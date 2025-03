Simularea Evaluării Naționale, pe ultima sută de metri. Profesor: „Ne pregătim din nou de muncă voluntară”

În mai puțin de două săptămâni are loc simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, iar profesorii se află deja în toiul organizării acestui examen. Unii vor fi supraveghetori, alții vor corecta lucrările. Însă, și unii și alții, se plâng aceștia, vor face muncă voluntară, ca în fiecare an. „Evident, aceste ore pe care le efectuăm în plus ar trebui să fie plătite”, a comentat pentru „Adevărul” Ruxandra Achim, profesoară de Limba și literatura română la Colegiul Național „I.L.Caragiale” din București.

Profesorii care participă la simularea examenelor naționale nu au fost niciodată plătiți pentru orele pe care le prestează în plus. „An de an, noi am făcut, cum s-ar spune, muncă voluntară”, explică prof. Ruxandra Achim.

Ministrul Educației, Daniel David: „Salariul este pentru opt ore pe zi”

De cealaltă parte a baricadei se află Ministerul Educației. Daniel David, care nu este străin de această problemă, a explicat faptul că un profesor este plătit pentru opt ore de activitate pe zi. În aceste opt ore el predă la clasă, dar prestează și alte activități. Printre acestea și participarea la simulările examenelor naționale. „Înțeleg că n-au fost niciodată plătite. Să nu uităm, încă o dată, că salariul pe care îl primim este un salariu pentru 8 ore pe zi. Nu se reduce doar la activitățile pe care le avem prin predarea la clasă. Nu știu de ce ridicăm problema acum, în condițiile în care nu este o schimbare care a avut loc. Simulările nu s-au plătit nici înainte”, a precizat oficialul în cadrul prezentării unui raport săptămânal.

Profesorii nu sunt însă de acord. „Activitatea unui dascăl continuă și după ce acesta și-a terminat orele la clasă. În restul timpului rămas, pregătim orele pentru ziua următoare, corectăm lucrări, pregătim materiale, fișe etc. Deci, cele opt ore pe zi sunt bifate”, explică profesoara Ruxandra Achim.

Însă, în perioada simulărilor examenelor naționale, programul de lucru al dascălilor devine supraîncărcat, aceștia fiind obligați să lucreze în plus, dar fără a primi vreun ban. „Nu mai vorbim despre olimpiade, concursuri care se organizează în weekend, și acelea neplătite. De exemplu, pe 9 martie, duminică, este Olimpiada de lectură. Pe 15 martie, vineri, este Olimpiada de Română și se va desfășura probabil după amiază. Pe 17 martie avem simularea pentru Evaluarea Națională. Pe 24 martie este simularea pentru examenul de Bacalaureat. Cum sună asta? Rău!”

Participarea la simularea examenelor naționale rupe din timpul alocat pregătirii materiei pentru ziua următoare, mai spune dascălul. „În perioada în care corectează, profesorii nu-și vor mai putea pregăti orele pentru a doua zi. Dar nu te poți duce la clasă nepregătit. Prin urmare, vor rupe din timpul lor liber pentru această pregătire”.

Profesoara Achim a explicat și că procesul de evaluare a lucrărilor este unul stresant, iar presiunea este foarte mare. „Corectarea lucrărilor se face contra timp, într-un anumit interval bine determinat. Nu poți să le dai când vrei tu, ci când trebuie. Iar o presiune foarte mare o resimt mai ales profesorii care predau discipline de examen: Limba română, Matematică, Istorie, Fizică etc. Motivul? Primesc zeci de lucrări pe care trebuie să le evalueze” .

Dascălul consideră că aceste ore pe care profesorii le pierd participând la simulări ar trebui plătite prin introducerea unor bonusuri.

Profesor: „Dacă sunt plătiți la examenele propriu-zise, de ce să nu fie plătiți și la simulare?”

Sorin Hagiu, directorul Şcolii Gimnaziale Giarmata, din județul Timiș, a declarat într-o intervenție la un post de televiziune că profesorii care participă la simulare ar trebui plătiți așa cum sunt când participă la examenele propriu-zise. „E același timp investit în copii, sunt aceleași resurse. Dacă sunt plătiți la examenele propriu-zise, de ce să nu fie plătiți și la simulare?”, se întreabă acesta.

Și Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat că nu există o diferență majoră între examenul în sine și simularea examenului respectiv. Mai mult, acesta a adăugat faptul că profesorii care evaluează lucrările de la simularea examenului de Bacalaureat au un număr mare de lucrări și timpul este scurt: „Am primit sesizări în partea colegilor noștri vizavi de numărul de lucrări care le revin pe fiecare disciplină de examen”.

Acesta a mai spus că Ministerul Educației „ar trebui să țină cont și de solicitările noastre, în numele colegilor noștri, de a se plăti participarea și la aceste simulări”. Liderul sindical a precizat că numărul mare de lucrări care trebuie să fie evaluate este o consecință a faptului că sunt puțini profesori corectori și „ajungem într-o situație oarecum de impas”.

Potrivit edupedu.ro, anul trecut, procedura Ministerului Educației a prevpzut că un profesor trebuie să corecteze 50 de lucrări de la simulările pentru Evaluarea Națională și Bac 2024, inclusiv de acasă. În realitate, însă,, numărul a ajuns și la 70-80 de lucrări, se plâng profesorii.