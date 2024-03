SUA nu au mai avut niciodată un potențial candidat la Casa Albă precum Donald Trump

Donald Trump a înștiințat deja America – al doilea mandat al său, dacă l-ar câștiga, va fi mai turbulent decât primul, relatează CNN.

Potențialul nominalizat republican și-a rezervat locul pentru o revanșă la alegerile generale împotriva actualului președinte Joe Biden, după ce rivala sa Nikki Haley, aflată la mare distanță, și-a dat seama că nu are rost să continue și și-a suspendat campania miercuri.

Acest triumf al unui fost și posibil viitor președinte – o revenire incredibilă având în vedere încercările sale de a răsturna alegerile din 2020 și șirul de procese penale și civile – marchează unul dintre cele mai hotărâtoare alegeri din istoria Americii. Ținând cont de istoricul său anterior, în care a arătat dispreț față de instituțiile democratice, barierele politice, juridice și constituționale ar urma să fie din nou puse la încercare dacă ajunge din nou la putere.

În plus, revenirea lui Trump în punctul în care ar putea fi din nou președinte al SUA trimite unde de șoc în jurul lumii -în măsura în care aceasta încă se reface după haosul primului mandat și afinitatea pentru autocrați, trimițând totodată un avertisment Ucrainei, o națiune care luptă pentru supraviețuirea ei.

Motivul pentru care Trump este atât de diferit de candidații tradiționali este că nu face campanie cu o voce nouă, proaspătă, pulsând de optimism pentru viitor sau vibrând de idei despre cum să unească națiunea. Dimpotrivă, el înfățișează America ca pe un stat distopic, eșuat, dominat de fărădelege, degradare urbană și alunecare către al treilea război mondial. El promite să se răzbune pe inamicii politici și adoptă postura unui om puternic, în timp ce confundă propriile sale interese politice cu cele ale națiunii.

„Suntem o țară din lumea a treia în ceea ce privește granițele noastre și suntem o țară din lumea a treia la alegerile noastre”, a spus Trump după victoria în primarele de Super Marți, la Mar-a-Lago.

Pentru Trump, America nu este „orașul strălucitor pe un deal” al lui Ronald Reagan. Este o republică bananieră. „Suntem o națiune în declin, suntem o națiune care eșuează”, spunea el Trump în Manchester, New Hampshire, în ianuarie, prezentând SUA ca fiind afectate de inflație galopantă, penurie de energie, orașe infestate de droguri, infracționalitate scăpată de sub control a imigranților și chiar aeroporturile murdare și aglomerate. „Cine sunt acești oameni care ne-ar face asta? Cine sunt acești oameni care ne-ar ruina țara?” a întrebat Trump.

„Suntem o națiune care și-a pierdut încrederea, voința și puterea. Suntem o națiune care și-a pierdut drumul. 2024 este bătălia noastră finală. Vom dărâma statul profund, îi vom expulza pe belicoșii din guvernul nostru – îi vom alunga pe globalişti, pe marxişti, comunişti şi pe fascişti. Vom distruge mass-media ce scrie știri false, vom drena mlaștina. … Vom fi din nou o țară eliberată”, a continuat Trump.

Spune ceva despre starea de spirit actuală a națiunii faptul că acesta este un mesaj atrăgător pentru mulți republicani, după un sfert de secol de deziluzie crescândă față de guvernul federal în contextul epuizantelor războaiele peste hotare, al crizelor financiare, plecarea muncitorilor în străinătate și o pandemie care a spulberat și mai mult încrederea în instituții și a fost exploatată de complexul industrial media de extremă dreapta. Trump a adâncit înstrăinarea națională, convingând cu succes milioane de alegători de minciuna conform căreia alegerile din 2020 au fost furate și că victoria lui Biden a fost ilegitimă într-o manieră care ar putea păta democrația SUA mulți ani de acum înainte.

Trump și-a valorificat, de asemenea, spinoasele sale probleme juridice pentru a se prezenta drept un disident politic persecutat. Este un alt exemplu revelator al talentului prin excelență al fostului președinte de a manevra realități alternative convingătoare, pe care oponenților săi le este de multe ori aproape imposibil să le contracareze. Amestecul dintre încurcăturile legale ale lui Trump și alegerile federale, între timp, riscă să facă complicațiile constituționale ale primului său mandat să pară doar o încălzire.

Cursa pentru alegerile generale

Trump, în vârstă de 77 de ani, se va confrunta cu un contracandidat în vârstă de 81 de ani, care, conform standardelor convenționale, a avut un mandat de succes – trecând mai multe legislații majore decât orice președinte american la primul mandat în ani de zile. Economia este sănătoasă, șomajul este scăzut, creșterea este puternică și SUA depășesc majoritatea națiunilor industrializate. După ce Trump i-a demoralizat pe aliații americani în primul său mandat, Biden a revigorat și extins NATO ca răspuns la invazia Ucrainei de către Rusia.

Dar șansele fostului președinte de a recâștiga puterea sunt considerabile, având în vedere că Biden este încă profund nepopular, în contexul prețurilor mari la alimente și chirii care îi privează pe americani de revenirea la normalitate, promisă de Biden le-a după pandemie. Trump profită de eșecul succesorului său de a remedia o criză la graniță pentru a stârni temeri în întreaga țară cu privire la o invazie a migranților care ar putea dilua cultura socială albă a Americii într-o demagogie care amintește înfricoșător de fascismul anilor 1930.

Iar îmbătrânirea perceptibilă a lui Biden înseamnă că mulți alegători sunt sceptici că el este apt pentru un al doilea mandat care se va încheia când va împlini 86 de ani.

Din cauza extremismului lui Trump și, într-o oarecare măsură, a propriilor sale obligații politice, Biden își ancorează campania pe un avertisment că predecesorul său nu este doar o amenințare pentru democrație, ci că o va distruge. Astfel că încearcă să le amintească americanilor de haosul și diviziunea care au caracterizat mandatul lui Trump, pe fondul aparentei nostalgii în rândul unor alegători pentru epoca de aur a stabilității pe care o vând fostul președinte și consilierii săi.

„Mesajul meu către țară este următorul: fiecare generație de americani se va confrunta cu un moment în care trebuie să apere democrația. Protejează-ne pentru libertatea noastră personală. Susține dreptul la vot și drepturile noastre civile”, a spus Biden într-o declarație marți.

„Fiecărui democrat, republican și independent care crede într-o Americă liberă și corectă: acesta este momentul nostru. Aceasta este lupta noastră. Împreună, vom câștiga.”

Această abordare a funcționat în 2020, când Biden l-a exclus pe Trump de la Casa Albă. Mesajul său privind democrația i-a surprins pe experți atunci când i-a condus pe democrați la o performanță la mijlocul mandatului din 2022, care a sfidat prevestirile istorice ale dezastrului electoral. Dar el se confruntă acum cu un referendum pe propriile realizări. Și Trump este pe un val după ce o performanță dominantă la primarele de Super Marți i-a cimentat dominația asupra partidului republican.

Ce spune Trump că ar face într-un al doilea mandat

Amenințarea pe care o reprezintă Trump la adresa instituțiilor democratice și a statului de drept nu este o chestiune ipotetică. Fostul președinte înștiințează țara cu privire la exact ce ar face dacă ar deveni doar al doilea fost comandant suprem după Grover Cleveland în 1892 – care câștiga un al doilea mandat neconsecutiv.

Mai simplu spus, Trump candidează pe cea mai extremă platformă din istoria modernă. El a cerut desființarea Constituției. El vrea ca Curtea Supremă să acorde putere nelimitată președinției, pe care intenționează să o folosească într-un act personal de „răzbunare” împotriva inamicilor săi. El se angajează să distrugă funcția publică din departamentele guvernamentale și să ocupe posturile cu agenți politici. El a semnalat că va folosi Departamentul de Justiție nu în calitate de arbitru cvasi-independent al statului de drept, ci ca o mașinărie personală de aplicare a legii. Mulți dintre foștii oficiali ai lui Trump se tem că acesta va retrage SUA din NATO, va distruge sistemul internațional de după cel de-al Doilea Război Mondial și se va alătura dictatorilor.

El spune că imigranții fără acte „otrăvesc sângele” țării și promite deportări în masă și tabere de detenție. El a făcut aluzii la dictatorii anilor 1930 numindu-și adversarii „paraziți”. Marți seara, un fost președinte care a incitat deja la violență pentru a-și atinge scopurile i-a avertizat pe susținătorii săi că dacă nu câștigă în noiembrie, „Nu vom avea o țară”.

Cândva, era la modă ca apologeții lui Trump să-i mustre pe cei care îi luau amenințările la propriu. Dar după evenimentele din 6 ianuarie 2021, când o gloată pro-Trump căreia i-a spus „să lupte ca naiba” a agresat ofițeri de poliție, a jefuit Capitoliul SUA și a încercat să blocheze președinția legitimă a lui Biden, retorica lui pare a fi un vestitor înfiorător al unui al doilea mandat mult mai extrem decât primul.

Dar, în ciuda victoriilor sale uriașe în statele-cheie și dominarea cursei delegaților – până miercuri dimineață avea 1.040 față de cele 86 ale lui Haley – campania primară a fostului președinte a evidențiat vulnerabilități reale. Stat după stat, Haley l-a depășit pe Trump în zonele suburbane care găzduiesc alegători republicani moderati și cu educație superioară. Acest fapt este semnificativ deoarece acestea sunt zonele care vor decide alegerile din 2024, iar Biden trebuie să-i convingă pe mulți dintre alegătorii GOP care sunt înstrăinați de Trump și care au votat-o pe Haley să-l voteze.

Totuși actualul președinte american are propriile sale vulnerabilități. Au existat avertismente clare că el se luptă să reconstruiască coaliția diversă care l-a ajutat să câștige Casa Albă în urmă cu patru ani. Recentele primare din Michigan, care au fost marcate de un protest organizat al alegătorilor arabi americani, al tinerilor și progresiștilor, ​​în legătură cu gestionarea războiului Israelului din Gaza, a evidențiat că Biden este vulnerabil la posibilitatea ca membri cheie ai blocului său electoral să decidă să rămână acasă în noiembrie. Votanții terților, inclusiv Robert F. Kennedy Jr., devenit din independent democrat, ar putea micșora și mai mult marjele lui Biden în state cheie indecise, putând oferi victoria lui Trump.

Americanii trebuie să se confrunte acum cu realitatea unui scrutin de care mulți s-au temut. O revanșă între doi candidați cu defecte care, totuși, ar putea schimba caracterul națiunii.