciclare. Obiectivul ASAP este acela de a contribui activ la promovarea educației pentru mediu în rândul publicului țintă și de a crea cea mai mare infrastructură unitară pentru colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării în toate școlile din România. În prezent, programul e activ în aproape 1,000 de școli din 32 de localități și municipii reședință de județ din România, informațiile despre colectare separată și reciclare ajungând la peste jumătate de milion de elevi din ciclurile preuniversitare.

ASAP este un program susținut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea designului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.

Toate informațiile despre programul ASAP sunt disponibile pe site-ul oficial ASAP România și pe conturile de social media, Facebook, Instagram și TikTok.