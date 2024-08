Zeci de civili au fost uciși în Gaza cu arme fabricate în SUA, arată un raport Amnesty International

O investigație a Amnesty International susține că un sistem de ghidare a armelor, fabricat în SUA, a fost folosit în două lovituri aeriene israeliene în Gaza, în luna octombrie, în urma cărora 43 de civili și-au pierdut viața.

Fragmente ale sistemului de ghidare Joint Direct Attack Munitions (JDAM) fabricat în SUA au fost găsite în ruinele caselor distruse din cartierul Deir al-Balah, din centrul Gazei, conform unui raport publicat de organizația pentru drepturile omului, transmite CNN.

Israelul folosește o gamă largă de arme și muniții americane, dar raportul Amnesty International este una dintre primele încercări de a lega o armă fabricată în SUA de un atac specific, care a lăsat un număr semnificativ de civili morți.

JDAM este un „kit de ghidare care convertește bombele existente cu cădere liberă, neghidate, în muniții precise, inteligente, utilizabile în condiții meteorologice nefavorabile”, conform Forțelor Aeriene ale SUA.

Organizația pentru drepturile omului a declarat că „nu a găsit nicio indicație că ar fi existat obiective militare în locurile” loviturilor aeriene sau că persoanele care locuiau în case erau ținte militare legitime.

În urma acestor două atacuri, 19 copii, 14 femei și 10 bărbați au fost uciși, susține raportul.

„Organizația a constatat că aceste lovituri aeriene au fost fie atacuri directe asupra civililor sau a obiectelor civile, fie atacuri nediscriminatorii”, spune raportul, solicitând investigarea atacurilor ca crime de război.

Într-o declarație pentru CNN, Forțele de Apărare ale Israelului au calificat raportul ca fiind „bazat pe presupuneri nefondate în ceea ce privește operațiunile IDF.”

„Presupunerea că informațiile privind utilizarea militară a unei anumite structuri nu există decât dacă este dezvăluită este contrară oricărei înțelegeri a activității militare, iar raportul folosește această presupunere defectuoasă pentru a trage concluzii la fel de defectuoase și părtinitoare privind IDF, în conformitate cu prejudecățile existente și cu lucrările problematice anterioare ale acestei organizații”, a declarat IDF.

Amnesty International, în raportul său, a declarat că utilizarea armelor americane pentru astfel de lovituri „ar trebui să fie un semnal de alarmă urgent pentru administrația Biden.”

SUA examinează raportul

Departamentul de Stat al SUA examinează raportul Amnesty International, a declarat purtătorul de cuvânt Matt Miller.

„Am subliniat în discuțiile noastre cu liderii israelieni că suntem profund îngrijorați de protecția civililor în acest conflict,” a spus Miller. „Ne așteptăm ca Israelul să vizeze doar ținte legitime și să respecte legile conflictelor armate.”

Pentagonul a transmis, la rândul său, că va examina raportul.

„Vom continua să ne consultăm cu partenerii noștri israelieni cu privire la importanța luării în considerare a siguranței civililor în desfășurarea operațiunilor lor”, a declarat purtătorul de cuvânt, generalul de brigadă Patrick Ryder, jurnaliștilor.

Israelul este cel mai mare beneficiar cumulat al asistenței externe americane de la cel de-Al Doilea Război Mondial și până în prezent, conform Serviciului de Cercetare al Congresului. În medie, SUA oferă Israelului 3 miliarde de dolari anual sub formă de ajutor militar, iar administrația Biden a cerut încă 10,6 miliarde de dolari în ajutor militar în urma atacului Hamas din 7 octombrie în Israel.

Primul atac menționat de Amnesty International a avut loc în jurul orei 20:30, pe 10 octombrie, lovind casa familiei al-Najjar și ucigând 21 de membri ai acesteia, precum și trei dintre vecinii lor, se arată în raport.

"O scenă de distrugere totală"

Suleiman Salman al-Najjar, care a supraviețuit atacului, a declarat pentru Amnesty că fusese bolnav și s-a întors de la spital pentru a-și găsi casa bombardată și familia ucisă.

„Am fost șocat. Am fugit acasă și am văzut o scenă de distrugere totală. Nu mi-a venit să cred ce văd. Toată lumea era sub dărâmături. Casa a fost complet distrusă”, a spus el.

Al doilea atac a avut loc în jurul prânzului pe 22 octombrie și a lovit trei case aparținând a trei frați din familia Abu Mu’eileq, se arată în raport. În total, 18 membri ai familiei Mu’eileq au fost uciși, inclusiv 12 copii și șase femei, precum și unul dintre vecinii lor, se arată în raport.

Bakir Abu Mu’eileq a declarat pentru Amnesty că și-a pierdut soția și patru dintre copiii lor în atac. Abu Mu’eileq – specialist ORL – a declarat că lucra la spitalul din apropiere când a avut loc atacul.

Organizația pentru drepturile omului solicită guvernului SUA și altor guverne să înceteze transferul de arme către Israel „care cel mai probabil vor fi utilizate pentru a comite sau a spori riscurile de încălcări ale dreptului internațional”.

„Un stat care continuă să furnizeze arme folosite pentru a comite infracțiu poate împărți responsabilitatea pentru aceste infracțiuni”, a concluzionat Amnesty International.