Student acasă. Învățământ gratuit, burse generoase, practică în străinătate. „Sună bine Occidentul”

Peste 350 de tineri urmează cursurile facultății în localitatea natală sau foarte aproape de casă, avantajele de a studia la Slatina, pregătindu-se pentru un domeniu care absoarbe multă forță de muncă, fiind mult peste cele din orașele universitare cu tradiție.

Cei 100 de studenți din anul I ai Facultății de Management și Dezvoltare Rurală, din cadrul Filialei Slatina a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară ( USAMV) București, au participat miercuri, 4 octombrie, la prima festivitate de deschidere a anului universitar. Ei au fost admiși în această vară, fiind anul în care concurența a fost mai mare decât în anii precedenți, după cum a precizat directorul filialei, prof. Victor Tița.

În prima zi de facultate le-au fost alături profesorii, atât cei din Slatina, cât și profesori din cadrul USAMV București, dar și oficialități locale.

Avantajele de a fi student acasă

De-a lungul anilor de liceu cei mai mulți adolescenți visează să plece, după Bacalaureat, în orașe universitare cu tradiție. Cei care aleg totuși să rămână la Slatina, chiar dacă, o parte, au rezerve la început, se conving rapid de avantaje. Pe de o parte cheltuielile, stând acasă, sunt mai mici, pe de alta, au șanse mult mai mari să urmeze cursurile pe un loc bugetat, pentru că două treimi din cele peste 350 locuri (pentru cei patru ani de studiu) de învățământ la zi sunt fără taxă.

Deloc puțini sunt cei care aleg facultatea din Slatina pentru că au înțeles că domeniul agricol este în continuă expansiune și că, fie că vor dezvolta o afacere pe cont propriu, fie că vor lucra ca specialiști într-o societate cu un astfel de profil, își vor găsi foarte ușor locul. Mulți au deja un plan de management în minte, știu și oportunitățile de finanțare cu fonduri europene disponibile pentru tinerii care încep o afacere în agricultură, așa că își urmăresc scopul de a-și conduce singuri afacerea.

„Am făcut practică și am câștigat și bănuți în Marea Britanie”

Nici posibilitatea de a fi răsplătit pentru rezultatele bune din timpul facultății nu este de neglijat, mai mult de 50 dintre studenți fiind beneficiari de burse de merit al căror cuantum este substanțial: aproximativ 1.300 lei/lună. Sunt doar câteva dintre avantajele de a fi student acasă. Peste toate este însă mirajul străinătății. În calitate de student al facultății ai oportunitatea de a te implica în proiecte și schimburi de experiență cu parteneri din alte țări. „Sună bine Occidentul”, spun profesorii care au văzut, de-a lungul anilor, cât de importantă este șansa oferită tinerilor de a vedea încă din anii de școală cum se întâmplă lucrurile în domeniul agricol în țările mult mai dezvoltate.

Este ceea ce i s-a întâmplat lui Victor Ionuț Radu, astăzi unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din Olt, absolvent al USAMV București. Tânărul a fost invitat să le vorbească studenților despre experiența sa.

„Eu am avut de ales între a începe o carieră militară, moștenind ceea ce făcea tatăl meu, sau a lucra în agricultură, pentru că la momentul acela exista și șansa să poți pleca în exteriorul țării și să vezi cum funcționează lucrurile în state mai dezvoltate. Am ales această cale a științelor agricole, m-am înscris la Facultatea de Inginerie Economică și Management în Agricultură. Am avut și șansa să plec în exterior, într-o fermă din Marea Britanie, unde am făcut practică și am și câștigat bănuți acolo, și ulterior a devenit o pasiune acest fenomen al agriculturii”, a mărturisit tânărul fermier care în câțiva ani, cu noțiunile teoretice deprinse în facultate și cu mai mulți ani de experiență în ferme din străinătate s-a întors și a dezvoltat în localitatea natală o fermă de legume dată astăzi ca exemplu de bune practici.

Ca în cadrul oricărei facultăți, nu toți studenții finalizează cei patru ani de studiu, spune directorul Filialei Slatina. 25% se pierd pe drumul spre licență, însă cei mai mulți abolvenți au deja, la final, o afacere începută și un drum clar în minte pe care vor să meargă.