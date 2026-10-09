 Cutremur la Inspectoratul Școlar Buzău. Instanța suspendă actele conducerii după schimbarea a șapte directori | adevarul.ro
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Cutremur la Inspectoratul Școlar Buzău. Instanța suspendă actele conducerii după schimbarea a șapte directori

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Tribunalul Buzău a suspendat reorganizarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Buzău, decisă la doar o zi după instalarea noii conduceri a instituției, numită de ministrul Educației, Mihai Dimian. Hotărârea instanței blochează, până la judecarea fondului cauzei, nu doar noua structură a Consiliului, ci și toate actele adoptate de acesta în luna septembrie.

Noul Consiliu de Administrație a schimbat 7 directori de școli în primele zile de mandat
Noul Consiliu de Administrație a schimbat 7 directori de școli în primele zile de mandat Foto: Shutterstock

Decizia vine după ce una dintre directoarele schimbate din funcție, Elena Carmen Popescu, de la Școala Gimnazială „Pamfil Georgian” din Gura Teghii, a contestat în instanță măsura prin care i-a fost încetată detașarea în funcția de director, potrivit Edupedu.ro

În numai patru zile de la schimbarea conducerii ISJ, au fost luate decizii cu impact major în sistemul de învățământ din județ. Noii inspectori școlari generali au fost numiți pe 1 septembrie, Consiliul de Administrație a fost reorganizat pe 2 septembrie, iar pe 4 septembrie, în ultima zi lucrătoare înainte de începerea cursurilor, au fost înlocuiți cinci directori și doi directori adjuncți de școli.

Instanța a dispus „suspendarea executării Deciziei nr. 1951/02.09.2026 privind reorganizarea Consiliului de Administrație a ISJ Buzău”, precum și suspendarea integrală a hotărârii Consiliului din 4 septembrie. Mai mult, Tribunalul Buzău a extins efectele măsurii asupra „tuturor hotărârilor și actelor administrative subsecvente adoptate ori emise în executarea sau în temeiul Deciziei nr. 1951/02.09.2026 (...) indiferent dacă au caracter general sau individual”.

Numiri, demiteri și 260 de articole anulate

În practică, sunt puse sub semnul întrebării toate deciziile luate de noul Consiliude Administrație între 3 și 30 septembrie. În cinci ședințe, acesta a adoptat cinci hotărâri care însumează 261 de articole. Printre măsurile vizate se numără schimbări în conducerea unor unități de învățământ, detașări de directori începând cu 4 octombrie, modificări și suplimentări ale planului de școlarizare, suplimentări de personal, organizarea unor concursuri pentru posturi, transferuri de elevi, aprobarea regulamentelor interne și evaluarea directorilor de școli.

În cazul reclamantei, Tribunalul Buzău și a suspendat expres decizia prin care aceasta fusese înlocuită din funcția de director. Judecătorii au precizat că măsura urmărește „restabilirea provizorie a situației administrative anterioare și producerea efectelor vechii Decizii de numire nr. 1225/13.08.2026”, ceea ce îi permite Elenei Carmen Popescu să revină temporar în funcție.

Prima hotărâre adoptată de noul Consiliu, pe 3 septembrie, a inclus aprobarea regulamentului propriu de organizare, stabilirea comisiilor permanente ale inspectoratului, evaluarea activității inspectorilor școlari și constituirea comisiilor pentru concursul de directori. Tot atunci au fost aprobate numeroase modificări ale planului de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027.

Ziua următoare, Consiliul a aprobat încetarea numirii și înlocuirea conducerii în cinci școli din județ, precum și schimbarea a doi directori adjuncți. Documentele nu indică motivele încetării mandatelor, cu excepția unui caz în care schimbarea a fost justificată prin demisia directorului.

Ulterior, Consiliul s-a reunit pe 11, 21 și 30 septembrie, adoptând încă trei hotărâri. Acestea au vizat, printre altele, modificări în componența Consiliului, aprobarea regulamentului intern al inspectoratului, încetarea unor detașări de inspectori școlari pentru reducerea cheltuielilor de personal, validarea calificativelor directorilor, aprobarea fișelor de post pentru managementul școlar și noi detașări în funcții de conducere, arată sursa citată.

Hotărârea Tribunalului Buzău are și o miză națională, deoarece vine în plin concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Metodologia prevede că tocmai Consiliul de Administrație al inspectoratului stabilește componența comisiilor de interviu și validează rezultatele finale ale concursului. În aceste condiții, suspendarea legalității actualei formule a Consiliului poate genera complicații în desfășurarea procedurii.

Sentința Tribunalului Buzău este executorie de drept, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

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