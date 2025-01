Reacția directorului Muzeului Național de Istorie după ce a fost demis după furtul tezaurului din Olanda

Directorul Muzeului Național de Istorie al României, Ernest Oberlander Târnoveanu pare resemnat în fața deciziei Ministrului Culturii, Natalia Intotero. Acesta a precizat pentru Adevărul că respectă această decizie și că este perfect legală. Cel mai probabil nu o va ataca în instanță.

Directorul Muzeului Național de Istorie al României, Ernest Oberlander Târnoveanu privește, cel puțin pe moment, cu resemnare decizia Ministrului Culturii, Natalia Intotero de a-l demite din funcție după scandalul jafului de la Muzeul Drents din Assen, Olanda.

„Este o decizie pe care dânsa o consideră oportună”

Ministrul Culturii, Natalia Intotero a anunțat, marți 28 ianuarie, că-l va demite pe directorul Muzeului Național de Istorie al României, Ernest Oberlander Târnoveanu. Decizia a fost luată după scandalul declanșat de jaful de la Muzeul Drents din Olanda și furtul comorilor getice expuse în respectiva locație.

„Am făcut o solicitare către Ernest Oberlander-Târnoveanu să ne comunice de urgență toate demersurile aferente organizării expoziției, de la oportunitatea desfășurării la acel muzeu și toată corespondența cu managerul muzeului olandez. Nu am primit informații cu privire la oportunitatea acestei expoziții. Am avut o întâlnire cu directorul muzeului prin care mi-am expus nemulțumirea față de modul de comunciare în situația de criză.”, precizat Natalia Intotero în cadrul unei conferințe de presă susținută la Ministerul Culturii.

Până în prezent, directorul MNIR a primit această decizie destul de împăcat. Acesta a precizat pentru „Adevărul” că decizia de a-l demite este perfect legală și că nu dorește să comenteze mai mult pe marginea subiectului.

„Nu comentez în niciun fel fiindcă este dreptul ministrului să decidă încetarea unui contract de management. Nu am ce să comentez pentru că este o decizie pe care dânsă o consideră oportună. Este legal!”, a precizat Ernest Oberlander Târnoveanu pentru „Adevărul”. Recunoscând legalitatea deciziei, directorul MNIR pare să dea de înțeles că nici nu o va ataca în vreun fel.

Directorul muzeului crede că a fost un jaf la comandă

Anterior deciziei Nataliei Intotero, Ernest Oberlander Târnoveanu a declarat în presă că este doar „un țap ispășitor” și a refuzat să-și dea demisia. Acesta s-a apărat și a spus că artefactele au fost expuse în Olanda fără o hotărâre prealabilă de Guvern, deoarece nu a implicat colaborarea mai multor instituții. În plus, directorul MNIR a precizat și cu altă ocazie, după furtul coifului și brățărilor getice că toate condițiile de siguranță erau asigurate la Muzeul Drents. Inclusiv faptul că în contract se prevedea pază 24 de ore din 24, plus expunerea pieselor de tezaur în vitrine securizate.

Totodată acesta a avansat și supoziția unui furt la comandă.

Amintim că în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, în Muzeul Drents din Assen, Olanda, a avut loc o spargere. Hoții au doborât un perete cu ajutorul dinamitei și au reușit să fure din cadrul expoziției internaționale „Dacia! Empire of Gold and Silver”, celebrul coif getic de aur de la Coțofenești plus încă trei brățări dacice, tot din aur. Aceste exponate au fost aduse de la Muzeul Național de Istorie al României în urmă cu șase luni, în baza unei colaborări cu muzeul din Olanda.

